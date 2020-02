Hailey Bieber parle de ce que c’était que de rencontrer Beyoncé

Beyoncé est l’une des plus grandes superstars du monde. C’est peut-être l’une des plus grandes superstars qui ait jamais vécu. Combien d’autres musiciens peuvent dire qu’ils ont réussi pendant vingt années consécutives, tout en cultivant une base de fans extrêmement fidèle? Le nombre est petit.

Beyoncé est assez une célébrité pour que même d’autres célébrités soient frappées d’étoiles lorsqu’elles la rencontrent. Exemple concret: Hailey Bieber. Voici ce qui s’est passé lorsque le mannequin a rencontré Beyoncé pour la première fois.

Hailey Bieber lors d’un concert de Chainsmokers | Sean Zanni / . pour McDonald’s

Quand Hailey Bieber a rencontré son idole

«Ne rencontrez jamais vos idoles» est une vieille pépite de sagesse. Soi-disant, nos idoles ne peuvent jamais vivre selon nos notions préconçues à leur sujet. Bieber a déclaré que ce n’était pas le cas lorsqu’elle a rencontré Beyoncé.

Bieber a déclaré à Harper’s Bazaar: «Je ne pouvais même pas croire que j’étais là-dedans. J’étais tellement honoré d’être là. J’ai rencontré Beyoncé pour la première fois, et j’étais comme… elle est tellement stupide. » Il faut une idole vraiment incroyable pour être à la hauteur des versions imaginées d’eux-mêmes que certains fans créent dans leur tête.

Beyoncé se produit à Houston, Texas | Kevin Winter / PW18 / . pour Parkwood Entertainment

Bieber a eu une vie remplie de célébrités. Née dans la famille Baldwin, elle a épousé plus tard Justin Bieber. On pourrait penser qu’il serait un peu plus difficile pour elle d’être frappée par les étoiles que la personne moyenne. Bieber nous assure que ce n’est pas le cas.

Elle a ajouté: «Peu importe le nombre de pièces dans lesquelles j’ai séjourné auparavant et qui j’ai rencontré, ou qui je connais, ce sont toujours des personnes que j’admire depuis que je suis petit. Donc, la valeur de choc de cela et l’admiration ne disparaissent jamais, et je ne pense pas que ce sera jamais pour moi d’être honnête. “

Comment Paul McCartney s’est inspiré de Beyoncé

C’est vraiment un témoignage du charisme et du talent de Beyoncé que même une personne aussi célèbre que Bieber a été frappée par la faim pour la rencontrer. Bieber n’est pas la seule célébrité majeure à ressentir cela. Même la légende du rock classique Paul McCartney admire Beyoncé.

Beyoncé et Paul McCartney aux 57e Grammy Awards annuels | Kevin Mazur / WireImage

Paul est un artiste qui a tout fait. Il a fait de la musique allant du hard rock au ragtime, du folk à la pop. Il a fait partie de deux groupes à succès et a trouvé le succès en tant qu’artiste solo. Vous pensez qu’aucun autre musicien n’aurait rien à lui apprendre.

Pour que quelqu’un inspire Paul, il doit être vraiment génial. Apparemment, Beyonce a suffisamment impressionné Paul pour aller à l’un de ses concerts à la recherche d’inspiration. Selon RTE, il a dit: «Si je vais faire une tournée, j’aime aller voir ce que font les autres. Je ne veux pas sortir ma tournée et être incroyablement démodé. ” Il a ajouté que les concerts acclamés de Beyoncé l’ont incité à décider de la voir se produire en direct afin qu’il puisse apprendre une chose ou deux.

Beyoncé n’est pas seulement une célébrité. C’est une célébrité. Même pour les autres sommités, elle est la reine B. C’est une réalisation incroyable.

