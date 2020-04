Guide du débutant pour les films du Studio Ghibli sur Netflix

Cela a été long à venir, mais finalement, les 21 films de Studio Ghibli sont disponibles en streaming sur Netflix à l’international. Pour ceux qui débutent au Studio Ghibli et n’ont jamais regardé l’un des incroyables longs métrages du studio, nous avons préparé un guide pour les débutants. Voir ci-dessous pour un historique de l’histoire du studio, ainsi que nos suggestions sur où commencer avec les nouveaux ajouts.

Remarque: les films du Studio Ghibli ne sont actuellement pas disponibles pour la diffusion sur Netflix aux États-Unis et au Canada.

Qui est Studio Ghibli?

Un nom familier dans l’industrie de l’anime, Studio Ghibli est un studio d’animation de renommée mondiale qui a été fondé en 1985 par Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki et feu Isao Takahata et Yasuyoshi Tokuma.

Le studio est responsable de la création de certains des dessins animés les plus emblématiques de l’histoire, en particulier Spirited Away, lauréat d’un Oscar et le classique bien-aimé My Neighbour Totoro.

Au cours de ses 35 ans d’histoire, le Studio Ghibli a été responsable de la production de 21 films, rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office et réalisant des milliards de vidéos et de merchandising à domicile.

Parmi les 10 films d’animation les plus rentables de tous les temps, six sont des titres de Studio Ghibli. Jusqu’à la sortie de Your Name en 2016, les trois films d’animation les plus rentables provenaient tous de Studio Ghibli.

Pourquoi les films Studio Ghibli ont-ils mis si longtemps à être diffusés?

La réponse courte est l’octroi de licences et les sociétés responsables des droits de distribution en streaming.

Jusqu’en 2017, Disney détenait la licence pour la distribution à domicile du Studio Ghibli (DVD, Blu Ray), finissant par vendre les droits de GKIDS pour l’Amérique du Nord.

Le Studio Ghibli convient-il à mes enfants?

Tout parent concerné sera ravi d’apprendre que les films du Studio Ghibli conviennent parfaitement aux enfants. Tous les films sont classés PG et moins.

Les films du Studio Ghibli sont la sélection parfaite de films d’animation à regarder par la famille.

Les titres Studio Ghibli les plus populaires

Si vous cherchez à vous familiariser avec Studio Ghibli, il vaut mieux commencer par les films les plus populaires proposés par le studio d’animation.

Pour commencer, nous commencerions par Mon voisin Totoro. Plus de trois décennies après sa sortie, et My Neighbour Totoro est toujours l’un des anime les plus aimés de tous les temps, et pas seulement sous la bannière du Studio Ghibli. L’histoire saine de Satsuki et de sa sœur cadette se déplaçant à la campagne et jouant avec les créatures magiques de la forêt peut être appréciée par tous et est particulièrement agréable en famille.

Pour des enjeux et des aventures plus importants, les meilleurs titres à regarder ensuite seraient Spirited Away, Howl’s Moving Castle ou Princess Mononoke.

Spirited Away, sans doute le film le plus réussi de la bibliothèque du Studio Ghibli, est tenu en très haute estime comme l’un des plus grands films d’animation jamais réalisés. Le plus réussi financièrement, Spirited Away est le deuxième anime le plus rentable de tous les temps et a même remporté l’Oscar du meilleur long métrage d’animation aux 75e Academy Awards.

Une fonctionnalité incontournable de l’incroyable collection du studio. C’est sans aucun doute un incontournable.

Rejoignez Chihiro dans son aventure pour se souvenir de son propre nom, échapper au contrat avec la sorcière Yubaba et restaurer ses parents à l’homme après leur transformation en porcs.

Le prochain film est Howl’s Moving Castle, le deuxième film le plus populaire au box-office du Studio Ghibli. L’inspiration pour le film est venue de la colère du réalisateur Hayao Miyazaki face à l’invasion américaine de l’Irak en 2003.

Le thème tout au long est très anti-guerre, mais cela n’empêche pas Howl’s Moving Castle d’être une aventure amusante pour tout le monde.

Après que la jeune et belle Sophie est devenue une vieille femme par une sorcière jalouse, Sophie doit se tourner vers son amie, la sorcière Hurlante, pour lui rendre sa jeunesse. En même temps, Howl doit affronter deux nations en guerre et ramener la paix dans les temps troublés.

Le dernier mais non le moindre est le classique des années 90, Princess Mononoke. Cinquième des neuf films réalisés par Hayao Miyazaki, le réalisateur légendaire a proposé les premiers concepts du film dans les années 70, dessinant les croquis d’une princesse vivant dans les bois avec une bête.

En dehors du Japon, le film n’a pas été aussi performant que prévu, mais des années plus tard, lorsque la princesse Mononoke était disponible à l’achat sur DVD, des millions de ménages du monde entier ont acheté le film, faisant l’expérience de la magie du Studio Ghibli pour la première fois. On pourrait faire valoir que la sortie vidéo à domicile réussie de Princess Mononoke a ouvert la voie au succès théâtral de Spirited Away et Howl’s Moving Castle.

Au Japon du XIVe siècle, un prince, maudit par la corruption d’un démon, se retrouve pris dans le conflit entre le dieu loup Moro et sa compagne la princesse Mononoke, combattant les atrocités commises par l’humanité.

Films de Studio Ghibli du réalisateur Hayao Miyazaki Nausicaä de la vallée du vent (1984) Castle in the Sky (1986) Mon voisin Totoro (1988) Kiki’s Delivery Service (1989) Porco Rosso (1992) Princess Mononoke (1997) Spirited Away (2001) Howl’s Moving Castle (2004) Ponyo (2008) The Wind Rises (2013) Hiromasa YonebayashiArrietty (2010) When Marnia Was There (2014) Isao TakahataOnly Hier (1991) Pom Poko (1994) My Neighbors the Yamadas (1999) Gorō MiyazakiTales from Earthsea ( 2006) From Up on Poppy Hill (2011) Hiroyuki MoritaIsao TakahataLe conte de la princesse Kaguya (2013) Tomomi MochizukiYoshifumi KondōWhisper of the Heart (1995) Où puis-je diffuser les films du Studio Ghibli aux États-Unis et au Canada?

Au moment d’écrire ces lignes, les films du Studio Ghibli ne sont pas disponibles en streaming aux États-Unis et au Canada.

Les fans d’Avid n’auront pas à attendre longtemps, car il a déjà été annoncé que les films de Studio Ghibli seront disponibles en streaming sur HBO Max lors de sa sortie en mai 2020.

HBO Max ne sera pas disponible au Canada, mais Bell Média a un nouvel accord en place qui verra le contenu de HBO Max faire son chemin vers le service de streaming Crave.

Quels films Studio Ghibli allez-vous regarder sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!