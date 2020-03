Hailee Steinfeld explique le nom de son nouveau chien et dit que la nouvelle musique arrive «très bientôt»

Nous essayons tous de rester occupés au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Miley Cyrus a son talk-show, John Legend et d’autres musiciens jouent des concerts en direct, et de nombreux films et émissions de télévision sont diffusés à regarder à la maison. L’actrice et musicienne Hailee Steinfeld a communiqué avec ses fans sur ce sur quoi elle travaille et a essayé de garder les choses positives. Voici ce qu’elle dit.

Hailee Steinfeld est une star à plusieurs traits d’union

Hailee Steinfeld | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Steinfeld a fait ses débuts en tant qu’actrice, gagnant une nomination aux Oscars pour son tout premier long métrage, True Grit. Elle a ensuite joué dans des films tels que Ender’s Game, Pitch Perfect 2 et 3, The Edge of Seventeen et Bumblebee. Elle a également exprimé Gwen Stacy dans Spider-Man: Into the Spiderverse.

Pendant ce temps, Steinfeld a maintenu une carrière prometteuse dans la musique. Son premier EP, Haiz, est sorti en 2015. Elle a également sorti un certain nombre de singles non-album, y compris le thème de sa série Apple TV + Dickinson.

Elle a montré son nouveau chien

Comme la plupart des jeunes starlettes hollywoodiennes, Steinfeld est toujours occupé par un nouveau projet. La saison 2 de Dickinson a été éclairée, et elle a beaucoup d’autres obligations, d’assister à des événements, de lire des scripts ou de faire d’autres types d’apparitions. Mais dernièrement, elle a été occupée par autre chose.

En mars 2020, Steinfeld a expliqué son manque de publications sur les réseaux sociaux sur un nouvel engagement très mignon: un chiot! “Désolée, j’ai été occupée avec mon petit martini ado lil”, elle a légendé une photo d’elle avec la créature en question. Il est maintenant aussi bon que jamais d’avoir un compagnon à fourrure pour vous tenir compagnie.

Elle a répondu aux questions des fans dans une Q&R

Quelques jours plus tard, Steinfeld a décidé de répondre à certaines questions des fans sur son histoire Instagram. Après avoir appelé Martini son «petit ange», elle a répondu à un disciple qui lui a demandé comment elle avait obtenu son nom. Steinfeld a expliqué: «En termes de film,« Martini »signifie le coup final avant de terminer le tournage de la journée. Elle était le dernier petit bébé que j’ai vu après quelques mois de recherche. De plus, elle est teenie. “

Steinfeld a également répondu à une autre question pertinente. Son dernier single «Wrong Direction» est sorti le 1er janvier 2020. On pense qu’il s’agit de son ex, l’ancien chanteur de One Direction Niall Horan. “Y a-t-il de nouvelles chansons qui sortent?” demanda un fan. “Oui en fait. Très bientôt », a écrit Steinfeld. Elle l’a réaffirmé sur Twitter.

Steinfeld sur le coronavirus

Steinfeld vérifie également ses fans, comme de nombreuses autres célébrités. Elle leur a assuré qu’elle était «absolument d’accord», les encourageant à «prendre cela au sérieux et à prendre soin de vous». «Je sais que l’éloignement social et l’isolement / la quarantaine peuvent sembler effrayants, mais nous pouvons toujours rester connectés les uns aux autres», a-t-elle poursuivi.

L’acteur a également donné des suggestions sur la façon de rester occupé. Sur Twitter, beaucoup partageaient comment ils s’occupaient, de regarder tous ses films à apprendre à jouer ses chansons à la guitare. Cela montre simplement que, malgré tout, c’est le moment idéal pour la créativité. Et cela incitera peut-être Steinfeld à sortir sa nouvelle musique un peu tôt.