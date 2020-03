Guide de rattrapage rapide «Westworld»: récapitulation de la saison 2

HISTOIRES CONNEXES

Alors… ces délices violents ont-ils eu des fins violentes?

Si vous vous souvenez de quelque chose de la deuxième saison de Westworld de HBO, vous savez que la réponse à cette question est un OUI retentissant. Mais, pour ceux d’entre nous qui ont du mal à garder une trace de toutes ces chronologies et de ces monologues philosophiques introspectifs, surtout après tout ce temps, le reste de la série n’est peut-être pas si frais dans nos esprits. Que voulait Delos avec les hôtes? Maeve a-t-elle retrouvé sa fille? Hector a-t-il FINALEMENT pu prononcer son discours bizarre?

Nous détesterions que vous entriez dans la saison 3 en vous sentant comme un hôte effacé, et nous n’avons pas tous le temps de revoir la saison entière. Voici donc votre récapitulation ultra rapide de chaque épisode de la saison 2. Que vous souhaitiez savoir si votre personnage préféré est toujours en vie ou quels autres mondes la série a exploré, c’est l’endroit qu’il vous faut. Parcourez-le pour vous rafraîchir la mémoire avant le retour de la série dimanche (HBO, 9 / 8c). Ou, si vous voulez plus de détails, consultez nos récapitulatifs complets des épisodes de la saison 2, qui sont également liés ci-dessous.

Qu’est-ce que tu attends? Reprenez les fonctions motrices, passez en mode analyse et passez à la lecture!

ÉPISODE 1, «LE PASSAGER» | Deux semaines après la mort de Ford, Bernard est retrouvé par Stubbs (il est vivant!) Et Karl Strand, chef des opérations de Délos. Ils découvrent un océan plein d’hôtes morts, dont Teddy, et Bernard admet les avoir tous tués. Nous revenons à la nuit du meurtre de Ford, où Bernard et Charlotte recherchent Peter Abernathy et sa tête remplie de données. Pendant ce temps, Dolores et Teddy cherchent à se venger tandis que William / Man in Black adore cette nouvelle version du parc. Au siège du parc, Maeve, Hector et une réticente Lee sont partis à la recherche de sa fille. Lisez le récapitulatif complet ici.

ÉPISODE 2, «RÉUNION» | Des années avant la chronologie actuelle, Logan et William convainquent le père de Logan d’investir dans le parc en tant que projet ultime de collecte de données personnelles. Dolores recrute un groupe de Confederados et un technicien Delos pour son armée. Elle croise la route de Maeve, qu’elle tente également de recruter, mais l’ancienne madame ne veut que retrouver sa fille. William rencontre Lawrence et les deux partent à la recherche de «la porte». Lisez le récapitulatif complet ici.

ÉPISODE 3, «VIRTÙ E FORTUNA» | Dans le présent, Bernard est emmené au QG du parc, où il rejoint une Charlotte sans abernathie. Dans le passé, une femme du Raj est attaquée par des hôtes, mais s’échappe à Westworld – que Ghost Nation ne trouve que. Bernard et Charlotte localisent Abernathy, mais lui et Peter sont enlevés par Confederados et amenés à Dolores. Délos attaque son fort et capture Peter tandis que Dolores trahit les Confederados. L’équipe de Maeve trouve Armistice, Felix et Sylvester et est attaquée par un samouraï. Lisez le récapitulatif complet ici.

ÉPISODE 4, «L’ÉNIGME DU SPHINX» | Avant la chronologie actuelle, William ne parvient pas à transférer la conscience de Jim Delos à un hôte. Dans le passé, Clémentine emmène Bernard à Elsie (elle est vivante!), Où il révèle qu’il est un hôte et qu’il était contrôlé par Ford lorsqu’il l’a attaquée. Ils découvrent une base de Délos avec un hôte Jim en colère et le tuent. La nation fantôme a Stubbs et Mystery Woman en captivité, mais elle s’échappe et ils le libèrent. William sauve Lawrence et sa famille des Confederados survivants seulement pour être accueilli par Mystery Woman – alias sa fille, Emily. Lisez le récapitulatif complet ici.

ÉPISODE 5, «AKANE NO MAI» | Dans le passé, Maeve & Co. sont capturés par et plus tard ami avec Musashi, un samouraï, Akane, la geisha en chef, et Sakura, sa fille officieuse. Sakura est kidnappée et tuée par le Shogun, ce qui conduit Maeve à utiliser ses nouveaux pouvoirs de contrôle mental Jedi contre toute son armée. À Westworld, Dolores profite d’une dernière nuit avec Teddy avant que la technologie ne le transforme en un tueur au cœur froid. Lisez le récapitulatif complet ici.

ÉPISODE 6, «ESPACE DE PHASE» | Dans le passé, Charlotte et Stubs se réunissaient au siège de Delos et travaillaient pour extraire les données de la tête d’Abernathy. William abandonne sa fille après avoir promis d’être un meilleur père. Dolores et Teddy écrasent le train Sweetwater directement au siège. Maeve & Co. retourne à Westworld et trouve sa fille, mais est attaquée par Ghost Nation. Bernard et Elsie se rendent au berceau, où Bernard entre dans une réalité virtuelle et est accueilli par Ford.

ÉPISODE 7, «LES ÉCORCHÉS» | Dans le passé, Ghost Nation kidnappe la fille de Maeve. La sécurité de William, Lawrence et Delos arrive pour une fusillade qui se termine avec William blessé, Lawrence mort et Maeve saignant à mort sur le chemin du retour au siège. Dolores ne trouve son père que pour le tuer pour obtenir les données de sa tête. Ford dit à Bernard que le parc collectait des informations sur les invités pour les copier et qu’il restera dans l’esprit de Bernard pendant un certain temps. Dans le présent, Charlotte et Karl découvrent que Bernard est un hôte et le torturent pour le lieu où se trouvent les données; il leur dit que c’est dans la vallée au-delà. Lisez le récapitulatif complet.

ÉPISODE 8, «KIKSUYA» | Des années avant la chronologie actuelle, Akecheta a vu Dolorès tuer Arnold, l’éveillant au fait qu’il est un hôte. Lorsque son amour, Kohane, est à la retraite, Akecheta trouve son chemin au siège où il découvre la vraie nature de sa réalité. Dans le passé, Akecheta promet à Maeve – qui peut l’entendre grâce à ses nouveaux pouvoirs – qu’il protégera sa fille jusqu’à son retour. Akecheta trouve un William blessé et le remet à Emily. Lisez le récapitulatif complet ici.

ÉPISODE 9, «POINT D’ÉVACUATION» | Des années avant la chronologie actuelle, William et sa femme alcoolique, Juliette, sont à une fête célébrant la philanthropie de William. Ford est présent et remet un dossier à William, lui promettant un dernier match. Après une bagarre familiale, Juliette ouvre le dossier pour retrouver tous les péchés de Williams de ses jours passés dans le parc, la menant au suicide. Dans le passé, William pense qu’Emily est une hôte et la tue, seulement pour trouver le même dossier sur elle et réaliser son erreur. Il se coupe le bras pour vérifier s’il est un hôte. Teddy se tue devant Dolores car il ne peut plus vivre comme le monstre qu’elle a fait de lui. Charlotte prévoit d’utiliser le code de Maeve pour amener les hôtes à s’entretuer. Bernard sort Ford de son système et commence son voyage vers l’endroit où Delos conserve toutes les données des invités: la Forge. Lisez le récapitulatif complet ici.

ÉPISODE 10, «LE PASSAGER» | Des années avant l’échéance actuelle, Bernard a construit la Vallée au-delà, un monde virtuel pour les hôtes où personne ne pouvait leur faire de mal. Autrefois, Dolores commence à supprimer la vallée au-delà car elle n’est pas réelle, mais Bernard la tue avant qu’elle ne puisse terminer. Charlotte tue Elsie pour protéger les secrets de Délos pendant que Bernard regarde. Réalisant que l’être ne peut pas survivre par lui-même, Bernard construit une hôte Charlotte avec la conscience de Dolores qui tue Charlotte. (Nous l’appellerons “Charlores” à partir de maintenant.) Lee se sacrifie pour sauver Maeve & Co., et Maeve, Hector et Armistice se sacrifient en combattant le trésor d’hôtes infectés par le code de Maeve afin que sa fille puisse atteindre la vallée au-delà avant qu’elle n’inonde. Dans le présent, Charlores – qui s’est fait passer pour Charlotte toute la saison – tue Karl et Bernard et vole un tas d’unités cérébrales hôtes. Alors qu’elle quitte le parc, Stubbs dit des choses qui suggèrent qu’il est un hôte et connaît la véritable identité de Charlores. Un peu plus tard, Bernard se réveille, après avoir été reconstruit par un Dolores et Charlores nouvellement conçu, et Dolores lui dit qu’ils seront ennemis mais auront besoin les uns des autres pour survivre. Dans ce qui semble être des années après la chronologie actuelle, William entre dans l’ancienne installation de Delos où il a gardé l’hôte Jim et est accueilli par l’hôte Emily, se rendant compte qu’il est lui-même un hôte. Lisez l’intégralité du récapitulatif ici et retrouvez ici les temps forts musicaux de la saison du compositeur Ramin Djawadi.