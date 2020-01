Halsey et Evan Peters vivent officiellement ensemble

Tellement mignon.



Après que Halsey a rompu avec son rockeur britannique l’année dernière, elle et son cyber-béguin Evan Peters se sont finalement réunis et ont débuté leur relation à l’Halloween, assistant à une fête ensemble. “Pétition pour Evan Peters à ce jour”, a écrit Halsey en 2013 bien avant qu’elle et Evan ne se rejoignent. De nouveaux rapports suggèrent maintenant que le couple va toujours fort depuis qu’ils ont officiellement emménagé ensemble.

Matt Winkelmeyer / .

Avant Halsey, Evan est sorti avec l’actrice Emma Roberts et, apparemment, “il a mis beaucoup de temps à se représenter avant d’être prêt à sortir”. Maintenant qu’ils sont ensemble, les amis d’Evan approuvent et ses “amis pensent qu’ils sont le duo parfait . “

Dans d’autres nouvelles de Halsey, le chanteur de “Without Me” s’est déjà ouvert sur les paparazzis et la violence qu’ils deviennent. “Ce qui est fou pour moi, c’est si un gars campait devant votre maison et se cachait dans un buisson et vous prenait des photos avec un long objectif tous les jours, sans que vous le sachiez, vous seriez si effrayé et effrayé que vous appelleriez la police et dire que vous êtes harcelé “, a-t-elle écrit. “Mais quand tu es célèbre, c’est comme” LOL U DEMANDÉ POUR CELA !!!! ” Un putain de merde. “

Espérons que les paparazzis se rafraîchissent maintenant qu’Evan est là.

