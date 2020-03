Halloween Kills Test Screenings commence cette semaine

Halloween de 2018 a insufflé une nouvelle vie à Michael Myers, créant un succès critique et au box-office qui a pris la franchise dans une nouvelle direction tout en rendant hommage à son passé. Fort de son succès, Blumhouse a rapidement commandé des suites consécutives: Halloween tue et Halloween se termine. Ils sortiront à Halloween 2020 et 2021 et ont tous deux terminé le tournage. Il semble que Halloween Kills se déroule bien aussi, car il est rapporté que le film est en pleine post-production et sera prêt à commencer les projections de tests dès cette semaine.

L’histoire est rapportée par Halloween Daily News, qui affirme que le public des tests a été invité à une projection jeudi soir à Los Angeles. Cela suivrait le modèle défini par Halloween en 2018, qui a également été présenté au public le plus tôt possible pour voir comment ils y ont réagi. Blumhouse a également obtenu des informations précieuses lors des projections de janvier 2018, ce qui a entraîné de nombreuses reprises et une toute nouvelle fin.

Mais alors que Halloween de 2018 pourrait techniquement être autonome (bien qu’il y ait des crochets de suite flagrants dans la conclusion), Halloween Kills et Halloween Ends semblent devoir être lus comme les deux moitiés de la même histoire (malgré ce que les producteurs prétendent). Le projeter au public si tôt signifie que Blumhouse peut non seulement voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais leur donne également le temps de modifier Halloween Ends. En tant que tel, Halloween Kills passera certainement devant la caméra pour les reprises en 2020, et Halloween Ends verra des reprises en 2021.

Peu importe comment ils le font, j’espère juste qu’ils pourront saisir le sentiment de menace, de brutalité et de danger qui a fait Halloween une telle montre saisissante. Et, alors que les projections de tests seront sans aucun doute étroitement contrôlées et NDA’d, je parie que nous verrons au moins quelques fuites qui nous donneront une idée de ce à quoi s’attendre lors de la sortie du film le 16 octobre.

Source: Halloween Daily News