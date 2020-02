Hailey Bieber’s Skincare Routine Cost Presque 1,000 $

Hailey Bieber, nom de jeune fille Hailey Baldwin, n’est pas seulement l’épouse du chanteur canadien Justin Bieber et de la fille Steven Baldwin, mais un modèle à succès à part entière. En tant que mannequin, une grande partie de sa carrière repose sur la santé et la beauté de sa peau, il n’est donc pas étonnant qu’elle y consacre beaucoup de temps et d’argent.

Bien qu’elle n’ait que 23 ans, elle a déjà une longue liste de produits qu’elle utilise pour la protection solaire, l’hydratation et la prévention des rides. Les produits qu’elle utilise sont haut de gamme, et avec des produits haut de gamme vient un prix haut de gamme. Bieber a profité de ses histoires Instagram pour partager ses produits de soins de la peau et le grand total est venu à près de 1000 $, et c’est tout avant même de regarder son maquillage.

Hailey Bieber partage ce qui fait briller sa peau

Hailey Baldwin | VALERIE MACON / . / .

Dans un tutoriel de maquillage Vogue, Bieber avoue: “Je deviens vraiment rouge parce que ma peau devient vraiment très sèche, surtout quand c’est la saison des allergies.”

Pour lutter contre sa sécheresse et sa peau rouge, elle utilise et une variété de produits tels que le nettoyant au beurre de fond de teint Drunk Elephant Slaai qui coûte 34 $. Elle utilise également le masque facial à électrolyte F-Balm à 52 $ de la marque. Ces produits et sa crème solaire à 27 $ ne sont pas nécessairement hors de portée dans le prix pour les non-célébrités, mais ses sérums et hydratants sont là où ses articles commencent à devenir vraiment chers.

Une seule once de C E Ferulic Serum coûte 166 $ et prétend aider à combattre les rides et à garder la peau ferme. Une bouteille de 30 ml (environ une once) de sérum végétal actif Vintner’s Daughter coûte 185 $. Pas loin derrière en termes de coût est l’hydratant rajeunissant SkinMedica HA5 à 120 $ l’once.

On ne peut qu’espérer qu’elle n’utilise pas tous ces produits tous les jours, sinon les coûts récurrents seraient hors de ce monde, mais son article le plus cher, elle prétend l’utiliser tous les jours.

Le produit de soin le plus cher qu’Hailey Bieber a partagé

Il y a quelques années, Bieber a partagé dans une vidéo de Vogue Mexico: «La façon dont je prends soin de ma peau se fait par routine. Faire en sorte de le laver tous les soirs, de ne jamais dormir avec du maquillage et de toujours voyager avec de l’eau de rose et des lingettes de maquillage. »

Il est difficile de dire si elle a depuis changé son air, ou si elle a juste donné cette réponse pour sembler terre-à-terre, mais elle utilise certainement beaucoup plus que certaines lingettes à l’eau de rose et de maquillage de nos jours.

De tous les produits que Bieber a partagés sur son histoire Instagram, sa crème pour le visage à usage quotidien est de loin la plus chère. Il est fabriqué par Augustinus Bader et s’appelle à juste titre «La crème riche».

Une bouteille de 50 ml coûte 265 $, mais pour être honnête, la bouteille de 30 ml coûte 170 $, un peu moins cher que son sérum botanique. Cependant, il faut le souligner à nouveau, elle prétend utiliser ce produit tous les jours et il est difficile de dire combien de temps durera une bouteille, mais les meilleures hypothèses se situent entre 2-3 mois.

Dans son histoire, elle a dit que c’était sa troisième bouteille, donc c’est déjà 795 $ sur ce seul produit.

Grâce aux calculs de Seventeen Magazine, nous savons que le coût total de chaque article partagé sur son Instagram dans sa routine de soins de la peau s’élève à 995,50 $, et c’est tout avant qu’elle ne se maquille.

Produits de maquillage et routines de Hailey Bieber

Bieber est partenaire de la marque de maquillage Bare Minerals, c’est donc le maquillage qu’elle mentionne le plus. Dans une vidéo intitulée “Truth or Bare” pour la marque, elle a expliqué pourquoi elle avait choisi de s’associer avec eux: “J’adore travailler avec des marques que je suis fan de moi et que je pense bien me représenter.”

Elle a également nommé le brillant à lèvres GEN NUDE de Bare Mineral et leur poudre de finition voile minéral comme certains de ses produits préférés dans leur gamme.

Dans son tutoriel de maquillage Vogue, elle a partagé comment elle obtient sa «lueur californienne» qui impliquait une série de produits pour fabriquer une base, un contour et un réglage. Elle a démontré qu’elle utilise ses mains pour appliquer un grand nombre de ses produits de maquillage parce que «je sais où étaient mes mains».

En général, elle arbore principalement un look naturel et a déclaré: «Si je devais choisir deux choses à emporter sur une île déserte, ce serait certainement du baume à lèvres et du mascara. Je mourrais sans baume à lèvres. “

Heureusement, Bieber a beaucoup d’argent pour soutenir ses dépenses de soins de la peau et un approvisionnement régulier en baume pour les lèvres, donc si elle est sur une île déserte, elle ira bien.