Guillermo Arriaga, scénariste de «Amores perros», remporte le prix Alfaguara pour son roman

En 1991, Guillermo Arriaga s’est présenté au monde avec Guillotine Squad, un roman qui se déroule dans la Révolution mexicaine qui a su se démarquer grâce à son histoire, mais surtout pour la manière très efficace dont l’auteur a présenté des scénarios connus avec un tout autre aspect. Et maintenant, Il se démarque une fois de plus dans le monde de la littérature en recevant le prix Alfaguara Novel Prize dans sa 22e édition pour l’œuvre Save the Fire.

Selon les informations d’El País, plus de 600 écrits ont été envoyés, avec des pseudonymes, pour concourir pour ce prix Alfaguara, l’écrivain mexicain gagnant (Mexico), qui a signé la pièce sous le nom d’Isabella Montoni. Sauvez le feu, selon les mêmes moyens, Il se déroule dans le Mexique d’aujourd’hui, se concentrant sur JC, un prisonnier qui vit une histoire d’amour intense au milieu de la violence intense Cela frappe le pays.

«C’est un roman polyphonique qui Il raconte avec intensité et dynamisme exceptionnel une histoire de violence où l’amour et la rédemption sont encore possibles«Le jury a parlé du roman, présidé par Juan Villoro avec Laura Alcoba, Jesús Rodríguez Trueba, Pilar Reyes, Antonio Lucas et Edurne Portela. En sauvant le feu, Guillermo Arriaga a déclaré: “La répartition des richesses a été si injuste qu’elle a créé deux mondes très distincts”, qui se reflètent dans ce roman.

Comme nous l’avons mentionné, Arriaga a été présenté au monde dans les années 90 avec son premier roman, mais son nom est venu avec plus de force et internationalement grâce à la cine, l’industrie où il a développé de grands scénarios de films tels que Aime les chiens, 21 grammes, Babel, Les trois sépultures de Melquiades Estrada et Le buffle de la nuit, entre autres, le dernier avec Diego Luna et réalisé par Jorge Hernández Aldana et basé sur un roman homonyme d’Arriaga.

Les trois premiers ont été développés sous la direction d’Alejandro González Iñárritu, et celui d’Amores Dogs de 2000 lui ont valu la reconnaissance internationale qui lui a permis non seulement de travailler à deux autres reprises avec le réalisateur mexicain, mais de prendre un prix à Cannes pour le meilleur scénario pour Les Trois Enterrements de Melquiades Estrada réalisé par Tommy Lee Jones. En 2008, écrit et réalisé La plaine ardente, Film avec des stars hollywoodiennes comme Charlize Theron et Jennifer Lawrence.