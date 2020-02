Guide pour ne rien manquer au gala

Le gala des Oscars 2020 aura lieu à l’aube du 9 au 10 février, l’un des événements les plus attendus de l’année. L’Académie américaine des arts et des sciences du cinéma célèbre la 92e édition de ces prix convoités, un événement qui aura lieu, encore une fois, au au Dolby Theatre de Los Angeles. De plus, le gala n’aura pas la figure de maître de cérémonie, bien que plusieurs artistes seront chargés de présenter les gagnants de chaque catégorie et d’essayer de rendre l’événement agréable et divertissant.

Parmi les nominés, le nom de Joaquin Phoenix se démarque, qui a tous les bulletins de vote pour récolter le prix du meilleur acteur grâce à son travail dans “Joker”. Également aussi nous aurons une présence espagnole parmi les candidats, afin que l’émotion et l’illusion soient assurées. De FormulaTV nous voulons vous propose un guide complet afin que vous sachiez où vous pouvez voir le gala, à quelle heure le tapis rouge et la cérémonie commenceront, qui sont les favoris et d’autres détails pour ne rien manquer de l’événement cinématographique le plus important de l’année.

1 Où le voir en Espagne

L’équipe de ‘La Script en Movistar +’

Comme d’habitude depuis les dernières éditions, le Gala des Oscars peut être vu en direct rigoureux grâce à Movistar +. La plateforme de paiement proposera à ses clients et abonnés exclusivement les images de la cérémonie. En outre, il a préparé pour l’occasion un déploiement des plus complets, dans lequel ils compteront minute par minute tout ce qui se passe, à la fois dans les moments précédents et au cours de l’événement. Donc, dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février, dans Movistar Estrenos et dans # 0, ils diffuseront l’émission spéciale “Oscar Night”, qui sera suivi, en direct et exclusivement par Movistar Estrenos, le tapis rouge et remise des prix.

Pour cela, l’équipe de ‘La Script en Movistar +’, dirigée par María Guerra et Pepa Blanes, sera la chargé d’analyser et de commenter l’une des nuits les plus excitantes pour les fans du septième art. Sur le plateau, ils seront également accompagnés de Laia Portaceli, Alberto Rey et Elena Neira. Bien qu’ils effectueront également plusieurs Liaisons en direct avec Cristina Teva et Gui de Mulder, envoyées à Los Angeles informer en première personne tout ce qui se passe pendant l’événement.

2 Heure de début du tapis rouge et du gala

Prix ​​décernés aux Oscars

A partir de 00: 00h le programme spécial commencera dédié aux Oscars dans lesquels les candidats qui choisissent cette année de gagner l’un des prix les plus prestigieux seront examinés. Ensuite, ils se connecteront en direct et exclusivement pour offrir le défilé sur le tapis rouge des nominés et des invités, des visages familiers qui se poseront devant les caméras avec leurs plus beaux vêtements. Après cela, vers 2 heures du matin (heure espagnole) le gala commencera dans lequel, enfin, les gagnants de chaque catégorie seront communiqués. De plus, depuis leurs réseaux sociaux et avec le hashtag # Oscars2020, l’équipe Movistar + commentera en direct à partir de 23h00 tous les détails qui se produisent à l’intérieur et à l’extérieur du Dolby Theatre d’Hollywood.

Cependant, si vous êtes de ceux qui ne peuvent pas suivre la cérémonie des Oscars en direct parce que vous devez vous lever tôt, ne vous inquiétez pas car Movistar + a pensé à toutes ces personnes. Donc, Le 10 février, Movistar Estrenos diffusera une émission de synthèse avec les meilleurs moments de la nuit, afin que vous puissiez revivre les événements les plus emblématiques qui se produisent pendant l’événement. De plus, du 31 janvier au 11 février, il sera disponible Movistar Oscars (composer le 23), une chaîne pop-up avec des titres en vedette qui a réussi à remporter l’un des prix des éditions précédentes, comme c’est le cas de “Schindler’s List”, “Offshore”, “Shakespeare in love” ou “The Artist”.

3 Pas de maître de cérémonie

Lin-Manuel Miranda et Penelope Cruz

Après le succès de la dernière livraison et comme d’habitude dans les galas de ce type, la 92e édition des Oscars n’aura pas de maître de cérémonie. De cette façon, les responsables de l’Académie américaine des arts et des sciences cinématographiques ont décidé que la figure du présentateur disparaît à nouveau. Ce n’est pas une option folle, car il a déjà été démontré que il n’est pas nécessaire d’avoir le rôle de présentateur pour que le gala soit fluide et respecte un ordre et une organisation.

La remise et la remise des prix seront effectuées par des acteurs, actrices, réalisateurs et autres artistes qui montera sur scène pour exécuter une performance ou pour faire connaître le nom des gagnants dans chaque catégorie. Entre autres, certains artistes tels que Timothée Chalamet, Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali, Regina King, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Will Ferrell, Kristen Wiig, Mark Ruffalo, Anthony Ramos, Lin-Manuel Miranda, Zazie Beetz, Gal Gadot, Julia Louis-Dreyfus, Mindy Kaling et la Penelope Cruz espagnole, entre autres.

4 Les coups de coeur de cette édition

Joaquin Phoenix dans “Joker”

Avec un total de onze nominations, “Joker” est présenté comme le film le plus nominé de l’édition, bien que le prix qui sonne le plus pour ce long métrage soit le meilleur acteur principal. Joaquin Phoenix a été félicité pour son travail, une interprétation magistrale qui n’a laissé personne indifférent et qui lui a déjà permis de récolter plusieurs prix comme le Golden Globe ou le BAFTA. Les longs métrages “L’Irlandais”, “1917” et “Il était une fois à … Hollywood” le suivent de près avec dix nominations chacun.

En ce qui concerne le prix du meilleur film, l’un des plus attendus de la nuit, selon les paris, l’échelle semble opter pour “1917”. Le long métrage réalisé par Sam Mendes arrive à cette cérémonie après avoir remporté plusieurs prix importants qui ont reconnu la valeur du film dans son ensemble, mais aussi le travail réalisé par son réalisateur. De même, comme indiqué par de nombreux pools et selon l’itinéraire qu’ils ont eu jusqu’à présent pour diverses cérémonies de remise de prix, à la fois Brad Pitt pour son travail dans “Il était une fois à … Hollywood” et Renée Zellweger pour son rôle dans “Judy” Ils devraient monter sur scène pour récupérer leurs récompenses respectueuses.

5 Représentation espagnole

Antonio Banderas dans “Pain and Glory” et “Klaus”

Cette édition des Oscars a plus de saveur espagnole que jamais. D’un côté, Pedro Almodóvar a réalisé que son long métrage “Douleur et gloire” fait partie des candidats au prix en tant que meilleur film non anglophone. Parmi les concurrents figurent des cassettes telles que “Parasites”, qui commence comme un favori après avoir été reconnue dans plusieurs festivals et autres récompenses. Cependant, atteindre la cérémonie est déjà un succès pour le directeur de Manchego. D’un autre côté, Antonio Banderas sera également présent après être entré entre les nominés dans la catégorie du meilleur acteur principal, mais cela aura à voir avec des rivaux tels que Joaquin Phoenix, récompensé et félicité pour son excellent travail dans “Joker”.

Dans la section d’animation, nous avons également une représentation espagnole. “Klaus”, premier opéra du réalisateur espagnol Sergio Pablos, figure parmi les candidats au meilleur film d’animation. Le film a de nombreuses possibilités pour obtenir le prix après avoir obtenu plusieurs prix Annie et Bafta. Ce ne sera pas le seul, Gisela, l’un des concurrents de la première édition de l’Opération Triomphe, est montera sur scène pour se produire pendant le gala interprétant l’une des chansons de “Frozen 2”. C’est une étape totalement inattendue permettra au chanteur espagnol de se montrer devant des millions de spectateurs et des artistes les plus pertinents de l’industrie hollywoodense.

6 Dimanche des Oscars

Clint Eastwood et Hilary Swank dans “Million Dollar Baby”

La soirée cinéma sera également vécue sur le réseau Paramount le 9 février. En prélude au gala, ils offriront aux téléspectateurs divers films primés au préalable pour le plaisir et le plaisir des plus cinéphiles. Des longs métrages tels que “Danser avec les loups”, “Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi” ou “Million Dollar Baby” seront les films qui jouera dans sa spéciale Oscar dimanche, films qui ont eu le grand honneur de remporter l’un des prix et qui ont reçu les applaudissements des critiques et du public.

De cette façon, à 15h00, le festival du film commencera avec la diffusion de “Dancing with Wolves”, Western réalisé par Kevin Costner qui a remporté sept Oscars. A 18h30 débutera “Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi”, grand vainqueur en 2003 en faisant l’histoire après avoir remporté tous les prix auxquels elle a été nominée. Enfin, à 22h00, “Million Dollar Baby” sera diffusé, un long métrage avec lequel Hilary Swank a remporté le prix de la meilleure actrice, en plus de trois autres prix remportés, dont celui du meilleur film.

