Hailey Bieber aide son mari Justin Bieber à retirer son pantalon OMG!

Hailey Bieber il baisse son pantalon Justin Bieber Vous pouvez voir tout l'arrière!

21 décembre 2019

Amants et jeunes maris Hailey et Justin Bieber récemment, ils ont déraciné les réseaux sociaux avec une photo chaleureuse et intime.

Cette petite famille a décidé de laisser voir ce qu'il y a sous tous les vêtements de Justin, le chanteur canadien de "Baby" a posé devant sa femme pour montrer au monde "comment ça tourne" Cette fois-ci, aura-t-il encore utilisé Photoshop?

En plus de montrer son dos nu, avec de beaux tatouages ​​sur les bras, ce compositeur a voulu surprendre tous ses followers. Et quel succès!

La photographie compte plus de 5 millions de «J'aime» et plus de 26 000 millions de commentaires faisant l'éloge de la figure virile et musclée du célèbre chanteur.

Finalement, Justin marqué la description de la publication à sa femme Hailey et placé: "Mon cadeau cette année @haileybieber #mycalvins."

Comme ils sont mignons! Que pensez-vous Selena Gomez a propos?