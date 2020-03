Gunna sort un nouveau single ‘SKYBOX’

il y a 4 heures

Toucher le ciel.

Après avoir collaboré avec tout le monde de Lil Baby à Travis Scott, Gunna est de retour en mode album. Le rappeur YSL s’envole sur «SKYBOX», le premier single de son prochain album WUNNA.

«Montez haut dans la skybox, je peux le voir», chante-t-il sur la piste trippante.

La vidéo dirigée par Spike Jordan s’ouvre avec une Claymation Gunna tombant d’une montgolfière et pénétrant dans un village du Moyen-Orient. Il parcourt la ville rurale aux côtés de femmes exotiques, de chameaux et de chèvres rap avant d’être kidnappé en limousine et emmené à une fête avec des danseuses du ventre.

“SKYBOX” est la première offre solo de Gunna depuis Drip or Drown 2. En plus de préparer son nouvel album WUNNA, il peut être entendu sur “Stop Playing” produit par The Neptunes sur le nouvel album de Megan Thee Stallion Suga.

