Guide facile: Apprenez à transformer un maquillage de jour en maquillage de nuit. Essayez-le!

Nous commençons la journée avec un maquillage doux, que nous prendrons sûrement au travail, ou toute activité qui nécessite un toilettage et une présentation. Mais avec le passage des heures, cela perd de sa visibilité et le temps ne suffit pas pour nous retoucher parce que nous ne ressemblerons vraiment pas à ce que nous voulons être. Vas-y doucement! ici, nous avons la solution pour vous.

10 avril 2020

La plupart des femmes ont tendance à être dans la rue la majeure partie de la journée, en particulier celles qui jouent un rôle très important dans un bureau, et doivent soudainement assister à un événement à la dernière minute et n’ont pas le temps de transformer leur simple maquillage un la nuit.

Transformez votre maquillage du jour au soir

Dans ce guide simple, nous détaillerons les astuces nécessaires pour que vous puissiez faire revivre votre maquillage en quelques minutes pour une occasion spéciale à la dernière minute. Accorde une attention!

Avec un pinceau à ombre, marquez le “v” de l’œil sur celui qui avait auparavant un ton brun brun très foncé. Ensuite, tapissez vos yeux au ras des cils avec du gel ou un revêtement liquide, donnant à la couleur plus de force.

Avant de retoucher le mascara, brossez-les d’abord très bien pour qu’il n’y ait pas de résidus, une fois propre, vous pouvez mettre une nouvelle couche et les montrer dans toute leur splendeur.

Marquez bien vos sourcils avec un crayon spécifique ou avec la même nuance de couleur de cheveux, vous pouvez même utiliser une teinte plus claire mais jamais du noir!

En ce qui concerne les lèvres, vous pouvez les décrire avec un ton qui est le même rouge à lèvres que vous utiliserez et remplirez de la lèvre entière. Ensuite, appliquez le rouge à lèvres que vous utiliserez, avec un pinceau pour qu’il dure longtemps et qu’il soit mieux maquillé et c’est tout!