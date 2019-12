Guide massif de Bloody Disgusting sur plus de 120 films d'horreur de Noël

«C’est la saison pour être effrayante, fa la la la la. Pour les fans d'horreur, c'est le moment de l'année pour regarder autant de films d'horreur des Fêtes que possible, et avec autant de choix, il peut être accablant de savoir par où commencer. Revoyez-vous tous vos favoris que vous avez déjà vus un nombre incalculable de fois, ou cherchez-vous de nouveaux joyaux à ajouter à la rotation? Peut-être un mélange hivernal des deux?

Un Noël Cadaver

Lorsque le laboratoire de cadavres d'une université crée une horde de zombies la veille de Noël, grâce à un professeur fou, le concierge du campus recrute un tas de locaux pour l'aider à sauver Noël. Une comédie d'horreur indie splatstick, Un Noël Cadaver vise à peindre la neige en rouge.

Une histoire d'horreur de Noël

Une histoire d'horreur de Noël

Une histoire d'horreur de Noël



Cette anthologie d'horreur se déroulant la veille de Noël relie cinq histoires de terreur sur le thème des saisons via un radio DJ (William Shatner). Des lycéens enquêtant sur un suicide de vacances, un fils se comportant étrangement après que la famille a obtenu son arbre de Noël, une autre famille traquée et terrorisée par Krampus, et le pauvre père Noël luttant contre les elfes zombies au pôle Nord ont tous mis le ho-ho-ho dans l'horreur des vacances .

Un conte de Noël (2005)

Fait partie d'une série télévisée espagnole Des films pour vous tenir éveillé, Paco Plaza (Véronique, REC) a centré son épisode de long métrage autour de Noël. Situé en 1985, un groupe d'enfants passant leurs vacances dans un village côtier tombe par hasard sur une femme vêtue d'un costume de Père Noël pris au piège dans une fosse. Quand ils découvrent que la femme est un voleur infâme, ils décident de la garder piégée et de la torturer dans l'espoir qu'elle partage où elle a caché son butin. Ils réalisent l'erreur de leurs voies après que la femme se libère et cherche une vengeance sanglante.

Alien Raiders

Quelques jours avant Noël, les acheteurs et les employés se terminent avant l'heure de fermeture dans un magasin d'une petite ville lorsque des hommes armés masqués ont fait irruption, tuent quelques personnes et prennent le reste en otage. Ce ne sont pas des voleurs, mais des scientifiques voyous essayant de déterminer lesquels des otages restants sont des extraterrestres déguisés. Celui-ci est un film d'horreur de science-fiction à petit budget dans la veine de La chose, mais à Noël.

Toutes les créatures s'agitaient

Un premier rendez-vous maladroit la veille de Noël dans un théâtre bizarre dévoile plusieurs histoires d'horreur de Noël, toutes centrées sur les vacances. Des segments sur les échanges de cadeaux d'éléphants blancs au bureau, les achats de dernière minute et les démons, un vengeur Rudolph, le renne au nez rouge et bien plus, offrent différents rebondissements sur l'horreur des vacances.

Partout dans la maison

Un tueur masqué dérangé déguisé en Père Noël vient en ville pour faire des ravages et accumuler un nombre important de corps. Le sang coule à flots et le tueur laisse une traînée de cadavres dans son sillage alors qu’il tue joyeusement son chemin vers la maison la plus tristement célèbre de la ville.

Exorciste américain

L'enquêteur paranormal Georgette Dubois enquête sur une activité paranormale signalée dans un gratte-ciel la veille de Noël. Naturellement, elle trouve bien plus que ce qu'elle avait négocié lorsqu'elle est piégée par le mal au dernier étage. Bill Moseley stars.

Anna et l'Apocalypse

Le lycée est devenu beaucoup plus difficile pour Anna et ses amis lorsqu'une apocalypse zombie menace sa petite ville. Ils devront se regrouper pour combattre, réduire et chanter à travers une horde de morts-vivants pour atteindre leurs proches. Oui, c'est une comédie musicale au lycée, mais pour toute la joie de Noël, il y a autant de morosité et d'effusion de sang.

Un autre WolfCop

Les bas ont été accrochés à la bite du loup avec joie dans cet ensemble de vacances suivi de la défaite du film B WolfCop. L'officier alcoolique Lou Garou, maintenant beaucoup plus à l'aise dans sa peau de loup-garou, et sa partenaire Tina s'associent pour sauver leur ville d'un homme d'affaires maléfique qui séduit les résidents avec de la bière et du hockey.

AU M

Le jour de Noël devient bizarre lorsqu'une famille se retrouve piégée à l'intérieur de sa maison par une substance mystérieuse à l'extérieur. Le seul indice est un message télévisé qui leur dit de «rester à l'intérieur et attendre d'autres instructions». Les vacances sont un enfer, mais la paranoïa dégénère en violence.

Babes in Toyland (1934)

Aussi connu sous le nom Marche des soldats en bois, ce film fantastique pour enfants de la jeunesse n'est pas de l'horreur, mais certains de ces personnages offrent un pur carburant cauchemardesque. Situé dans une ville de Nursery Rhyme, un propriétaire maléfique essaie d'épouser Little Bo Peep lorsque sa mère ne peut pas payer l'hypothèque. Lorsque Laurel et Hardy tentent de sauver la situation, le propriétaire libère son Bogeyman.

Batman revient

Je sais je sais. Ceci est un film de super-héros. Mais c'est dirigé par Tim Burton, qui ne peut s'empêcher de créer une atmosphère gothique luxuriante pour Gotham. À Noël, Batman affronte le Pingouin (une approche très centrée sur l'horreur du personnage), un homme d'affaires maléfique et une bataille d'amour / haine avec Catwoman. Le regard étrange du gang de cirque, les pièces froides, les méchants sadiques; le tout avec l’esthétique macabre unique de Burton. C'est un genre suffisamment adjacent pour que les fans d'horreur puissent en profiter, de toute façon.

Bikini Bloodbath Christmas

La troisième entrée du Bikini Bloodbath une série qui parodie les slashers des années 80 voit Jenny et Sharon à nouveau traqués par un chef tueur. Cette fois, c'est pendant Noël. Debbie Rochon reprend son rôle d'entraîneure de volley-ball, Mlle Johnson.

Mieux faire attention

Les banlieues sont devenues beaucoup plus étranges avec cette tournure de Noël moyenne sur l'horreur de l'invasion de domicile. Une baby-sitter doit se défendre elle-même et sa pupille contre les intrus, mais rien n'est à distance ce qu'il semble. Rappelez-vous cette scène Seul à la maison où Kevin McCallister a balancé des pots de peinture de la balustrade à l'étage pour contrecarrer ses intrus? Recherchez le scénariste / réalisateur Chris Peckover pour passer au niveau supérieur.

Noël noir (1974)

Pendant leurs vacances de Noël, un groupe de filles de sororité est traqué par un inconnu. Un incontournable de l'horreur des fêtes; cherchez des appels téléphoniques obscènes, Margot Kidder pour voler toutes ses scènes et un tueur étrange.

Noël noir (2006)

Dans le premier remake du classique de 1974, Billy obtient une trame de fond. La veille de Noël, un maniaque évadé retourne dans sa maison d'enfance, qui est maintenant une maison d'étudiantes, et commence à assassiner les sœurs d'étudiantes une par une. C’est une affaire beaucoup plus sanglante que de faire le tour.

Noël noir (2019)

Dans le nouveau remake, la formule obtient un remaniement majeur. Un groupe d'étudiantes est traqué par un inconnu pendant leurs vacances de Noël. C'est jusqu'à ce que les promesses de la jeune sororité découvrent que le tueur fait partie d'une conspiration d'université souterraine.

The Blackout (2009)

Les résidents d'un immeuble à appartements se retrouvent piégés à l'intérieur lors de pannes de courant et de tremblements dans la ville la veille de Noël. Lorsque quelque chose de monstrueux éclot dans le sous-sol de l’immeuble, les résidents découvrent qu’ils devront se regrouper pour survivre.

Blood Beat (1983)

Une jeune femme décide d'accompagner son petit ami lorsqu'il rentre à la maison dans le Wisconsin rural pour Noël. Probablement pas un grand appel, car ils doivent ensuite affronter une femme possédée par l'esprit d'un guerrier samouraï japonais dans cette étrange sorte de slasher de vacances. Oh, les années 80.

Corps (2015)

Holly, Cali et Mel célèbrent les fêtes ensemble la veille de Noël. Cali convainc les amis de partir pour une nuit de plaisir au manoir de son oncle, désert pour Noël. Après des heures passées à apprécier l'endroit, il devient vite clair que Cali a menti. Cette vaste maison n’appartient pas du tout à sa famille et la nuit se déroule de façon catastrophique avec des conséquences mortelles.

Noël mortel de César et Otto

Dans la cinquième entrée du César et Otto série, César et son demi-frère Otto jouent le rôle du Père Noël et de son elfe. Quand un collègue magasin Santa développe une rancune sérieuse contre la paire, le nombre de corps commence à s'accumuler. Recherchez les apparitions des vétérinaires d'horreur Linnea Quigley, Felissa Rose, Brinke Stevens, Lloyd Kaufman et plus encore.

Calvaire

Marc est un artiste itinérant qui rentre chez lui pour Noël lorsque sa camionnette tombe en panne près d'une ville reculée. Une ville qui se trouve avoir des habitants très particuliers. Les vacances de Marc sont sur le point de devenir très dépravées et inconfortables.

Cannibal Claus

Un centre commercial mécontent Le père Noël se retrouve sans emploi la veille de Noël, alors il fait ce que fait n'importe quel cannibale; dirigez-vous vers la ville pour trouver des victimes à couper pour le barbecue de Noël.

Les enfants (2008)

Des vacances de Noël relaxantes entre amis et famille se transforment en une lutte terrifiante pour la survie lorsqu'une maladie commence à se propager parmi les enfants. Cela les transforme en maniaques homicides avec des dessins macabres sur leurs parents.

Sang de Noël

Après un règne de terreur de 13 ans à Noël en Norvège, un psychopathe est finalement arrêté et maintenu en isolement pendant des années. Autrement dit, jusqu'à ce qu'il éclate et jette son dévolu sur une nouvelle petite ville pendant les vacances. Un groupe d'amis célébrant dans ce village fatidique se retrouve sur cette liste coquine du tueur du Père Noël.

Cruauté de Noël!

Un tueur du Père Noël frappe à nouveau en Norvège dans ce slasher d'horreur des Fêtes. Il suit à la fois le groupe de survivants involontaires et le tueur alors qu'il trace ses plans d'invasion et de meurtre. À Noël, bien sûr.

Dîner de la veille de Noël

Aussi connu sous le nom La Nuit du Réveillon, ce thriller de vacances français voit un groupe d'amis réunis pour le dîner la veille de Noël. Ils semblent tous mener une vie heureuse et réussie jusqu'à ce qu'un étranger masqué arrive pour les prendre en otage et les forcer à avouer leurs sombres secrets et mensonges.

Noël mal

Après une expérience traumatisante d'enfance en apprenant la vérité sur le Père Noël, un employé d'une usine de jouets souffre d'une dépression nerveuse. En conséquence, il enfile un costume de Père Noël et se lance dans une série de tueries.

Présence de Noël

Un groupe d'amis se rassemble pour les fêtes dans un lodge isolé, mais l'un des amis disparaît. La vérité derrière la raison pour laquelle le lodge a été réservé pour les vacances se révèle et le chaos s'ensuit. Chaos mortel.

Le massacre de la saison de Noël

Enfant, Tommy a reçu un cache-œil à Noël en signe d'humiliation infligée par ses intimidateurs à l'école. Claqua-t-il. Tommy a passé des années à tuer tous ses bourreaux, jusqu'à ce qu'il n'en reste que six. Ces six décident de se regrouper et tentent de renverser la vapeur dans ce film d'horreur SOV.

Tuer de Noël

Un trio d'amis collégiaux se dirige vers l'idyllique Mistletoe Lodge dans les Highlands écossais, mais leurs projets festifs sont interrompus par un psychopathe en costume de Père Noël.

Noël avec les morts

Calvin cherche à tenir une promesse faite à sa femme, à corriger ses erreurs et à en faire le meilleur Noël de tous les temps. Il refuse de laisser une horde de morts-vivants ou le fait que juin soit sur son chemin. Calvin s'associe à un tueur de zombies pour faire de ses rêves de vacances une réalité.

The Conjuring 2

LE CONJURANT 2 | image via Warner Bros.

LE CONJURANT 2 | image via Warner Bros.



Ed et Lorraine Warren se rendent dans la banlieue londonienne d'Enfield pour rendre les vacances d'une famille en difficulté brillantes et joyeuses. Ou plutôt, ils aident une mère en difficulté et ses quatre enfants à composer avec une présence surnaturelle sérieusement menaçante dans leur maison. Noël n'est pas aussi important dans celui-ci, mais il fait connaître sa présence.

La malédiction des chats

La suite de 1942 Gens de chat est une bête très différente de son prédécesseur. C'est une histoire de fantômes de Noël qui suit la jeune fille d'Oliver et Alice. Solitaire et sans amis, elle se lie d’amitié avec la première épouse décédée de son père, Irena.

La nuit la plus sombre

Une famille se réunit pour une réunion et une annonce de mariage le jour de Noël dans un manoir isolé dans les montagnes des Philippines, pour ensuite rencontrer une série d'événements bizarres, horribles et démoniaques. En guise d'images trouvées, bien sûr.

Le jour de la bête

Un prêtre catholique découvre que l'Antéchrist naîtra la veille de Noël, et il se met donc à commettre une série de péchés dans le but de contrecarrer la naissance. Il recrute un aficionado du heavy metal et un expert occulte italien pour l'aider dans sa quête. Sommes-nous tous condamnés ce Noël? Alex de la Iglesia apporte l'humour blasphématoire.

Mort à Noël

Christmas Past lève sa tête laide quand un groupe d'anciens orphelins est réuni pour les vacances. La traque et le chaos s'ensuivent.

Impasse

Pour la première fois en 20 ans, Frank décide de prendre un raccourci sur le chemin de sa belle-famille pour Noël. Lui et sa famille finissent par se perdre au milieu de nulle part, mais ce n'est même pas le pire. Les choses deviennent assez effrayantes la veille de Noël, mais il y a aussi de l'humour à associer.

Mort de la nuit (1945)

Cette anthologie d'horreur britannique raconte plusieurs histoires de terreur, mais une seule concerne la fête. "The Christmas Party" tourne une histoire effrayante d'une rencontre fantomatique lors d'un rassemblement de Noël pour les enfants.

Jeux mortels

Aussi connu sous le nom Jeu terminé et Composez le code Père Noël, ce thriller d'horreur français suit un jeune garçon solitaire mais plein de ressources obsédé par Rambo alors qu'il est seul avec son grand-père la veille de Noël. Lorsqu'un psychopathe habillé en père Noël s'introduit dans son manoir, le garçon fait tout son possible pour se sauver, lui et son grand-père.

Petit Noël mortel

Un garçon de huit ans abat toute sa famille le jour de Noël. Il est enfermé dans un asile pendant quinze ans, jusqu'à ce qu'il éclate avec l'intention de recommencer. Maintenant qu'il est beaucoup plus âgé, ses plans de massacre de Noël sont beaucoup plus ambitieux.

Deathcember

Une nouvelle anthologie d'horreur des Fêtes qui rassemble 24 courts métrages de 24 réalisateurs internationaux au style varié. Il jette un regard sur le côté sombre de la saison des fêtes. Ces shorts sont liés par des segments animés gravitant autour du calendrier de l'Avent.

Rouge foncé

Rouge profond 9

Rouge profond 9



Le chef-d’œuvre giallo de Dario Argento. Dans ce document, un pianiste de jazz et un journaliste sont entraînés dans un réseau complexe de mystère et de mort après que le pianiste de jazz ait été témoin du meurtre brutal d'un médium. Pour la plupart, Rouge foncé n'est pas un film d'horreur de Noël, mais les vacances sont particulièrement importantes pour le tueur, en particulier dans les flashbacks.

Démembrer Noël

Un grand groupe de lycéens décident de passer les vacances ensemble dans une maison isolée du lac d'hiver. Ce ne serait pas de l'horreur des Fêtes s'ils n'étaient pas traqués et tués par un psychopathe, et ils le sont aussi.

Le dortoir qui a coulé du sang

Au lieu de rentrer à la maison pour Noël, un groupe d'étudiants se porte volontaire pour aider à nettoyer un dortoir pour des rénovations imminentes. Ils se retrouvent traqués et horriblement assassinés par un agresseur inconnu. Parfois, rentrer à la maison pour les vacances est la meilleure option.

N'ouvrez pas avant Noël

Un grave sourire de Noël tue toute personne déguisée en Père Noël pendant la période des fêtes. Le Scotland Yard a les mains pleines pour essayer de résoudre l'affaire avant l'annulation de Noël.

L'elfe (2017)

Nick, qui a été témoin d'un meurtre étant enfant, hérite d'un ancien magasin de jouets à l'âge adulte. Il y trouve une poupée elfe enfermée dans un vieux coffre à côté d'une liste avec les noms de sa famille dessus. Il s'avère que la poupée est un mauvais conduit qui déclenche une série de tueries une fois libérée.

Elfes (1989)

Une femme découvre qu'elle est au centre d'une mauvaise expérience nazie impliquant une reproduction sélective et des elfes invoqués, une tentative bizarre de créer une race d'hommes super elfes. Elle est piégée avec des amis dans un grand magasin avec un elfe maléfique en liberté, et seul le Père Noël peut l'arrêter. Si vous recherchez une horreur de Noël des années 80 tout à fait bizarre, ajoutez-la à la liste.

Elfes (2018)

La suite de 2017 L'elfe, et cette fois il y a plusieurs elfes déchaînés de vieux coffres. Chaque elfe représente l'un des sept péchés capitaux, et seule une femme nommée Clover peut sauver Noël.

Feeders 2: Slay Bells

La suite de Mangeoires entre dans l'esprit des vacances. Les extraterrestres envahissent la Terre pendant les vacances de Noël, et c'est au Père Noël et à ses elfes de sauver le monde.

Suivre

Un homme reçoit un cadeau de Noël de sa petite amie et s'évanouit peu de temps après. Quand il se réveille, il trouve un pistolet dans sa main et sa petite amie est morte. Noël vient de devenir un cauchemar éveillé.

The Gingerdead Man

Après qu'un tueur en série a été exécuté par une chaise électrique, ses cendres sont envoyées à sa mère, une sorcière. Elle les mélange dans un mélange de pain d'épice, qui est ensuite cuit dans un cookie, et le tour est joué. Le tueur renaît sous forme de biscuits de pain d'épice pour continuer une fois de plus sa tuerie. Gary Busey joue le tueur.

De bonnes nouvelles

Un vétérinaire de guerre sans-abri avec un passé peu recommandable est obligé de se pencher sur ce passé quand lui et ses amis sont ciblés par un trio de psychos en costume de Père Noël le jour de Noël.

Gremlins

Quand un père apporte à son fils un nouvel animal mystérieux pour Noël, le fils ne perd pas de temps à enfreindre trois règles vitales dont il a la garde. Il déchaîne une horde de sbires verts dangereux et espiègles qui menacent de détruire Noël et toute la ville. Un classique des Fêtes.

Cache-cache

Originaire d'Inde, cette horreur des Fêtes voit cinq anciens amis enlevés et détenus en captivité dans un centre commercial par une personne déguisée en Père Noël. Cette personne exige qu'elle joue à un jeu mortel de cache-cache.

Enfer des vacances

La veille de Noël, un commerçant régale un acheteur de dernière minute avec quatre histoires de terreur basées sur des articles de sa boutique. Jeffrey Combs joue le commerçant dans cette anthologie, et les segments visent chacun un jour férié différent, y compris Hanoukka.

Vacances

<img data-attachment-id = "3379309" data-permalink = "https://bloody-disgusting.com/news/3379306/holidays-anthologys-christmas-story-was-filmed-in-vr-tribeca/attachment/ vacances-noël-vr-encore-6 / "data-orig-file =" https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2016/02/Holidays-Christmas-VR- Still-6.jpg? Fit = 2048% 2C853 & ssl = 1 "data-orig-size =" 2048,853 "data-comments-open =" 1 "data-image-meta =" {"aperture": "0", "credit": "", "camera": "", "caption": "", "created_timestamp": "0", "copyright": "", "focal_length": "0", "iso": "0 "," shutter_speed ":" 0 "," title ":" "," orientation ":" 0 "}" data-image-title = "Vacances – Noël VR- Encore 6" data-image-description = "

VACANCES

"data-medium-file =" https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2016/02/Holidays-Christmas-VR-Still-6.jpg?fit=300% 2C194 & ssl = 1 "data-large-file =" https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2016/02/Holidays-Christmas-VR-Still-6.jpg?fit = 740% 2C309 & ssl = 1 "class =" alignnone size-large wp-image-3379309 "src =" https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content/uploads/2016/02/Holidays -Christmas-VR-Still-6.jpg? Resize = 740% 2C309 & ssl = 1 "alt =" HOLIDAYS "width =" 740 "height =" 309 "srcset =" https://i1.wp.com/bloody-disgusting .com / wp-content / uploads / 2016/02 / Holidays-Christmas-VR-Still-6.jpg? resize = 1024% 2C427 & ssl = 1 1024w, https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/ wp-content / uploads / 2016/02 / Holidays-Christmas-VR-Still-6.jpg? resize = 768% 2C320 & ssl = 1 768w, https://i1.wp.com/bloody-disgusting.com/wp-content /uploads/2016/02/Holidays-Christmas-VR-Still-6.jpg?w=1480&ssl=1 1480w "tailles =" (largeur max: 740px) 100vw, 740px "data-recalc-dims =" 1 "/ >

Une anthologie d'horreur qui comprend huit segments, chacun représentant un jour férié différent. L'avant-dernier segment, «Noël», s'articule autour des articles-cadeaux les plus chauds des fêtes – les lunettes de réalité virtuelle. Les choses deviennent mortelles, mais peut-être pas comme vous vous y attendez.

Maison pour les vacances (1972)

Quatre sœurs ont été éloignées de leur père riche pendant des années après que leur mère se soit suicidée. Malade de santé, il les appelle à la maison pour Noël, mais il vient avec une proposition. Il demande à ses filles de tuer sa nouvelle épouse, qu'il soupçonne de l'empoisonner.

J'ai piégé le diable

Matt et son épouse Karen se présentent à l'improviste au domicile de son ex-frère Steve pour célébrer les vacances. Ils s'inquiètent de l'état mental paranoïaque de Steve, mais ils deviennent carrément horrifiés lorsqu'ils découvrent qu'il a un homme enfermé dans son sous-sol. Un homme Steve est inflexible est le diable.

Je rêve d'un jour de mort blanc

Après une apocalypse, une mère a du mal à garder son fils de 8 ans en vie dans leur abri anti-bombes. Ce sont les vacances; ce paysage sombre offre-t-il des miracles de Noël pour la paire?

Infinite Santa 8000

Mille ans après la guerre, la cupidité et la famine ont détruit la race humaine, seuls les mutants, les robots et l'écume sont laissés à eux-mêmes. C’est une situation de tuer ou d’être tué. Y compris le Père Noël. Infinite Santa 8000 est un long métrage d'animation avec une esthétique comique animée.

À l'intérieur (2007)

Toujours ébranlée par la perte de son mari, une femme très enceinte est tourmentée chez elle par une étrange femme déterminée à réclamer son bébé à naître. Il se déroule à Noël, bien que la présence des Fêtes soit minime.

À l'intérieur (2016)

Un remake du film français de 2007, avec une configuration de l'intrigue identique; une femme enceinte est traquée par un inconnu obsédé par son bébé à naître.

Jack Frost (1997)

Un accident bizarre impliquant un camion de recherche génétique expose un tueur en série à des produits chimiques. Ces produits chimiques font que le tueur se dissout et fusionne avec la neige, le transformant en un bonhomme de neige meurtrier déterminé à se venger.

Jack Frost 2: La vengeance du bonhomme de neige mutant tueur

Le bonhomme de neige tueur Jack Frost est de retour pour attaquer! Cette fois, il prend Noël dans une station balnéaire tropicale. Des détournements farfelus s'ensuivent.

Jaws: The Revenge

La vengeance de requin est personnelle dans cette suite de Noël. La veuve du chef Brody pense que sa famille est délibérément prise pour cible par un autre requin en quête de vengeance.

Noël tueur

Six amis décident d'explorer un hôtel abandonné près d'un lot d'arbres de Noël. Cela se révèle être une décision horrible, lorsqu'ils se retrouvent traqués et assassinés par un psycho dans un masque de Père Noël.

Krampus (2015)

Krampus

Krampus



Lorsque la famille dysfonctionnelle de Max n'arrête pas de se battre et que rien ne se passe comme prévu, il tourne le dos à Noël et convoque accidentellement Krampus. Tout l'enfer se déchaîne alors que Krampus et sa horde de serviteurs punissent Max et sa famille.

Krampus: Le diable de Noël

En tant qu'adulte, Jeremy est un policier qui cherche toujours à résoudre le mystère de son enlèvement quand il était enfant. Lorsque d'autres enfants commencent à disparaître, Jeremy découvre que son ravisseur n'est autre que Krampus, et c'est à lui d'empêcher la créature antique de faire plus de victimes.

Krampus: le calcul

Zoé est une étrange petite fille avec un ami imaginaire nommé Krampus. Mais il n'est pas si imaginaire après tout; Krampus cherche à punir tous les méchants habitants de la petite ville de Zoé.

Krampus 2: Le retour du diable

Une suite à Krampus: Le diable de Noël. Cinq ans après le meurtre de sa femme et la disparition de sa fille, l'ancien policier Jeremy est ramené pour chasser Krampus. Il apprend des vérités choquantes en cours de route, dans le but de sauver Noël.

Origines de Krampus

Pendant la Première Guerre mondiale, un groupe de soldats trouve un artefact qui contient l'esprit de Krampus. Naturellement, ils l'envoient à un orphelinat et les orphelins invoquent accidentellement Krampus.

Krampus Unleashed

Le démon de Noël a de nouveau été réveillé grâce à un groupe de chasseurs de trésors. Il s'avère que des siècles de sommeil ont laissé Krampus gravement faim de sang.

Lac Alice

Ryan décide d'accompagner sa petite amie lors de son voyage en famille dans leur chalet dans les bois pour les vacances. Il cherche l'approbation de son père, mais à la place, le voyage se transforme en combat pour la survie lorsqu'un blizzard et un tueur se présentent.

Dernier arrêt dans le train de nuit

Aussi connu sous le nom Meurtres en train de nuit, celui-ci emprunte beaucoup à La dernière maison sur la gauche et The Virgin Springs. L'intrigue voit deux filles dans un train de nuit vers l'Italie pour Noël se faire brutaliser par un trio de criminels. Ces criminels se retrouvent sans le savoir chez les parents des filles.

Le chalet

Une belle-mère essaie de créer des liens avec les deux enfants de son fiancé à Noël dans le lodge familial. Juste au moment où il semble que les relations glaciales entre le trio se décongèlent, le pouvoir s'éteint et des choses étranges commencent à se produire. Malheureusement, cette étrange version a été repoussée de novembre de cette année à février 2020, mais elle est suffisamment proche pour figurer sur cette liste.

Lucky Stiff (1988)

After being left at the altar by his fiancée, a jilted loser is invited by a beautiful woman to celebrate Christmas with her family. Little does he know that her family are cannibals and he’s intended to be Christmas dinner. This horror-comedy was directed by Norman Bates himself, Anthony Perkins.

The Melancholy Fantastic

A slow-burn Christmas tale for the arthouse crowd, this one is a yuletide portrait of grief and loneliness told through the perspective of an isolated girl and her life-sized doll.

Mercy Christmas

Comme Lucky Stiff, this horror-comedy follows an unwitting fellow that meets the woman of his dreams. He’s elated when she invites him over to her family’s for Christmas dinner; but he soon learns that he’s on the menu. With a name like Michael Briskett, he’s the main course.

Mother Krampus

Based on the Alpine legend of Frau Perchta, the Christmas Witch. For the 12 days before Christmas, children of a small town went missing. When it happened again, the locals hung a woman they believed to be the killer, and before dying she placed a curse so that Frau Perchta would avenge her death. This Christmas, both children and adult alike are in mortal danger.

Mother Krampus 2: Slay Ride

Four women are completing their mandatory community service over Christmas, which entails making visits to the elderly. On their final stop of the night, a cheery old woman invites them inside for the evening. But this is Mother Krampus 2, and things aren’t what they seem.

Mrs. Claus

A sorority house with a nefarious past is hosting a Christmas party for college co-eds. They find themselves stalked and slayed by a killer, but this time the killer is dressed as Mrs. Claus.

The Munsters’ Scary Little Christmas

Poor little Eddie Munster has the blues, and his family is determined to get him into the holiday spirit in this Munsters Christmas special. The feature film is loaded with all the Christmas feels and Munster gags you could ever want.

Nekrotronic

This horror-comedy centers around a man that discovers he’s of a lineage of demon hunters, which proves vital in the modern world where demons have taken over the internet. The epic battle of good versus evil happens to take place over Christmas time.

Night of the Comet

It’s Christmas time in the Valley when a comet passes by, wiping out most of humanity. It leaves two sisters battling against zombies, ruthless scientists, and more. A fun ‘80s classic that doesn’t hang its plot on the holiday, but the iconography is present enough throughout that it definitely counts.

The Night of the Hunter

A terrifying Southern gothic, fairy tale noir film that sees Robert Mitchum as a ruthless killer who terrorizes two young children for the location of hidden money after murdering their mother. Christmas only factors into the plot at the tail end, but it’s worth seeking out.

Night Visitors (1987)

The Whitmore family home is decked out in Christmas décor and all prepped and ready for the holidays. Their holiday cheer is threatened by the arrival of a bizarre gang that takes over the home and forces the family to participate in weird rituals to appease their leader.

Le cauchemar avant Noël

After another successful Halloween, Jack Skellington is looking to shake things up. Upon discovering Christmas Town, he decides to bring Christmas to Halloween Town. It doesn’t just confuse the residents; it threatens to ruin Christmas for everyone. Tim Burton nails Gothic Christmas once again.

Nixon and Hogan Smoke Christmas

Stoners Nixon and Hogan have to help Santa deliver presents on Christmas after Santa accidentally toked some bad weed. Weed that turned him into a zombie.

Once Upon a Time at Christmas

In the twelve days leading up to Christmas, a psychotic Santa and Mrs. Claus go on a murder spree in a small town.

One Hell of a Christmas

Carlitos is released from prison around Christmas after serving hard time. He intends to turn a new leaf and set an example for his son, but his friend involves him in a stolen claw scheme and demonic forces will do anything to get it back.

P2

Workaholic Angela finds herself the lone employee working late at the office on Christmas Eve. When she finally attempts to leave to visit family, an unhinged security guard holds her captive in the parking garage. Co-written by Alexandre Aja and directed by Franck Khalfoun (2012’s Maniac).

Paranormal Activity: The Ghost Dimension

A family moves into a new house and discovers a video camera and a box of tapes in the garage. When they look through the camera’s lens, they begin to see the paranormal activity happening around them – including the re-emergence of young Kristi and Katie. This not-quite final entry in the popular found footage series happens to take place at Christmas.

Pastorela

Agent Jesus Juarez has always played the Devil in his town’s Nativity Play (Pastorela). This Christmas, the new pastor has recast the part, angering Juarez, and the two men engage in a battle between good and evil.

The Path (2012)

A chess player invites his estranged wife and son to travel with him to a remote cabin in the woods for Christmas. He grows jealous when he thinks his wife is interested in the handyman. He invites that man over for Christmas Eve, and things spiral out of control thanks to a paranoid mind.

Pooka!

Featured Into the Dark Pooka

Featured Into the Dark Pooka



An actor lands a seasonal job as a plush, life-sized version of the holiday’s hottest toy. The more he wears the suit, the more he seems to lose track of time. The Pooka suit seems to be taking over his persona. This is the third entry in Hulu’s Into the Dark séries.

Psycho Santa

On the drive to a Christmas gathering, a man taunts his wife about a local urban legend of a psychotic Santa. It turns out to be true, and their holiday party becomes a bloodbath.

Puppet Master vs Demonic Toys

Cette Puppet Master et Demonic Toys crossover event takes place on Christmas Eve. A group of evil toymakers seek to use Andre Toulon’s formula to give life to killer toys; luckily Toulon’s nephew is there with the puppets to stop the sinister plot.

Rabid (1977)

An experimental surgery post-accident leaves Rose with an insatiable thirst for blood. Her victims become crazed zombies, causing a city-wide epidemic in this David Cronenberg favorite. Though the holiday connection is minimal, a memorable scene takes place at a mall with Santa.

Rare Exports: A Christmas Tale

On Christmas Eve, an archaeological dig on a Northern Finland mountaintop unearths Santa Claus. Only this Santa is an ancient yuletide nightmare. When local children begin to disappear, it’s up to young Pietari to save the day. This Christmas, everyone will believe in Santa.

Red Christmas (2016)

Christmas past comes back to terrorize a mother who simply wants a nice Christmas with her family. Instead, she finds herself doing whatever she can to stop the figure from destroying them all.

Santa Claus (1959)

Featured in the fifth season of Mystery Science Theater 3000, this oddball film sees the devil Pitch attempting to ruin Christmas. Santa has to team up with Merlin the Magician to save the day.

Santa Claus Conquers the Martians

Featured on both Mystery Science Theater 3000 et Elvira’s Movie Macabre, Santa Claus and two children are kidnapped by Martians and brought back to Mars. The group teach the Martians the joy of the holiday.

Santa Claus versus the Zombies

A suburban family finds themselves barricaded in their homes with couple of elves and an actor who may, or may not, be the real Santa Claus after a zombie outbreak. The president and his advisers concoct a plan to save them all.

Santa Claws (1996)

After a man finds his mom having sex with a Santa, he snaps and kills them both. Years later he’s convinced that he’s Santa and begins stalking the object of his latest obsession; a horror movie star named Raven (Debbie Rochon).

Tueur du Père Noël

Once upon a time, Santa was an evil demon who made a bet with an angel and lost. As a result, he was forced to become the benign Christmas toy giver he’s associated with. When that bet is off, he returns to his evil ways and the body count starts piling up.

Saint

On the full moon of December 5, the murderous evil spirit St. Nicholas comes to town to unleash terror and mayhem along with his zombie-like Black Peters. From Dick Maas, the mind behind Amsterdamned.

Secret Santa (2015)

A group of college kids stressed over their exams plan an alcohol-infused party with a Secret Santa gift exchange. It’s all fun and games until a killer shows up for some yuletide terror.

Secret Santa (2018)

A dysfunctional family gathering for Christmas turns into a gruesome nightmare when someone spikes the punch with a mysterious drug. It renders them crazed and homicidal. This one is from Jason Goes to Hell’s Adam Marcus.

Scrooged

Frank Cross (Bill Murray) is a cynical, selfish TV executive haunted by the spirits of Christmas past, present, and future in this ‘80s retelling of Un chant de noel. Sure, it’s a comedy, but some of those ghosts can be pretty spooky. As well as Frank’s dead mentor Lew. A festive gateway horror movie, perhaps?

Sheitan

Translated as Satan, Sheitan follows a group of friends that decide to spend Christmas Eve partying at a club. They run into a shepherd that’s prepared a night of pure insanity and Satan worshipping. Things get disturbing.

Sick for Toys

Roy is a self-identified nice guy tired of coming in last. It prompts him to accept a Christmas dinner invitation by the beautiful and strange Emilia. If you’ve been reading along, then at this point in the list it should come as no surprise that this mysterious dinner won’t end well.

Silent Night

A very, very loose remake, or reimagining, of Nuit silencieuse, nuit mortelle. A killer dressed as Santa embarks on a murder spree on Christmas Eve, leaving the police scrambling to catch him.

Silent Night, Bloody Night (1972)

When a man inherits a mansion, he returns home to sell it. In the process, he discovers harrowing truths about the mansion’s history. It unsettles the locals and sparks horrific consequences.

Silent Night, Bloody Night: The Homecoming

A low budget reimagining/remake of 1972’s Silent Night, Bloody Night.

Silent Night Bloody Night 2: Revival

A direct sequel to 1972’s Silent Night, Bloody Night. A pair of siblings head home to pay respects to a deceased loved one and stumble upon the journal of Jeffrey Butler. Once more the dark secrets are unearthed.

Nuit silencieuse, nuit mortelle

After his grandpa tells him that Santa punishes the naughty, Little Billy witnesses his parents being murdered by someone dressed as Santa. It does a real number on his psyche. Fresh out of the orphanage at 18, Billy picks up the Santa slaying mantle to punish those he deems naughty. One of horror’s requisite holiday staples.

Silent Night Deadly Night Part 2

“Garbage day!” It turns out that Billy’s murderous ways traumatized his younger brother Ricky. After Billy’s death, Ricky decided to follow in his brother’s footsteps to become a serial killer as well.

Silent Night Deadly Night 3: Better Watch Out

Ricky (Bill Moseley!) awakens from a six-year coma after being kept alive by a mad doctor that experimented with ESP. As a result, Ricky targets a clairvoyant blind woman that’s on her way to grandma’s house for Christmas. The death toll rises in his wake.

Silent Night, Deadly Night 4: Initiation

A strange case of a woman leaping from her apartment building in flames has a reporter investigating. She gets caught up in a witch coven’s plot that intends to make her their Christmas sacrifice.

Silent Night Deadly Night 5: The Toymaker

An older toymaker and his son make and deliver toys that are designed to kill their owners. Meanwhile, a boy witnesses his father getting slain by one of these toys and falls mute. His mother is desperate to get to the bottom of it.

Silent Night, Zombie Night

In the days leading up to Christmas, Los Angeles is stricken with a plague that turns its residents into the walking dead. A Police Officer becomes trapped with his partner and his estranged wife.

Slay Belles

On Christmas Eve, a trio of cosplayers cross paths with the evil Krampus. To save the world, they team up with Santa (Barry Bostwick), a biker.

Sole Survivor

The lone survivor of a plane crash is dealing with a serious case of survivor’s guilt. Haunted feelings of unworthiness become literal when the dead come to collect her. Essentially a reworking of Carnival of Souls, this chiller is set over Christmas.

Stalled

Poor maintenance worker W.C. finds himself trapped in a stall in the women’s restroom during a zombie outbreak. On Christmas Eve, no less.

Tales from the Crypt (1972)

This horror anthology kicks off with a yuletide tale, “…And All Through the House.” A woman has just murdered her own husband when a psycho Santa comes along. She can’t exactly call the police, and so things escalate from there. Based on an E.C. Comics story, this tale was also redone for the Tales from the Crypt TV show.

To All a Good Night (1980)

Surprise, surprise, this Christmas slasher sees a group of teens stalked by a maniac dressed as Santa at a holiday party.

The Traveler

Val Kilmer stars as Mr. Nobody, a mysterious man that walks into a police department on Christmas Eve to confess to multiple murders. Of course, his plans are more complicated than that, and the six deputies on duty learn he’s a vengeful killer with a past that threatens them all.

Trees 2: The Root of All Evil

The plot of this movie picks up where its predecessor, Des arbres, left off. Ranger Cody now has a fear of trees. When killer Christmas trees invade the town of Hazelville, no one believes him.

Two Front Teeth

A tabloid reporter is determined to uncover a Christmas conspiracy involving a flight taken down by a creature with a red nose. His investigation has put him on Santa’s naughty list, and the big guy sends his undead elves to keep the reporter from the truth.

Ugly Sweater Party

An ugly sweater party gets bloody when an evil Christmas sweater possesses its wearer and renders them homicidal. This one stars Sean Whalen and Felissa Rose.

Pendant qu'elle était sortie

Out shopping late on Christmas Eve, a woman leaves a note on a double-parked vehicle in the mall parking lot. The owner of that vehicle and his three friends don’t take kindly to the note and decide killing her is the best recourse.

Whoever Slew Auntie Roo?

Hansel and Gretel gets a holiday makeover. Shelley Winters plays a demented widow that lures children to her mansion under the pretense of an annual Christmas party. She intends to keep one of the little girls. Things get weird.

Refroidissement éolien

Two college kids share a ride home for the holiday break. The car breaks down on an isolated road, and they’re preyed upon and haunted by the ghosts of those who died there. This one stars Emily Blunt.

XX