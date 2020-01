Guy Fieri, animateur de Diners, Drive-In et Dives, est totalement différent dans la vraie vie

Guy Fieri, star de Food Network et célèbre animateur de Diners, Drive-In et Dives, est l’un des chefs les plus détestés de l’industrie. Fieri connaît peut-être son chemin dans une cuisine, mais les critiques ne peuvent pas supporter sa personnalité en face, ses slogans étranges et son personnage de frat boy.

Avant que l’animateur de Guy’s Grocery Games entre en scène, les émissions de cuisine étaient beaucoup plus raffinées. Les fans se sont habitués aux femmes d’âge moyen à la voix douce qui préparent des muffins dans des cuisines haut de gamme et ensoleillées. Puis Fieri a fait irruption avec ses pointes givrées et ses ébats sauvages pour susciter beaucoup de controverses.

Mais est-ce

Hôte de 52 ans vraiment aussi impétueux et impulsif et il apparaît sur

télévision? La vérité pourrait vous surprendre.

Guy Fieri | Jason Koerner / .

Guy Fieri est authentiquement lui-même

Même si Fieri a été aux prises avec des ennemis de la

l’essentiel de sa carrière, il ne les a pas laissés tomber. Et, plus important encore, il n’a pas

a changé son style pour s’adapter au moule de ce à quoi un chef de télévision devrait ressembler

comme.

Cela signifie suivre sa passion de restaurateur, de télévision

personnalité, et même un activiste déterminé à rendre le monde meilleur. Ventilateurs

pourrait être surpris de constater qu’il y a beaucoup plus de profondeur au Fieri que

l’oeil.

Il a traversé des événements difficiles de la vie

Une chose surprenante à propos de Fieri est qu’il est un penseur profond.

Quand un intervieweur

de Delish a demandé à Fieri quel était son mot préféré, ils attendaient un

de ses phrases inventées comme «crackalack», «juste» ou même «funkalicious».

Au lieu de cela, l’hôte triple D a révélé une friandise personnelle sur sa vie.

“Namaste,” répondit-il,

remontant sa manche pour montrer son encre. “Je l’ai tatoué sur mon bras.”

Il a expliqué le tatouage en disant:

«Ma petite sœur est décédée d’un cancer il y a huit ans et trois jours. C’était

terrible. C’était la pire chose. J’ai ce tatouage avec son nom dessus car

cela la garde avec moi tous les jours. Ensuite, je pourrai parler d’elle. Les gens me demandent,

“C’est quoi ce tatouage?” “Oh, c’est ma sœur, Morgan.” “

Fieri est un homme de famille total

Guy Fieri et Hunter Fieri | Cassidy Sparrow / . pour le groupe TAO

Ce n’est pas trop surprenant de trouver

que la star de Food Network a une telle dévotion

à sa défunte sœur. Comme Fieri l’a expliqué lors de l’interview de Delish, la famille est

au cœur de sa motivation.

«Mon monde entier tourne autour de ma famille», a-t-il déclaré. “C’est ce qui donne le tempo à tout ce que je fais.”

Cette vérité explique pourquoi Fieri est si concentré sur l’implication de son fils, Hunter, dans l’entreprise familiale. Il veut transmettre l’héritage familial de traquer les meilleurs aliments et de les mettre en valeur pour un public national.

Fieri est aussi un créateur

L’animateur du Food Network croit qu’il faut mettre son cœur et son âme dans tout projet dans lequel il est impliqué. «Tout le monde me connaît comme un gars, le Triple D Guy, et tout le monde à l’autre bout du monde me connaît comme Guy le chef, mais vous n’avez pas» t vu Guy le producteur. Je crée, développe, encadre », a-t-il expliqué à Pop Sugar.

Et surtout? Il

veut être une source d’inspiration pour les autres. «Tout le monde veut voir le

les cheveux décolorés et les tatouages, et les hot rods, et le sexe, la drogue, et le rock et

rouleau. Je suis un vrai mec simple. Je vais facilement », a expliqué Fieri.

«Rendre quelqu’un

ce que l’on m’a donné – Mon chemin a été un peu plus difficile, dans l’éducation et l’apprentissage.

Il n’y avait personne là-bas qui faisait ça pour moi. C’est ce que j’essaie de faire

pour quelqu’un d’autre. Aidez-les à trouver un peu plus facilement certaines des opportunités. »

Il est étonnamment altruiste

Patty Rough remercie les chefs célèbres Guy Fieri et Jose Andres | Karl Mondon / MediaNews Group / The Mercury News via .

Guy Fieri n’est peut-être pas le

prénom auquel vous pensez lorsque vous imaginez un bienfaiteur. Mais il y a eu beaucoup

exemples de Fieri redonner à la communauté, même au-delà de l’impulsion qu’il donne

aux petits restaurants maman et pop qu’il promeut sur Diners, Drive-Ins et

Plongées.

Un exemple était le temps des incendies de forêt

ravageait certaines parties de la Californie. Fieri a répondu à la situation en apportant

une équipe et une roulotte de cuisine au cœur de l’action pour faire de la nourriture pour les deux évacués

et des bénévoles.

Il a eu une réponse similaire après

le tournage de masse à Las Vegas lorsqu’il a aidé à mettre sur pied un remerciement étoilé

votre événement pour les premiers intervenants. Lorsque Fieri a rencontré des barrages routiers, il a repoussé jusqu’à

c’est arrivé.

“Je pense que ça vient

en essayant d’être une bonne personne – que je m’engage, que j’offre

quelque chose au monde », songea Fieri.

De toute évidence, les ennemis ne savent pas

Guy Fieri ça du tout bien.