Hailey Bieber révèle 1 chose qu’elle et Justin Bieber ne feront pas dans leur chambre “ sauf si c’est absolument nécessaire ”

Hailey Bieber parle d’elle et de la vie familiale de Justin Bieber. Avant, découvrez ce que la jeune femme de 23 ans dit qu’elle et son mari de la pop star ne feront pas avant de se coucher.

Ils se sont rencontrés lors d’une des performances de Justin Bieber

Hailey – qui était à l’époque Hailey Baldwin – a rencontré son futur mari lorsqu’elle a assisté à l’une des performances musicales de la pop star en 2009. Elle n’avait que 12 ans lorsqu’elle a rencontré Justin, 15 ans. Son père, Stephen Baldwin, l’a emmenée voir le chanteur se produire lors d’un épisode de Today alors qu’il avait été un nouveau phénomène pop dans l’industrie de la musique.

Les deux se sont reconnectés et ont commencé à sortir ensemble

En 2014, grâce à leurs amis communs dans la famille Kardashian-Jenner, Hailey et Justin se sont à nouveau croisés. À l’époque, Justin avait une relation encore et encore avec la chanteuse Selena Gomez.

De 2014 à 2015, ils ont été aperçus ensemble à l’église, célébrant le nouvel an et se faisant tatouer. En 2016, ils ont rendu public leur relation amoureuse lorsqu’ils ont été vus en train de s’embrasser à la fête du Nouvel An de Leonardo DiCaprio, selon Insider.

Dans une interview conjointe de février 2019 avec Vogue, Hailey a déclaré qu’elle et Justin avaient eu une dispute – apparemment entre février et août 2016 – qu’elle a qualifiée de plus qu’une histoire d’amour qui a tout simplement disparu. Elle l’a qualifiée d ‘«ex-communication dramatique», disant: «Il y a eu une période où si j’entrais dans une pièce, il sortait.»

Ils se sont réconciliés en juin 2018

En se voyant lors d’un événement à l’église en juin 2018, ils étaient passés «au-delà du drame» lorsque Hailey a raconté à Vogue qu’elle et la réconciliation de Justin. Un mois plus tard, alors qu’ils étaient en vacances aux Bahamas, ils se sont fiancés. Peu de temps après, ils ont été vus dans un palais de justice de New York obtenant une licence de mariage. Cependant, ils n’ont pas eu de mariage pendant un an à cause des problèmes de santé continus de Justin dus à la maladie de Lyme.

Justin Bieber et Hailey Bieber assistent à la première de «Justin Bieber / Seasons» le 27 janvier 2020 | Jean Baptiste Lacroix / FilmMagic

«Lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois, nous étions en train de comprendre notre vie ensemble. J’avais envie de mettre un mariage au milieu de tout cela serait vraiment mouvementé et stressant », a déclaré Hailey à Elle dans une histoire de couverture pour leur numéro de mars 2020.

En train de s’adapter à la vie de couple marié – sur ses histoires Instagram, Justin a publié un livre d’entraide de mariage parmi ses «essentiels» – et aux prises avec le diagnostic de la maladie de Lyme de Justin, la pop star a publié sa première nouvelle chanson en quatre ans, «Yummy», un morceau inspiré de Hailey. Il sortira également un album en 2020 et partira en tournée.

Justin et Hailey Bieber n’utiliseront pas leurs téléphones au lit

Les célébrités sont comme nous. Eux aussi essaient de réduire leur temps d’écran. Dans la même couverture du magazine Elle, Hailey a révélé qu’elle et Justin avaient une règle de ne pas utiliser leurs téléphones au lit. Au lieu de faire défiler sur son téléphone, Hailey cherche un livre.

«J’apprécie vraiment plus d’être à la maison que de m’absenter», a-t-elle déclaré. «J’essaie de lire plus que d’être sur mon téléphone au lit. Nous avons une règle: pas de téléphone au lit, sauf si c’est absolument nécessaire. “

C’est vrai, le couple prend une pause de leur téléphone avant le coucher. Nous devrons peut-être suivre leur exemple et donner à nos appareils (et à nous-mêmes) une pause le soir.