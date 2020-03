Guy Pearce, star d’Iron Man 3, décompose le supervillain Aldrich Killian

La star de Bloodshot Guy Pearce décompose son précédent rôle de supervillain d’Aldrich Killian dans Iron Man 3.

Cela peut sembler il y a une vie, mais avant que Guy Pearce ne commence à manipuler Vin Diesel dans Bloodshot, il affrontait Robert Downey Jr. dans Iron Man 3. Dans le film, il jouait Aldrich Killian qui était un brillant scientifique qui n’était pas moins stimulé par Tony Stark avant les événements du premier Iron Man. Après quelques premiers harengs rouges concernant le personnage de Ben Kingsly, il a finalement été révélé que Aldrich Killian était le vrai méchant depuis le début.

C’était une tournure qui n’était pas sans controverse. Alors que le film a été bien reçu par les critiques et a été un succès au box-office, la torsion concernant le personnage de Guy Pearce a eu une réaction décidément mitigée. Dans le film, au début, il semblait que le personnage mandarin de Ben Kingsly était l’antagoniste. À peu près à mi-chemin, il a été révélé que le personnage de Ben Kingsly n’était qu’un acteur que Killian avait engagé pour mettre en avant la destruction causée par ses expériences. Maintenant près de sept ans plus tard, Guy Pearce décompose ce qui a fait le personnage.

Lors d’une récente interview, Guy Pearce a rompu son rôle dans Iron Man 3 et a discuté de ce qui faisait d’Aldrich Killian qui il était et a soulevé la question de savoir s’il était un super-vilain ou non:

“Avec l’un des méchants que vous jouez, vous allez au cœur de l’endroit où il a commencé, pourquoi il apparaît, quelles étaient les intentions initiales. Quelqu’un a une puce sur son épaule et elle se développe et se développe et se développe là où quelqu’un a juste besoin de se venger ou a besoin de se sentir comme il a besoin d’avoir une place dans le monde. C’est génial de jouer, parce que c’est un méchant, ou sont-ils juste un peu hors de propos? Et ils peuvent alors se laisser emporter par eux-mêmes. Aldrich Killian est un jeune homme qui est tout à fait un nerd de la science, mais quelqu’un qui est vraiment rejeté de la société. Et grâce à l’éclat de son innovation et de son invention, il est capable de créer quelque chose qui lui permet de se transformer en la version la plus parfaite de lui-même et de revenir soi-disant un meilleur homme. Nous passons donc d’un extrême à l’autre, ce qui était vraiment très fascinant. »

Vous pouvez voir l’interview complète ci-dessous:

Que pensez-vous tous des commentaires de Guy Pearce? Aldrich Killian était-il vraiment un méchant ou était-ce un homme qui avait simplement besoin d’une aide professionnelle dans Iron Man 3? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Source: GQ

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!