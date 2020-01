Gwyneth Paltrow plaisante en disant qu’elle était riche en champignons lorsqu’elle a fait sa bougie vaginale

Gwyneth PaltrowLa société de mode de vie de Goop est bien connue pour ses produits, disons, bizarres, mais peu de leurs articles ont suscité autant de discussions sur le Web que le subtilement intitulé «This Smells Like My Vagina Candle».

Oui, c’est une chose qui existe réellement et la description officielle de la bougie explique comment cela s’est produit, avec la lecture comme suit:

“Cette bougie a commencé comme une plaisanterie entre le parfumeur Douglas Little et GP (Gwyneth Paltrow) – les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper,” Uhhh .. cela sent comme un vagin “- mais a évolué en un drôle, magnifique, parfum sexy et magnifiquement inattendu. “

Il continue ensuite à caractériser la bougie comme “un mélange de géranium, de bergamote citronnée et d’absolus de cèdre juxtaposés de rose de Damas et de graines d’ambrette qui nous fait penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée”. À tout le moins, vous ne peut pas dire que le produit est inoubliable, et tout en en discutant dans une récente interview, Paltrow a plaisanté en disant qu’elle était riche en champignons lorsqu’elle a eu l’idée, en disant:

“Eh bien, c’est une bougie. Il s’appelle ‘This Smells Like My Vagina. Ça a commencé comme une blague, je me disais: “Ça sent comme mon vagin.” Et je plaisantais, évidemment, et nous étions sur des champignons, et – non, nous n’étions pas sur des champignons, nous ne l’étions pas. “

Bien qu’elle revienne rapidement sur le commentaire sur les champignons, disant qu’elle n’était pas vraiment sur eux quand elle pensait au produit, il ne serait pas difficile de croire qu’elle était, à tout le moins, élevée sur quelque chose lors du développement de sa bougie vaginale . En tout cas, il a certainement pris de l’ampleur, l’article étant maintenant épuisé et faisant la une des journaux partout sur Internet.

Bien qu’autrefois une actrice acclamée par la critique, Paltrow s’est surtout détournée du cinéma ces dernières années, en dehors de ses apparitions occasionnelles en tant que Pepper Potts dans le MCU. Au lieu de cela, elle a concentré la plupart de ses efforts sur sa marque de bien-être Goop mentionnée ci-dessus, qui est responsable de cette nouvelle bougie.

Et bien qu’il ait été développé comme un coup de publicité plus qu’autre chose, il fait certainement des merveilles pour l’entreprise et lui apporte plus d’attention et de reconnaissance. Ce qui ne fait que nous demander quelle création bizarre Gwyneth Paltrow pensera à son prochain tour.