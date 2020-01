Gwyneth Paltrow révèle 3 aliments qu’elle ne mangera pas

Gwyneth Paltrow aime la nourriture, mais il y a trois choses qu’elle “ne mangera pas”. En avant, découvrez quelle nourriture l’actrice devenue femme d’affaires primée aux Oscars ne mangera pas et pourquoi. Astuce: ce n’est pas du gluten, du sucre ou des glucides.

En tant que visage d’une marque de mode de vie et de bien-être parfois controversée, Goop, Paltrow n’est pas étranger à être en avance sur les tendances alimentaires et à se lancer dans des aventures culinaires. Bien qu’elle puisse être ouverte à essayer de nouveaux plats, elle en évite certains. Dans une vidéo YouTube pour Harper’s Bazaar – la vedette de Paltrow du numéro de février 2020 de la publication – la femme de 47 ans a détaillé ce qu’elle mange et boit en une journée et quelle nourriture elle évite.

Gwyneth Paltrow assiste au gala amfAR 2019 le 10 octobre 2019 | Rachel Luna / FilmMagic

«Je suis pratiquement devenue une omnivore», a-t-elle déclaré, ce qui signifie qu’elle consomme à la fois des aliments d’origine animale et végétale. “Il n’y a donc que quelques choses que je ne mangerai pas”, a-t-elle ajouté.

Gwyneth Paltrow: «Je ne mange pas de poulpe parce qu’ils sont super intelligents»

Si Paltrow se rend dans un restaurant qui sert des poulpes, elle commandera un autre plat du menu. Pourquoi? À cause de ce qu’elle a appris sur les créatures marines lors d’une plongée profonde sur Internet.

“Je ne mange pas de poulpe parce qu’ils sont super intelligents”, a-t-elle déclaré. «Une nuit, je me suis embarqué là-dessus [sic] trou sur les poulpes et à quel point ils sont intelligents, alors j’ai dû arrêter de les manger. “

Voilà. Paltrow ne mange pas de poulpe car il est extrêmement intelligent.

Elle n’aime pas manger de bébés mammifères

Après avoir expliqué pourquoi elle ne mange pas de poulpe, Paltrow a révélé le deuxième aliment qu’elle évite. “Je n’aime pas manger de bébés mammifères, donc je reste loin de l’agneau et du veau”, a-t-elle déclaré. Cependant, comme l’a dit l’actrice de Marvel plus tôt dans l’interview – elle a joué Pepper Potts en face de Tony Stark de Robert Downey Jr. aka Iron Man – elle mange d’autres viandes en étant omnivore.

En fait, l’un de ses dîners familiaux préférés était un dîner de poulet dans une casserole cuit dans un four hollandais avec des légumes-racines présentés sur le site Web de Goop.

Paltrow «ne supporte pas l’aneth»

Enfin et surtout, Paltrow, qui a épousé le producteur-scénariste-réalisateur de télévision Brad Falchuk en 2018, a révélé qu’elle n’aimait pas particulièrement l’aneth gustatif. “Je n’aime pas l’aneth”, a-t-elle déclaré. Pour le rendre encore plus clair, elle a ajouté: “Je ne peux pas supporter l’aneth.”

Il est sûr de dire que Paltrow n’a pas essayé les recettes de Goop avec l’aneth comme ingrédient principal, notamment le ragoût de légumes au riz à l’aneth, les navets marinés à l’aneth et à l’ail et la salade de chou kale aux amandes et à l’aneth. Et si elle les a essayés, elle a probablement remplacé l’aneth par une autre herbe.

Elle n’a (presque) pas de règles pour le dîner

En ce qui concerne son dernier repas de la journée, Paltrow desserre les rênes de ce qu’elle peut et ne peut pas manger. Il n’y a que deux choses qu’elle évite en ce qui concerne le dîner.

“Et pour le dîner, j’ai tout ce que je veux”, a-t-elle déclaré lors d’un épisode de The Goop Podcast en 2018, selon People, “mais j’essaie toujours d’éviter les aliments hautement transformés et le sirop de maïs riche en fructose.”

Paltrow prend parfois un verre après le travail – même si elle essaie de réduire sa consommation d’alcool au cours de la semaine – et elle a «très occasionnellement» une gueule de bois.