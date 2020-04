Gunpowder & Sky’s Dust établit sa première première en direct avec Sea Fever

Gunpowder & Sky’s Dust présente sa première première en direct avec Sea Fever

Gunpowder & Sky rejoint la liste des distributeurs s’adaptant à la fermeture des théâtres à travers le pays en décidant d’accueillir leur première première en streaming en direct pour le prochain film d’horreur irlandais Fièvre de la mer sur leur chaîne de science-fiction Dust, selon Deadline.

Écrit et réalisé par Neasa Hardiman (Inhumains), le film suit Siobhán, étudiante en biologie marine (Hermione Corfield, Abattoir Rulez) qui préfère passer ses journées seule dans un laboratoire mais doit endurer une semaine sur un chalutier de pêche, où elle se retrouve en désaccord avec l’équipage soudé. Alors que dans l’Atlantique profond, une forme de vie insondable emprisonne le bateau et les membres de l’équipage succombent à une étrange infection, elle doit surmonter son aliénation et gagner la confiance de l’équipage avant que tout ne soit perdu.

“Comme tout le monde, nous nous adaptons quotidiennement aux nouveaux défis de la vie et nous nous sentons Fièvre de la mer est plus pertinent que jamais», A déclaré Janet Brown, vice-présidente directrice des acquisitions et de la distribution mondiale de Gunpowder & Sky. “Nous sommes impatients d’accueillir la toute première expérience en direct d’une projection de film, et nous avons hâte de la partager avec le public!“

Le 9 avril, 18 h La première de PST sur Dust avec comprend un Q&A entièrement interactif avec le scénariste / réalisateur Hardiman et les membres de la distribution dirigée par Connie Nielsen (Wonder Woman 1984) avant les débuts de la plate-forme numérique du film le 10 avril. L’horreur de science-fiction a été initialement présentée au Festival international du film de Toronto 2019, où elle a été acquise par Gunpowder & Sky et devait faire ses débuts en salles avec l’Alamo Drafthouse et le Fantastic Fest avant les théâtres ont fermé en raison de la pandémie.

En plus de Corfield, le casting du film comprend Nielsen, Dougray Scott (Mission: Impossible 2) et Olwen Fouéré (Mandy, Animaux), et la diffusion en direct devrait faire ses débuts sur Dust moyennant des frais à la carte, qui peuvent être achetés ici!