Hallmark publie également cette année des décorations «Stranger Things» et «The Haunted Mansion»

Le nouvel ornement souvenir le plus cool que Hallmark publie cette prochaine saison de vacances est celui de Jaws que nous vous avons montré plus tôt, mais ce n’est pas le seul ornement sur le thème de l’horreur sur le chemin …

Prévisualisé dans le livre de rêve 2020, Hallmark lancera également une toute nouvelle «Choses plus étranges» et “Le manoir hanté” ornements pour la saison des vacances 2020!

Voici les détails complets du produit pour les deux ornements à venir:

«Transformez votre décor de vacances de la simplicité quotidienne de Hawkins, Indiana, à l’extraordinaire complexité de The Upside Down. Présentant le monstrueux Demogorgon, la créature paranormale de la dimension alternative d’un autre monde de “Stranger Things”, cette décoration d’arbre de Noël ravira les fans de la série originale révolutionnaire Netflix. “

«Attention, votre Doom Buggy vient de croiser la route de trois fantômes en stop: Ezra Beane, le professeur Phineas Plump et Gus. Bien sûr, si vous aimez lire le jeu de mots plein d’esprit sur les pierres tombales et valser avec les esprits dans la salle de bal du Haunted Mansion, cela ne vous gênera pas que ces voyageurs étranges se sentent chez eux sur votre arbre. Revivez le plaisir d’une visite aux parcs Disney lorsque vous appuyez sur le bouton de cette décoration de Noël pour allumer les repaires heureux et lire le son de l’attraction bien-aimée (à piles).

«Haunted Mansion» sort le 11 juillet, suivi de «Stranger Things» le 3 octobre.