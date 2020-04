Gus Rodríguez décède à 59 ans

Quelles nouvelles. Le scénariste, écrivain, chef d’orchestre, joueur … l’une des personnes les plus créatives de notre pays et l’un des esprits les plus brillants est décédé: Gus Rodríguez. Cela a été annoncé par Eugenio Derbez lui-même, avec qui il avait une relation assez étroite, car on sait qu’il a été son scénariste pendant de nombreuses années dans les programmes du comédien et acteur mexicain. Encore plus d’une fois, il est sorti avec lui (dans les eugénialités par exemple).

Les joueurs les plus âgés, nous nous souvenons parfaitement de lui pour son programme “Nintendomania“, Qui grâce à ses conseils – et au magazine” Club Nintendo “- nous avait collés à l’écran chaque jour de transmission. C’était un joueur hardcore, l’un des meilleurs.

“Il était le créateur d’Armando Hoyos, parmi de nombreux autres personnages. Gus m’a accompagné tout au long de ma carrière. Sans lui et sans son talent, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Un génie du langage et de la créativité, mais surtout un merveilleux être humain. De ces pertes qui font mal …“Dit Eugenio Derbez dans l’annonce qu’il a publiée sur les réseaux sociaux.

Mais il restera non seulement dans les mémoires comme un fan régulier des jeux vidéo, mais aussi comme un esprit très créatif, qui a trouvé un côté pour tout ce que personne d’autre ne pouvait voir. En tant que scénariste, il a brillé, et en tant que producteur aussi. Il n’y a toujours aucune information sur les causes de son départ.

Combien de joies il nous a donné dans «Nintendomanía»… et bien sûr le monde des joueurs regrette beaucoup son départ. Voici quelques réactions:

Le grand Gus Rodríguez est décédé. Avant YouTube ou même Internet tel que nous le connaissons, il était notre principal gourou des joueurs avec le magazine Club Nintendo et l’émission Nintendomania diffusée dans les années 1990. Repose en paix. pic.twitter.com/Gk4rnBFIfl

– Antonio No Banderas, oui de Brisa🍃 (@Antoniosaiyajin) 11 avril 2020

Il restera dans les mémoires comme un enseignant, un pionnier dans les magazines de jeux vidéo et le fondateur du magazine mensuel Club NINTENDO México.

Partout où un câlin est trouvé

Q.E.P.D. Gus Rodríguez pic.twitter.com/lenDhy47jj

– WILLIAM JARED RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (@ WILLIAMJAREDRO1) 11 avril 2020

Nous jouerons un jeu un jour Maître

QEPD GUS RODRIGUEZ 🙏😔 pic.twitter.com/pzXsEV9khQ

– EL INMORTAL 🇲🇽Ⓜ💬 (@Inn_mortal) 11 avril 2020

Au revoir Gus Rodriguez et merci d’avoir propagé la passion des jeux vidéo. Ah! Et pour tant de rires. 😔

P.D. nous saluer à Iwata pic.twitter.com/ggnaQ7t8Qw

– AZ (@AZbrawl) 11 avril 2020

Aujourd’hui, le plus grand est parti … Une légende vivante.

L’incomparable Gus Rodríguez …

Il y a des personnages dans la vie, qui ne devraient pas cesser d’exister … L’un d’eux.

Q.D.E.P. Mon héros … # NintendomanicoDeCorazón pic.twitter.com/P3PipIcgXX

– Gamers México # QuédateEnCasa 🎮❤️ (@TheGamersMexico) 11 avril 2020

Les deux grandes œuvres pour lesquelles j’admirais cet homme. Il a non seulement fait de moi un joueur, mais a également maintenu mon goût pour l’anime et le manga dans les moments très sombres des années 1990.

Repose en paix Gus Rodríguez. pic.twitter.com/X1rJH2SbTw

– Ryoga Skywalker (@ryoga_skywalker) 11 avril 2020

