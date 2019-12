Ha-Ash annonce sa nouvelle grossesse avec bonheur, révèle si elle attend un garçon ou une fille | Instagram

Les membres du célèbre groupement de Ha ash Ils ont partagé une nouvelle surprenante dans laquelle ils ont exprimé qu'ils étaient heureux de l'attente d'un nouveau membre de la famille, un bébé, qu'ils avaient déjà révélé s'ils seraient un enfant.

L'un des membres du duo de musique pop populaire, Ha ash, Hanna, a publié la grande nouvelle à travers un attachant vidéo dans le plus de détails partagés sur son émotionnel été et combien les gens autour de lui ont réagi heureux.

Et est-ce l'avenir bébé L'interprète arrive au moment le plus approprié où sa mère et sa tante ont formé une carrière musicale consolidée.

La chanteuse Hanna a montré l'échographie avec laquelle il a crié au monde qu'il était enceinte, il convient de mentionner que ses fans ont été les premiers témoins de la tendre nouveauté.

La chanteur en plus il a aussi dit à ses fans que ce sera une belle fille qui viendra égayer davantage vos journées.

C'est une fille! », Avance-t-il dans les images. «Pendant des années, nos fans ont été témoins de nos vies, de tous nos moments, bons et mauvais, de nos triomphes, dans chaque ville de chaque pays que nous foulons, nous reçoivent avec leur affection en nous faisant savoir qu'ils sont toujours là pour nous. C'est pourquoi je veux partager avec vous le triomphe le plus important et le plus grand de ma vie… celui d'être mère », écrit-il sur le compte Twitter officiel

L'interprète de "Désolé, désolé" et de nombreux autres problèmes à côté de sa sœur Ashely marié en 2016 avec son mari Juan Carlos Herrera, Après deux ans de relation porteront bientôt leurs fruits donc les deux parents sont très excités et commencent à profiter de la belle attente.

Dans la enregistrement, Ils ont tous les deux l'air très souriants et excités à propos de leur bébé qu'ils attendent déjà avec beaucoup d'amour.

Une autre qui était très excitée après l'annonce, et qui ne pouvait pas être moins, c'est sa sœur, qui a montré qu'ils partagent plus que du sang, une fraternité qui se reflète à travers la scène, Ashley qui a également exprimé son émotion de savoir qu'il sera bientôt une tante:

Je suis tellement excitée de vivre cette nouvelle étape avec ma sœur, de voir comment Hanna donne sa vie pour son bébé, comment elle prend soin de lui, comment elle lui parle, comment il lui met de la musique. Cela me donne tellement de joie et maintenant ce bébé va voyager avec nous pour connaître le monde », a-t-il déclaré dans la même vidéo.

Bien sûr, nous rejoignons le félicité par les fans et nous vous adressons nos meilleurs vœux vous remerciant de partager cette belle nouvelle.

Tous les soins et les soins pour la future maman! et nous continuerons à donner les détails de la douce attente.