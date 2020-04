Guillermo del Toro rassemble aujourd’hui cinéastes, scénaristes et producteurs à travers ses réseaux sociaux

Notimex

Journal La Jornada

Lundi 20 avril 2020, p. a12

Le cinéaste mexicain Guillermo del Toro utilisera ses réseaux sociaux pour organiser une réunion avec différents cinéastes et parler de ses activités en quarantaine avant Covid-19.

Ce lundi à midi, je commencerai une conversation avec des amis cinéastes sur ce qu’ils font, ce qu’ils lisent, entendent ou regardent pendant ces jours d’enfermement. Toute personne intéressée, rejoignez-nous un moment. La seule règle est de parler de nos films, écrit la jalisciense.

Le réalisateur de Faun’s Labyrinth et The Shape of Water a confirmé la présence de certains cinéastes, producteurs et scénaristes participants tels que Jordan Peele, Edgar Wright, Mangold, Rian Johnson, Lexi Alexander, Issa López et Scott Derrickson.

Del Toro a vu certains de ses projets reportés en raison de la diffusion de Covid-19, comme la première du film Anthlers, qu’il produit avec J. Miles Dale et David Goyer, avec Keri Russell et Jesse Plemons, dont le lancement était prévu. pour le 17 avril.

