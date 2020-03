Guides pédagogiques DisneyNature – Disney + Home Learning

Les écoles étant fermées dans le monde entier en raison du coronavirus, vous cherchez peut-être des moyens d’éduquer vos enfants ou même vous-même pendant que vous êtes à la maison.

Disney + comprend des centaines de documentaires, dont beaucoup de leur division DisneyNature, et pour accompagner ces films, Disney propose une sélection de guides pédagogiques adaptés aux enfants de la 2e à la 4e année (7 à 12 ans).

Chaque guide pédagogique regorge d’activités qui peuvent être réalisées après avoir regardé le documentaire.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur chacun des films DisneyNature, ainsi qu’un document PDF que vous pouvez télécharger et imprimer pour l’utiliser.

DisneyNature Bears

Les cinéastes Alastair Fothergill et Keith Scholey racontent une année dans la vie d’un ours brun d’Alaska nommé Sky et ses petits, Scout et Amber. Leur saga commence alors que les ours sortent de l’hibernation à la fin de l’hiver. Au fil du temps, la famille des ours doit travailler ensemble pour trouver de la nourriture et rester à l’abri des autres prédateurs, en particulier des autres ours. Bien que leur monde soit passionnant, il est également risqué et la survie des oursons dépend de l’unité familiale.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

Ailes de la vie

Une belle histoire d’amour en danger. Notre avenir dépend d’une incroyable histoire d’amour entre les fleurs et la faune composée d’abeilles, de papillons, d’oiseaux et de chauves-souris, qui permettent à ces espèces de se reproduire. Délicates et gracieuses, les fleurs ne se contentent pas d’être le symbole ultime de la beauté. Au contraire, leurs couleurs vibrantes et leurs saveurs exotiques sont autant de merveilles qui attirent les pollinisateurs et ivres de désir. Tous ces animaux sont impliqués dans une danse complexe de séduction sur laquelle un tiers de nos cultures, une danse sans laquelle nous pourrions survivre… Pollen présente les héros méconnus de la chaîne alimentaire mondiale. Leurs mondes fantastiques sont pleins d’histoires, de drame et de beauté. Alors qu’elle est fragile et menacée, essentielle pour l’équilibre de la planète, elle devrait désormais se protéger activement.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

DisneyNature Chimpanzé

Un documentaire sur la nature centré sur une famille de chimpanzés vivant en Côte d’Ivoire et dans les forêts tropicales ougandaises.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

DisneyNature Monkey Kingdom

Un singe nouveau-né et sa mère luttent pour survivre dans la hiérarchie sociale compétitive de la troupe du Temple, un groupe dynamique de singes qui vivent dans des ruines antiques trouvées au fond des jungles légendaires d’Asie du Sud.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

DisneyNature né en Chine

En s’aventurant dans les contrées sauvages de la Chine, «Born in China» capture des moments intimes avec un ours panda et son petit en pleine croissance, un jeune singe doré qui se sent déplacé par sa petite sœur et une mère léopard des neiges qui peine à élever ses deux petits.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

DisneyNature Chats Africains

African Cats capture l’amour, l’humour et la détermination de la vie réelle des rois majestueux de la savane. L’histoire met en vedette Mara, un lionceau attachant qui s’efforce de grandir avec la force, l’esprit et la sagesse de sa mère; Sita, un guépard intrépide et mère célibataire de cinq nouveau-nés espiègles; et Fang, un fier chef de la fierté qui doit défendre sa famille contre un lion une fois banni.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

DisneyNature Oceans (uniquement disponible sur Netflix aux États-Unis)

Un drame / documentaire écologique, filmé à travers le monde. En partie thriller, en partie méditation sur les merveilles disparaissantes du monde sous-aquatique.

Cliquez ici pour télécharger le livret d’activités

Il existe également d’autres films DisneyNature disponibles sur Disney +, qui n’ont pas de packs d’activités disponibles, mais offriront une certaine valeur éducative, notamment:

