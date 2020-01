Halloween Kills Star dit que le film est vraiment intense

Le prochain film slasher de David Gordon Green Halloween tue devrait continuer l’histoire de Laurie Strode, l’ancienne sœur de Michael Myers et seule survivante de sa première série de meurtres à Haddonfield, Illinois. La relation généalogique de Laurie avec Michael a été révélée dans la suite de Rick Rosenthal en 1981, Halloween II, un film qui a été récupéré et remplacé par le film de Green en 2018, Halloween, qui était lui-même à la fois une séquelle directe du classique de Compass International de 1978 ainsi que le premier volet de une nouvelle trilogie d’Halloween de Blumhouse Productions, qui a acquis les droits de la franchise après que Dimension Films les a laissés tomber après la suite de Rob Zombie en 2009 à son redémarrage en 2007.

Discutant du projet sur le podcast Fantasm, la co-star Anthony Michael Hall a assuré aux animateurs Corey Gorechrist et Dr. Vincent West que «les fans vont vraiment aimer ce film. C’est vraiment intense. C’est vraiment bien. »Hall joue Tommy Doyle, un personnage précédemment interprété par Brian Andrews comme un enfant dans l’original de John Carpenter en 1978, et plus tard par Paul Rudd comme une vingtaine de quelque chose dans la suite désormais non canonique de Daniel Farrands en 1995: La malédiction. de Michael Myers. Rudd aurait été «vraiment excité que [Hall was] jouer le rôle », que Hall a appris par le biais de son directeur après que la star de Ant-Man a appelé pour envoyer de son mieux et donner à l’ancien acteur du Breakfaster Club ses bénédictions.

L’évaluation de Hall fait écho à celle de Robert Longstreet, qui a déclaré à Bloody Flicks que le nouveau film «pourrait être le plus méchant de tous. Il contient des scènes terrifiantes. »Longstreet joue la version adulte de Lonnie Elam, un personnage autrefois décrit comme un enfant dans l’original par Brent Le Page, et a vieilli en« un gars compliqué et troublé qui est hanté par son passé. Particulièrement déchaîné en entrant dans la maison de Michael Myers quand il était enfant », ce qui, explique Longstreet,« a cassé quelque chose en lui qui coïncide avec sa virilité ».

Bien que Lonnie ne soit pas apparu dans Halloween en 2018, le fils du personnage, Cameron, a été présenté comme le petit-ami de la petite-fille de Laurie Strode, Allyson Nelson, et apparaîtra à nouveau dans le volet de cette année. La star de longue date de Real Housewives of Beverly Hills, Kyle Richards, devrait également reprendre son rôle de Lindsey Wallace, le troisième des enfants que Laurie a gardé à l’adolescence et le seul personnage à être interprété par l’artiste original.

Halloween Tue devrait débuter le 16 octobre avant que la trilogie ne se termine à l’Halloween se termine l’année prochaine le 15 octobre 2021.