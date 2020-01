Guillermo del Toro commence le tournage de ‘Nightmare Alley’ avec Bradley Cooper

Un de nos cinéastes et mexicains préférés est Guillermo del Toro. Quand il ne soutient pas le talent dans notre pays (des enfants qui participent aux Jeux olympiques de mathématiques à une jeune femme qui étudiera l’animation dans la meilleure école du monde), Il est impliqué dans différents projets au sein du septième art mais bien sûr, ce qui nous passionne le plus c’est ce qu’il filme.

Heureusement pour nous et après avoir remporté l’Oscar en 2018 pour The Shape of Water, Le réalisateur de Guadalajara travaille sur un nouveau film qui promet d’être l’un des meilleurs de sa filmographie. Le nom de cette bande est Ruelle du cauchemar (ou traduit en espagnol comme L’allée des âmes perdues) et qu’il a déjà commencé le tournage à Toronto, au Canada.

Ce film est l’un des plus ambitieux de la carrière de Guillermo, parce qu’il a un casting enviable plein de grandes stars hollywoodiennes commençant par Bradley Cooper qui sera chargé de donner vie à un homme ambitieux qui travaille au sein d’une foire itinérante qui rencontrera plus tard un psychiatre joué par Cate Blanchett. Le reste du casting le complète Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Richard Jenkins et une vieille connaissance de Del Toro, Ron Perlman.

L’intrigue de ce film est basée sur le roman de l’écrivain américain William Lindsey Gresham, publié pour la première fois en 1946. Dans ce document, Lindsey fait une étude approfondie sur le monde du divertissement dans cette décennie et les personnages particuliers qui existaient. Un an plus tard, il aurait sa première adaptation cinématographique, dirigée par Edmund Goulding et avec Tyrone Power en tant que protagoniste

Le scénariste et réalisateur Guillermo del Toro s’est dit très enthousiasmé par ce film, car c’est un projet qu’il planifie depuis des années: «Je suis fasciné et très excité par ce casting brillant. Kim Morgan et moi avons travaillé avec une grande passion pour mettre le monde et le langage sombre et grossier de William Gresham à l’écran, et maintenant nous sommes rejoints par un groupe extraordinaire d’artistes et de techniciens pour lui donner vie. »