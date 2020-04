– Ha * Ash’s Hanna montre sa bosse de bébé quelques jours avant d’accoucher

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

C’est en décembre de l’année dernière que, Hanna, du duo musical Ha * Ash, a annoncé qu’elle était dans la douce attente de son premier bébé. Depuis lors, la chanteuse du groupe a montré un peu les progrès de sa grossesse et comment son ventre a évolué.

Récemment, la chanteuse a surpris ses followers via le compte Instagram du duo, en partageant quelques photos montrant son ventre dans la dernière partie de sa grossesse.

“Compter les jours pour vous rencontrer”, a écrit la sœur de Ashley au bas de la publication, dans laquelle elle était ravie de l’arrivée de son bébé.

Dans la carte postale, vous pouvez voir l’artiste posant de profil en sous-vêtements noirs sur son lit, tout en portant son énorme bosse de bébé et en la tenant avec ses mains.

La publication a dépassé le demi-million de likes et a provoqué des milliers de commentaires où les fans ont exprimé le désir de rencontrer leur bébé, depuis le début du compte à rebours.

“Nous voulons déjà rencontrer ce bébé”, “Je veux déjà rencontrer bébé Hanna”, “Belle Hanna, bénédictions”, “Belle”, “Comme c’est beau”, “Elle est énorme”, “Nous ne pouvons plus attendre”, font partie de les messages qui peuvent être lus sous la poste.

Sur la deuxième photo, Hanna apparaît assise dans la fleur de lotus devant la caméra et montrant son ventre de face, où vous pouvez également voir sa taille.

Photo: Instagram / haaashoficial

Au milieu de la quarantaine, la chanteuse de 34 ans est calme et profite des derniers jours avant de devenir mère d’une fille. Le bébé est le résultat du mariage de l’artiste avec Jean Charles Herrera qu’il a épousé en 2016.

Bien que la célèbre ait été discrète durant cette étape de sa vie, elle n’arrête pas de tenir ses fans au courant de sa grossesse, puisqu’elle a profité des réseaux pour leur annoncer la bonne nouvelle.

“Pendant des années, nos fans ont été témoins de nos vies, de tous nos moments, du bien, du mal et de nos triomphes”, écrivait la célèbre femme en décembre.

01/09/16 😀❤️👰 #wedding pic.twitter.com/JMc7NmSOL9 – Ha * Ash (@haashoficial) 11 janvier 2016

«Dans chaque ville de chaque pays que nous foulons, ils nous reçoivent avec leur affection, nous faisant savoir qu’ils sont toujours là pour nous. C’est pourquoi je veux partager avec vous le triomphe le plus important et le plus grand de ma vie … Celui d’être maman », a partagé la chanteuse au bas de la vidéo avec laquelle elle a annoncé qu’elle serait maman.

Dans l’enregistrement, vous pouvez voir quand Hanna donne la nouvelle à tout son équipage quelques instants avant de quitter la scène musicale et révèle le sexe de son bébé lors d’un concert, jetant des papiers roses sur toute la scène.

Les fans des deux chanteurs étaient très excités et ont commencé à laisser des commentaires d’amour pour la future maman, mais aussi leurs collègues n’ont pas manqué l’occasion de lui souhaiter le meilleur dans cette nouvelle facette.

C’est une question de jours pour la chanteuse de commencer avec une nouvelle expérience en tant que nouvelle mère.

NE TE PERDS PAS:

Célébrités qui ont donné naissance à leur bébé à la maison

Sherlyn avoue qu’elle craint d’accoucher au milieu de la pandémie de coronavirus

EN VIDÉO: Hanna de Ha * Ash a montré à quel point son bébé a grandi