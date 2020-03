Guillermo Arriaga a présenté sur Twitter son roman «Save the fire»

Mexico.- L’écrivain Guillermo Arriaga a présenté son roman Sauvez le feu, lauréat Alfaguara, d’une manière inhabituelle, il l’a fait sur Twitter.

Guillermo Arriaga devrait être à Madrid, en Espagne, cette semaine, où il recevrait le prix et entreprendrait une tournée pour promouvoir son livre, mais en raison de l’urgence sanitaire que nous connaissons tous et de la situation critique en Espagne, il était impossible de voyager.

L’éditeur lui a suggéré d’utiliser les médias sociaux et le hashtag #YoMeQuedoEnCasaLeyendo.

Ainsi, depuis sa quarantaine volontaire chez lui à Mexico, Guillermo Arriaga s’est connecté à son compte Twitter, où il compte plus de 200 000 followers pour parler de son roman, qui est déjà en librairie.

En plus de parler du processus d’écriture qui lui a pris quatre ans et de réduire le roman de 1 400 pages à environ 500, il a également réfléchi sur le rôle de la littérature en tant que réflexion sur la crise de l’humanité.

Le chasseur a également indiqué qu’il espère que cette pandémie nous fera réfléchir sur les inégalités sociales dans le monde.

“Nous vivons dans des temps sombres. Il y a un proverbe chinois qui dit: «Ne maudis pas l’obscurité, mieux vaut allumer une bougie». J’espère que dans cette quarantaine les livres deviendront une bougie. “

Cela a été dit par l’écrivain à ses abonnés qui se sont connectés au streaming et ont posé des questions dans le chat.

Guillermo Arriaga serait très honoré si les lecteurs lisent les plus de 600 pages de Saving Fire dans cette circonstance et trouvent des points d’identification et de réflexion, qui sont une expérience intellectuelle, mais aussi physique.

“J’aimerais que les gens trouvent quelque chose d’inconnu dans ce roman, pour aller dans un monde qu’ils ne connaissent pas: je voudrais un de mes livres quand il tombe, pour éclabousser quelque chose: du sang, de la sueur, pour que les lecteurs éclaboussent quelque chose, pour les couper , ça fait mal, guérit et caresse, et plus en ces moments d’enfermement ».

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Je suis accro à l’écriture: Arriaga

De quoi parle Saving Fire?

C’est une histoire d’amour qui se déroule au Mexique.

Une histoire d’amour «inégale et improbable», qui se déroule dans deux Mexicos différents, celle des classes les plus protégées et celle de ceux qui vivent en marge de la société, s’est démarquée.

Un roman se déroulant dans deux Mexique différents, qui composent un pays, a déclaré l’écrivain, où “les institutions échouent”, en particulier celles qui rendent la justice, comme en témoigne le fait que 99% des crimes restent impunis.

Ainsi, «Sauver le feu» n’est pas seulement une histoire d’amour dans les murs d’une prison, c’est un portrait sévère d’un pays et d’une société marqués par la violence: famille, politique, trafic de drogue, police .

Le livre de Guillermo Arriaga est déjà en librairie et peut être acheté en ligne.

npq