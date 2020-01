Gunna stars dans la nouvelle super campagne PUMA RS-X3

Gunna le lance avec PUMA pour la dernière version de l’empreinte de la sneaker dans la ligne RS.



PUMA lancera bientôt la dernière sneaker de la ligne RS emblématique de la marque, et l’empreinte de vêtements de sport allemands s’associe à l’un des joueurs lourds du Hip-Hop Gunna pour aider à déployer la silhouette.

Considérée comme la RS-X³ Super, la nouvelle chaussure de PUMA se décline dans une poignée de coloris vibrants et poursuit la vague tendance de la “chaussure de papa” qui est devenue un incontournable dans le monde des baskets l’année dernière. Le design est inspiré des années 80, des jeux vidéo rétro en particulier, et se décline dans des couleurs unisexes qui ne manqueront pas de plaire aux hommes et aux femmes. Les caractéristiques clés incluent une construction multi-matériaux sur la tige, avec des superpositions en mesh et en cuir se mélangeant avec une cohésion propre, et le rembourrage en PU emblématique dans la semelle intermédiaire pour une touche de confort légère Alors que Gunna fait vibrer la marque depuis un certain temps maintenant – vous avez peut-être même repéré ses PUMA personnalisés alors qu’il était assis sur le côté du terrain lors du match des Hawks le mois dernier – cela marque sa première campagne officielle avec la marque. Félicitations pour le nouveau jeu de kick, fam!

Vérifiez que le nouveau PUMA RS-X³ Super arrivera à partir du 1er février pour 110 $ USD sur PUMA.com, les magasins PUMA et certains magasins. Peep Gunna fléchissant dans le lookbook officiel de la campagne ci-dessous:

