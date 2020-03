Guns N ‘Roses ouvre de nouvelles dates après l’annulation du coronavirus

Guns N ‘Roses ouvre de nouvelles dates après son annulation pour le coronavirus | Instagram

Le groupe américain Guns N ’Roses a annulé plusieurs de ses concerts à cause du coronavirus, mais il a ouvert de nouvelles dates pour compenser annulations.

C’est via leur compte Instagram officiel qu’ils ont partagé les nouvelles dates reportées pour que leurs fans puissent profiter de leur chansons live.

C’était un total de dix nouvelles dates qui sont dans votre publication, ils visiteront des endroits comme Mexique, République dominicaine, Argentine et Brésil.

Cela peut vous intéresser: blagues et bonne humeur sur l’éclat du coronavirus dans Vive Latino

Ce sera une grande tournée pour l’Amérique latine et l’Amérique du Sud, donc les personnes qui avaient déjà acheté leurs billets leur conseillent de les conserver pour la date estimée.

“GNR fam, nous annonçons de nouvelles dates de tournée reprogrammées # GNR2020. Attendez vos billets, à bientôt”, ont-ils partagé sur leur Instagram.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Les dates auxquelles vous pourrez profiter de leurs concerts seront:

8 novembre Punta Cana, République dominicaine, 11 novembre Merida, Mexique, 15 novembre San José, Costa Rica, 18 novembre Guatemala City, Guatemala.

21 novembre Quito, Équateur, 24 novembre Lima, Pérou, 27 novembre Lollapalooza, Santiago, Chili, 29 novembre Lollapalooza, Buenos Aires, Argentine, 4 décembre Lollapalooza, Sao Paulo, Brésil, 6 décembre Estereo Picnic, Bogotá, Colombie.

Récemment, le groupe de rock au Mexique se produisait pour el “Live Latino” Étant un succès avec leurs performances, le groupe profite de la grande demande générée par leur retour au pays avec plus de dates de performance.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans une interview pour SirusXM, Le célèbre guitariste Slash a révélé quelques détails à ce sujet: «Évidemment, tout le monde sait que nous travaillons sur notre nouveau matériel, ce qui est très excitant. C’est vraiment la principale chose sur laquelle nous nous concentrons “, a déclaré le légende de la guitare.

Axl Rose Il est célèbre pour être le chanteur, leader et compositeur du légendaire groupe de hard rock. Guns N ‘Roses, avec qui il a connu un grand succès à travers le monde à la fin des années 80 et au début des années 90, est un musicien-compositeur, compositeur et pianiste américain.

Lire aussi: Guns N ‘Roses ne s’est pas arrêté avant que Coronavirus et Vive Latino ne tremblent

Un post partagé par Guns N ‘Roses (@gunsnroses) le 5 mars 2020 à 9:29 PST

.