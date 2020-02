‘Half-Life: Alyx’ lance le 23 mars sur Steam

Valve a offert aux fans une bonne Saint Valentin avec l’annonce que Demi-vie: Alyx a enfin une date de sortie. Le retour en VR requis dans l’univers Half-Life sera lancé sur PC via Steam le 23 mars pour 59,99 $. Alyx prendra en charge Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest avec PC et câble de liaison, et les appareils Windows Mixed Reality.

Se déroulant entre Half-Life et Half-Life 2, vous incarnez Alyx Vance, la seule chance de survie de l’humanité. Le contrôle de la moissonneuse-batteuse sur la planète depuis l’incident de Black Mesa n’a fait que se renforcer, car ils corrèlent la population restante des villes. Parmi eux figurent certains des plus grands scientifiques de la Terre: vous et votre père, le Dr Eli Vance. En tant que fondateurs d’une résistance naissante, vous avez poursuivi votre activité scientifique clandestine en effectuant des recherches critiques et en construisant des outils inestimables pour les quelques humains suffisamment courageux pour défier le Combine.

