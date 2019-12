Guide des cadeaux de jeux vidéo d'horreur de Bloody Disgusting's Holiday 2019

Oui, nous le savons. Les vacances approchent à grands pas et vous avez probablement reçu vos cadeaux. Mais pour ceux qui recherchent toujours des cadeaux (ou qui veulent s'offrir eux-mêmes), et parce que c'est ce que les sites Web font de nos jours, nous avons compilé une liste de jeux d'horreur et de souvenirs liés au jeu que vous voudrez peut-être envisager.

Non, ce ne sont pas nos meilleurs jeux de l'année (Neil a déjà géré celui-ci), mais allez, vous savez que certains d'entre eux vont être ici…

Contrôle

Affaire au point. Vraiment, un jeu aussi magnifique et enveloppant dans son histoire et ses personnages demande à être joué. De plus, comme indiqué dans le DLC de l'année prochaine, nous pourrions voir quelque chose d'un croisement avec une autre propriété Remedy dans Alan Wake. Franchement, cela suffit à lui seul pour attraper celui-ci. En tant que bonus supplémentaire pour ceux qui ont accroché l'une des nouvelles cartes RTX brillantes de NVidia, le contrôle est amélioré pour tirer parti de la carte, ce qui donne un éclairage incroyable.

Dead By Daylight: Nightmare Edition

Bien sûr, le jeu multijoueur asymétrique de Behavior Interactive est disponible depuis quelques années maintenant, mais cette dernière édition reprend le jeu de base pour les propriétaires de PS4 et Xbox One et le regroupe avec plusieurs DLC (dont le Choses étranges Crossover Chapter) comme un bon moyen de commencer. De plus, son prix de 39,99 $ compense ce que vous paieriez normalement pour le jeu et le DLC individuel inclus dans cette édition.

Capcom Home Arcade

Bien qu'elle ne soit disponible qu'en Europe (pour l'instant), pour ceux qui aspirent aux jours de gloire des jeux d'arcade de Capcom (et cela ne les dérange pas d'importer), cette station d'émulation plug-and-play propose 16 titres de la bibliothèque d'arcade de Capcom, y compris l'impressionnant Alien vs Predator, Ghouls 'N Ghosts et Darkstalkers: The Night Warriors. L'émulation est assez bonne, et malgré l'esthétique discutable d'un logo Capcom géant pour l'unité, la qualité des joysticks et boutons est de premier ordre. Si vous ne vous occupez pas du prix, c'est absolument un must-have pour les fans d'arcade.

Resident Evil 2

Allez, c'est une évidence. Une partie du renouveau de Capcom était due en grande partie à Resident Evil. Et un peu comme Resident Evil VII en 2017, le remake tant attendu de Resident Evil 2 en valait vraiment la peine. Notre examen a parfaitement expliqué pourquoi le jeu exige votre argent. Non seulement cela, mais les joueurs PC ont modifié le jeu pour créer des mods incroyables (et horribles). Avec le remake de Resident Evil 3: Nemesis à l'horizon, quelle meilleure façon (si vous n'avez pas dépensé de l'argent) que de vous mettre en colère que Resident Evil 2?

Resident Evil 0 et Resident Evil CODE de Laced Records: bandes sonores de vinyles Veronica X

En parlant de Resident Evil 2, Laced Records a discrètement publié (et publiera) des bandes originales de ses précédents jeux RE. Les derniers en pré-commande ont Resident Evil CODE: Veronica X et Resident Evil 0 dans des emballages très élégants. Ils rejoignent REmake et les bandes originales de Resident Evil 2 déjà disponibles. Ils ont toujours les ensembles de vinyles en édition limitée pour Veronica X et RE0 disponibles pour vous en pré-commande, ainsi que des navires Laced Records en Amérique du Nord.

Sega Genesis Mini

Après la déception des tentatives de Sony de tirer parti de la nostalgie, ainsi que de la propre exploitation de Sega à des tiers, la Sega Genesis / Mega Drive Mini est un répit bienvenu. Avec un développement géré par le propre M2 de Sega, le Mini propose une émulation spot-on, une excellente bibliothèque de classiques dont Eternal Champions, Ghouls 'N Ghosts, Castlevania: Bloodlines, Golden Axe, Contra: Hard Corps et plus encore. L'absence d'une fonction de rembobinage pourrait en déranger certains, tout comme le manque du contrôleur à six boutons (bien que 8bitdo propose un six boutons compatible). Mais honnêtement, cette collection rivalise avec ce que nous avons obtenu avec le classique SNES il y a deux ans, et rappelle à quel point l'ère 16 bits était géniale.

Taché de sang: Rituel de la nuit

Konami ne semble pas intéressé à donner Castlevania aux fans l'amour qu'ils méritent (sauf si vous aimez les jeux mobiles), donc c'était à l'esprit derrière les Metroidvanias, Koji Igarashi, d'intervenir avec Taché de sang: Rituel de la nuit. Et honnêtement, même si ce n'est pas tout à fait Castlevania, c'est sacrément proche. Le gameplay, la musique et certains des visuels rappellent tous Symphony of The Night, et si vous êtes un fan, il ne faudra pas beaucoup pour vous faire aspirer. Plus de DLC est attendu dans la nouvelle année, donc une fois que vous ne finissez le jeu, vous pouvez vous attendre à plus à l'horizon.

Blasphématoire

Nous avions couvert Blasphématoire depuis son lancement Kickstarter, et la quantité de détails dans le travail et l'art sprite est tout simplement génial. Ouais, c’est un autre Âmes-jeu comme. Mais la tradition, couplée à la conception étrange et souvent horrible des créatures, au gameplay qui nécessite du dévouement et de la patience à maîtriser, et à la bande-son envoûtante font de Blasphème un jeu difficile mais gratifiant.

A Plague Tale: Innocence

Ce n'est pas l'horreur pure et simple que certains peuvent préférer (à moins que vous n'ayez peur des rats). Cependant, l'atmosphère et la narration d'A Plague Tale brossent un tableau sombre qui présente un type d'horreur très différent qui est tout aussi efficace pour jouer avec vos émotions. Comme Mark l'a détaillé dans sa critique, le développeur Asobo Studio attribue à Naughty Dog et The Last of Us l'inspiration pour le gameplay basé sur l'histoire d'A Plague Tale, et il ne faut pas grand-chose pour voir pourquoi. Le dernier d'entre nous, partie II arrive en mai 2020 (sans oublier Un conte de peste aurait apparemment une suite elle-même), donc si c'est une indication de la raison pour laquelle vous devriez vérifier celle-ci, alors faites-le.