‘Halloween Kills’: l’acteur de Tommy Doyle Paul Rudd a donné sa bénédiction à Anthony Michael Hall

L’un des personnages de l’Halloween d’origine qui reviendra David Gordon Green«S Halloween tue en octobre est Tommy Doyle, joué par Brian Andrews dans le classique slasher de John Carpenter et joué par Anthony Michael Hall dans la suite du film 2018. Bien sûr, Paul Rudd avait joué le personnage plus récemment, en 1995.

Rudd a joué Tommy Doyle dans Halloween: la malédiction de Michael Myers, et bien que sa carrière ait décollé depuis, cela ne signifie pas qu’il a oublié ses racines d’horreur.

En discutant avec le podcast Fantasm pour une interview qui a été téléchargée cette semaine, Anthony Michael Hall a partagé une petite histoire amusante qui rend Paul Rudd encore plus cool à nos yeux.

“J’ai un petit scoop pour toi, c’est vraiment drôle”, a déclaré l’acteur au podcast. «Alors un jour, David Gordon Green m’envoie un texto quand je suis parti – je ne tournais pas ce jour-là et il dit:« Oui, j’ai reçu un appel de Paul Rudd, et il envoie de son mieux et il vous a donné ses bénédictions. – il est vraiment excité que vous jouiez le rôle. “Je n’ai jamais rencontré Paul Rudd mais je pensais que c’était vraiment sympa.”

Hall a également taquiné que Halloween Kills allait être «vraiment intense».

Vous pouvez écouter le chat complet ci-dessous, où vous trouverez également le premier regard sur Anthony Michael Hall en tant que Tommy Doyle dans Halloween Kills qui a été publié l’année dernière. Attendez plus bientôt!

Halloween Kills arrivera dans les salles le 16 octobre 2020.