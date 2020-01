Gwen Stefani a-t-elle déjà remporté un Grammy?

Gwen Stefani est peut-être intemporelle. Compte tenu de son attrait populaire, il est facile d’oublier qu’elle s’est propagée sur la scène musicale dans les années 90. Son son a beaucoup évolué depuis ses jours de No Doubt, mais elle a la même apparence plus de 20 ans plus tard.

Maintenant, elle est plus que jamais dans les yeux du public. Elle était coach sur The Voice aux côtés de son petit ami Blake Shelton. Les fans ne peuvent pas en avoir assez de leur relation. Ils sortent ensemble depuis quatre ans, et bien qu’ils ne l’aient pas encore officialisé, la rumeur veut que des cloches de mariage soient dans leur futur.

Shelton et Stefani forment un couple intéressant. Leur musique est assez différente, stylistiquement parlant. Shelton est un pays hétéro, tandis que Stefani chevauche la frontière entre la pop et le rock.

Grâce à Shelton, Stefani se développe dans encore plus de genres. Elle a récemment enregistré un duo avec Shelton. Ce n’était pas sa première fois à s’associer avec lui pour une chanson, mais cette fois c’était différent. La chanson est importante pour Stefani car elle a atteint les palmarès des pays, ce qui était une première pour elle.

Cela en dit long sur le talent de Stefani qu’elle peut sauter avec succès les genres. Après tout, sa première nomination aux Grammy Awards était pour le meilleur album rock.

Sa première nomination a eu lieu dans les années 90

Gwen Stefani | James Devaney / GC Images

C’est en fait le groupe de Gwen Stefani, No Doubt, qui a valu à Stefani sa première nomination aux Grammy Awards. En 1996, le groupe a été nominé pour le prix du meilleur nouvel artiste au 39e Grammy Award. Leur premier album, Tragic Kingdom, a également reçu sa propre nomination pour le meilleur album rock.

No Doubt continuerait à recevoir de nombreuses nominations tout au long des années 90. Ils ont reçu deux nominations l’année prochaine lors des 40e Grammy Awards annuels. Leur chanson «Don’t Speak» leur a valu des nominations pour la meilleure chanson de l’année et la meilleure chanson pop par un duo ou un groupe. Ils n’ont gagné aucune année, mais Stefani n’aurait pas à attendre longtemps pour remporter un trophée.

Stefani a remporté un Grammy en 2001

Après les 40e Grammy Awards en 1997, le groupe n’a plus reçu de nominations pendant quelques années. Ils ont travaillé sur leur musique et sont sortis en swing en 2000. Cette année-là, Return of Saturn a reçu la nomination pour le meilleur album. Ils n’ont pas gagné, mais l’année suivante, Stefani a reçu une autre nomination et a finalement remporté le prix. Ce serait le début d’une séquence de victoires pour la chanteuse et son groupe.

Stefani a reçu une nomination aux 44th Grammy Awards. Un duo qu’elle a enregistré avec le rappeur Eve a été nominé pour la meilleure collaboration Rap / Sung. “Let Me Blow Ya Mind” a gagné dans sa catégorie, et Stefani a finalement eu un Grammy à son nom, mais elle ne l’a pas partagé avec son groupe.

Le reste du groupe n’aurait pas à attendre beaucoup plus longtemps. No Doubt a remporté le prix de la meilleure performance pop d’un duo ou d’un groupe pour les deux prochaines années consécutives en 2002 et 2003.

Elle n’a toujours pas gagné son propre Grammy

En 2004, Gwen Stefani s’est séparée de son groupe. Bien qu’elle ait appelé cela une «pause», il ne semble plus qu’elle veuille sérieusement faire de la musique avec No Doubt. Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis leur séparation, Stefani a réalisé quelques petits projets avec le groupe, mais il ne semble pas qu’elle y mette beaucoup d’énergie.

Il est étrange qu’elle ait rompu le groupe juste après ses deux années de succès aux Grammy. Elle n’a pas encore réussi à remporter un Grammy en tant qu’artiste solo, bien que ses albums solo aient reçu plusieurs nominations.

Il semble que Stefani ait besoin d’aide pour conclure l’accord sur un autre Grammy. Peut-être qu’elle et Shelton peuvent s’associer et faire une chanson gagnante ensemble.