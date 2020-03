Guide de télévision pour que les plus petits s’amusent à la maison pendant l’accouchement à cause du coronavirus

Depuis que l’état d’alarme a été déclaré, nous devons rester chez nous pour que la situation se termine le plus tôt possible. Nous savons que le confinement par le coronavirus est sévère; Plusieurs heures enfermées et nous pouvons manquer moins de choses avec lesquelles nous nous sommes amusés à l’extérieur. Pour lui, De FormulaTV, nous avons préparé ce rapport parce que nous ne voulons pas que personne s’ennuie à la maison Et bien qu’il y ait beaucoup de choses à faire, il y aura aussi des trous pour regarder la télévision.

Dans cette spéciale, nous avons voulu rassembler toutes les séries pour enfants qui sont à notre disposition, réparties en trois grands blocs: ceux qui peuvent être vus dans les chaînes ouvertes, ceux qui sont dans les chaînes de paiement et ceux qui font partie des catalogues des plateformes. Dans chaque bloc, vous pouvez rechercher la chaîne (ou la plate-forme spécifique) pour connaître tous les contenus dans lesquels, en plus des séries, il y a aussi des films et des programmes. Ne manquez rien!

En plein air

Clan

Momonsters

La chaîne de télévision espagnole pour enfants se tourne, comme d’habitude, pour proposer une programmation variée et ludique aux plus petits de la maison. Parmi les nouveautés, on retrouve la série ‘Momonsters’, mais elle continuera d’offrir toutes les aventures des personnages préférés de ses téléspectateurs. «Henry Danger», «Trolls: ne ratez rien!», ‘Roll up, Scooby-Doo!’, ‘SpongeBob’, ‘The Avatars’, ‘The Dog Patrol’, ‘Peppa Pig’, ‘Longue vie au roi Julien’, The Hathaways Among Ghosts ‘, Fangbone’, ‘Dinotrux’, ‘Fangbone’, ‘Yoko’, ‘Bing’, ‘The Little Kingdom of Ben and Holly’, ‘The Furchester Hotel’, ‘ Simon ‘,’ Knight Squad: Cavalry Academy ‘,’ A madhouse ‘,’ Le jungle panda … à la rescousse! ‘ et “VeggieTales à la maison”.

Neox

«Angry Birds Stella»

Habituellement, ‘Neox Kidz’ est proposé le week-end, mais pour enrichir sa série à ces dates lorsque les garçons et les filles sont à la maison, la chaîne Atresmedia a choisi de le garder tout au long de la semaine. A l’intérieur de ce conteneur, on peut trouver ces amusantes séries pour enfants: «Pucca», «Angry Birds Stella», «Barbie: Dreamtopia», «Nuageux avec une chance de boulettes de viande» et «Pokémon». De plus, Neox vient de sortir la 30e saison de «The Simpsons» et continue d’offrir «Family Guy».

Boing

«Le monde incroyable de Gumball»

La chaîne du groupe Mediaset destinée au plus jeune public est également chargée de séries destinées au public des enfants. Parmi sa grande offre de séries, nous pouvons trouver certaines de celles que les enfants de la famille aiment le plus: «Taffy», «Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu», «Mr. Bean ‘, ‘Doraemon le chat cosmique’, The Tom and Jerry Show ‘,’ The Amazing World of Gumball ‘, ‘The Happos family’, Grizzy and the lemmings ‘,’ Ben 10 ‘,’ Looney Tunes ‘,’ Nicky, Ricky, Dicky and Dawn ‘,’ The world of Craig ‘et’ The Thunderman ‘.

Disney Channel

«Le bébé boss: retour au travail»

Cette chaîne propose une large sélection de séries animées et en direct. Concernant les dessins animés, Disney Channel, nous pouvons trouver la nouvelle saison de «The Boss Baby: Back to Work», ‘Prodigieux: Les Aventures de Coccinelle’, ‘Pat The Dog’, ‘Les Verts dans la Grande Ville’ et ‘Dalmatian Street 101’. Parmi la série d’action réelle, la chaîne a «Super Mickey Mouse Squad», ‘Entre frères’, ‘Camp Kikiwaka’, ‘Sydney & Max’ et Jessie ‘. En outre, le week-end, il diffuse des films à différents moments.

De paiement

Disney junior

“Mickey Mouse Allons à l’aventure!”

Tout au long de la journée, chez Disney Junior, vous pouvez profiter de nombreux épisodes de séries pour enfants «Mickey Mouse House», ‘Mickey Mouse Let’s go adventure!’, ‘Pj Masks’, ‘Bluey’, ‘TOPS official transport for children’, ‘Vampirina’, ‘Gigantosaurus’ et ‘Bingo and Rolly’, Plus tard dans la nuit, le plaisir continue avec «The Lion Guard», «Princess Sofia», «Paprika», «Zou», «Tsum Tsum» et «Henry, The Happy Monster».

Disney XD

«Phineas et Ferb»

Tout au long de la journée, les petits dans la maison vous ne vous ennuierez pas avec la pile de chapitres de «Lab Rats», «Phineas and Ferb», «Gravity Falls», “Amphibiland”, “Les verts dans la grande ville”, “Star contre les forces du mal” et “DuckTales”, que Disney XD a préparé pour eux. Et si tard dans la nuit, ils veulent continuer à profiter des séries, ils peuvent voir “Furiki”, “Mon collègue est un fantôme”, “Randy Cunningham: Ninja Total”, “Chicostra” et “Alien Gatuno”.

Canal Panda

«Les contes de Masha»

Panda Channel a une grille pleine de chapitres de séries animées qui ravissent les garçons et les filles de la famille. Tout au long de sa programmation, nous pouvons trouver “Floogals”, “Allons-y, Luna!”, “Cleo et Cuquín”, “Pingu dans la ville”, “Molang”, “Panda et la ville du carton”, ‘Les contes de Masha’, ‘Masha et l’ours’, ‘Les super mini-héros’, ‘Hey Duggee’, ‘Allez maintenant, Licorne!’, ‘NaturGato’, ‘Super Wings’, ‘Robocar Poli’ et ‘The creepy stories of Masha. Juste à minuit, une nouvelle sélection de séries commence avec une grande variété de chapitres de ‘Kody Kapow’, ‘Luo Bao Bei’, ‘Kazoops!’, ‘Bottersnikes and Gumbles’ et ‘Monchhichi’.

Nickelodeon

ALVINNN !!! et les Chipmunks

Avec un programme pour enfants et jeunes, Nickelodeon ne veut pas que personne s’ennuie à la maison, alors il diffuse des séries comme ‘ALVINNN !!! et les Chipmunks Single Story ‘, ‘SpongeBob Single Story’, ‘Crazy House’, ‘Henry Danger’, ‘The Thundermans’, ‘Nicky, Ricky, Dicky and Dawn’, ‘SpongeBob,’ Atchoo ‘,’ Adventures in the City ‘, ‘Une pincée de magie’, ‘Game Shakers’, ‘Le mystère du chasseur’, ‘Sam & Cat’, ‘Frankie’, ‘School of Rock’ et ’44 Cats ‘.

Nick Jr

«Peppa Pig»

Cette chaîne se concentre sur lUne diffusion de dessins animés destinée à un public de 3 à 6 ans. Pour chacun d’eux, il propose des chapitres quotidiens de «Peppa Pig», «Blaze and the Monster Machines», «Rusty Rivets Single Story», «La Paw Patrol», «Top Wing», «Butterbean’s Café Single Story», «Shimmer and Shine Single Story ‘,’ Bubble Guppies ‘,’ Abby Hatcher ‘,’ Rusty Rivets ‘,’ Max and Ruby ‘,’ Butterbean’s Café ‘et’ Zack & Quack ‘.

Télévision bébé

«Aire ​​de jeux pour l’imagination»

S’il y a des bébés dans la maison, ils peuvent apprendre tout en s’amusant à regarder la télévision. Sa programmation commence par «Le moment du bonjour» et tout au long de la journée, il propose des espaces tels que «Jeux de réflexion», «Art et musique», Premières découvertes magiques »,« Aire de jeux pour l’imagination »,« Jouer et apprendre avec des chansons et des rimes »,« Petites souris et autres histoires »,« Énigmes avec Tulli et ses amis »et« Plaisirs et rimes en famille ». Quand il commence à faire nuit, l’horaire change pour s’endormir et il émet des espaces intéressants comme «Musique classique et contes tranquilles», «Calme-toi et détends-toi», «Fais de beaux rêves» et «Nuits de rêve».

Sur les plateformes

Netflix Kids

«La patrouille canine»

Netflix a une section de télévision pour enfants où le plus petit public trouvera des heures de plaisir. Parmi les séries actuellement en vogue, citons «Puppy School», «A Crazy House», «The Dog Patrol», «Victorius» ou «Pokémon: Indigo League», entre autres. Pour nous aider à trouver celui que nous aimons le mieux, Netflix les a divisés en catégories: séries animées (‘Yu-Hi-Oh’, ‘Sonic X’, Beyblade Burst ‘,’ Bakugan Battle Planet ‘…) (‘Miraculous’, ‘Super Hero Girls’, ‘Backstage’, ‘A fairytale winter’ …), où règne l’amitié (‘Kipo and the age of magical beasts’, ‘Oddbods’, ‘The prince of Peoria ‘…), européenne (‘ Les Aventures de Tintin ‘,’ Simon ‘,’ Garfield ‘…), coréenne (‘ Larva ‘,’ Super Wings ‘,’ Robocar Poli ‘…), en plus de nombreuses séries éducatives pour enfants et autres où la musique est le principal protagoniste. Netflix a également un grand nombre de films tels que “Klaus”, la saga “Harry Potter”, “Mon voisin Totoro”, “Pets”, “Shrek” ou “Peter Rabbit” parmi une vaste sélection.

HBO Kids

‘Ben 10’

Dans le catalogue HBO, nous pouvons trouver un grand nombre de séries et de films. Quant à la série, nous pouvons profiter de ‘Doraemon’, ‘SpongeBob’, ‘Yo-Kai Watch’, ‘The Amazing World of Gumball’, ‘Peppa Pig’, ‘The Dog Patrol’, ‘The Tom Show and Jerry ‘,’ New Looney Tunes ‘,’ Much Mike ‘,’ Ninja Turtles ‘,’ Ben 10 ‘,’ Dora the Explorer ‘,’ Adventure Time ‘,’ The Powerpuff Girls ‘,’ Teen Titans Go! ‘ ou «Le monde de Craig», parmi tant d’autres. De plus, en ce qui concerne le cinéma, nous trouvons de grandes sagas comme “Harry Potter”, “Kung Fu Panda”, “Madagascar”, celui de “Comment former votre dragon” et celui de “Shrek”.

Movistar + Infantil

‘Bob l’éponge’

Movistar + a consacré une grande partie de son catalogue aux enfants de la maison. Pour un public d’école, il a des séries comme «Farm songs 2», «The dog patrol», «Peppa Pig», «La grande fête de Pocoyo», Butterbean’s Café »,« Charlie et les chiffres »,« Le royaume des enfants »et« Rusty Rivets ». Pour un peu plus âgé, il propose «Mickey Mouse», «Dora l’exploratrice», «Blaze and the Monster Machines», «Star Wars». The Resistance ‘,’ Spongebob ‘,’ The Amazing World of Gumball ‘,’ A Crazy House ‘, 0Teen titans go!’, ‘Doctor Toys’, Muppet Babies ‘, Doraemon, the Cosmic Cat’, Ninjago ‘et’ Pokemon ‘. Et ceux qui sont sur le point de devenir jeunes peuvent profiter de séries comme ‘Henry Danger’, ‘The Thundermans’, ‘Camp Kikiwaka’, ‘K.C. Agent spécial ‘, Nicky, Ricky, Dicky & Down’, Raven Returns ‘et Sydney & Max’. Il a également du cinéma, avec des titres tels que la saga “Ice Age”, “Rio” et “The Chronicles of Narnia” et des programmes dédiés à ces téléspectateurs.: «JappySoy», «Art Attack», «Pica-Pica», «Panda et la cabane en carton» et «Little Big Artist».

Amazon Prime Video

Pocoyo

Dans Amazon Prime Video, en plus de trouver des séries pour enfants telles que «Chi’s Sweet Adventure», «Pocoyó», Peppa Pig », a des séries originales comme ‘Pete le chat’ ‘Kung Fu Panda’, ‘Le spectacle puant et sale’, ‘Creative Galaxy’, ‘Bug Diaries’, ‘The snowy day’, ‘If you give a mouse a Christmas cookie’, Thumle Leaf ‘,’ Lost Oz ‘,’ Danger & eggs ‘,’ Costume Quest ‘. Tous ces éléments sont animés, tandis que l’action en direct propose d’autres séries telles que “Just add Magic”, “Dino Dana”, “Maryellen 1955” et “Gortimer Gibbons”. En outre, il inclut également le cinéma dans son catalogue, avec des films tels que “Les Schtroumpfs”, “Shrek”, “Alvin et les Chipmunks”, “Rango”, “Happy Feet” et “Angry birds”, entre autres.

FilminKIDS

“Shaun le mouton: le film”

La plateforme Filmin consacre également une section aux plus petits de la maison avec une sélection de films et de séries. Cette plateforme a divisé ses titres entre ceux basés sur l’espace, ceux d’anime japonais, ceux de petits guerriers ou ceux qui sont emmenés dans des royaumes magiques. Parmi les nouveautés “Zibila et le pouvoir des rayures”, “La Reine des neiges”, “Que la course commence”, “Noël d’Hugo”, “Solan & Eri, mission sur la Lune” et “Les moutons” se démarquent Shaun: Le film. ” En outre, il y a des séries d’animation à vie pour les petits tandis que les plus anciennes sont remplies de nostalgie, comme “Astérix et Obélix” et “Il était une fois … le corps humain”.

Enfant du ciel

‘Dora l’exploratrice’

La section pour enfants du catalogue Sky propose chaque semaine de nouveaux contenus provenant de différentes séries telles que “The Dog Patrol”, “Henry Danger”, “Vampirina”, “The Thunderman”, “Bingo and Rolly”, “SpongeBob”, “We are Bear” ‘,’ Dora l’exploratrice ‘,’ Teenage Mutant Ninja Turtles ‘,’ Thousands of the Future ‘, Blaze and the Monster Machines’, ‘Steven Universe’, ‘A Crazy House’, ‘Adventure Time’, ‘The Powerpuff Girls’ , ‘Nella, une princesse courageuse’, ‘Histoires ordinaires, jouets de docteur’, ‘Le monde étonnant de Gumball’, ‘Ben 10’ et ‘Mona & Sketch’. Il est intéressant de savoir que Sky propose également une sélection de séries pour garçons et filles d’un âge encore plus bas: «1, 2, 3, viens apprendre avec moi», «Band of big bugs», «Billy Bam Bam», «Songs and rhymes», «Charlie and the alphabet», «Charlie and the numbers», «When Sheep rencontré Hiccup ‘,’ Cuddlies ‘,’ Egg Bird ‘, The Vehicle Show’, ‘The Guess Show’, ‘The Mail Train’, ‘Emma’s Theatre’, ‘Toto’s Kindergarten’ et bien d’autres.

