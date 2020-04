Guido Rodríguez a souffert avec le Real Betis

Séville.- Guido Rodríguez, ancien joueur américain et actuel membre du Real Betis, a regretté qu’en raison de COVID-19, il ait dû réduire son rythme de jeu.

“Quand je commençais ici pour accélérer le rythme de la Ligue et de l’entraînement, tout ce problème avec le coronavirus est apparu”, a déclaré Guido dans une interview sur le site Web de son club.

Cela peut vous intéresser: Guido Rodríguez réalise son rêve

Le footballeur argentin a affirmé que “les choses se passent et il faut penser positivement”, se référant à la pandémie de coronavirus qui a forcé la suspension de la plupart des tournois en Europe.

Guido a admis qu’il n’a pas été facile de rejoindre l’équipe espagnole de football, mais il est convaincu qu’au fur et à mesure que le championnat progressera, il montrera un meilleur football.

“J’ai eu beaucoup de matchs à jouer et peu de vacances, je pense qu’à la fin cela m’a affecté, mais aujourd’hui je me sens beaucoup mieux”, a déclaré Guido.

Guido demande une pré-saison

Pour sa part, Guido a recommandé qu’une présaison soit faite avant la reprise de la campagne afin d’éviter les blessures.

“L’idéal serait de faire une pré-saison pendant deux ou trois semaines, la tête uniquement à l’entraînement, avec un double shift.”

Une journée avec @Guido_Rodriguez! Il nous apprend à faire du maté! VIDÉO COMPLÈTE https://t.co/DxmIEVE8Gr#BetisEnCasa pic.twitter.com/YQl3u9v2bn – Real Betis Balompié (à domicile) (@RealBetis) 15 avril 2020

Guido Rodríguez a expliqué que, comme toute l’équipe, il fait des exercices physiques pour rester en forme.

L’objectif, a-t-il déclaré, est d’aider le Real Betis à atteindre les positions de l’UEFA Europa League, car il se classait 12e avec 33 points.

Pour l’instant, la date à laquelle le footballeur espagnol reprendra son activité n’est pas encore connue, et ni si l’intégralité de la compétition aura lieu.

Il est prévu que dans les prochaines heures, il y aura une réunion pour connaître la date provisoire à laquelle le football ibérique pourrait être réactivé.

De plus, il sera également possible de savoir si les matchs de Ligue des Champions et d’Europa League auront lieu.

Le poste subi par Guido Rodríguez avec le Real Betis est apparu en premier sur Siete24.