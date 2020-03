Hana est-elle morte dans 7Seeds? La saison 2 révèle enfin le sort d’un personnage bien-aimé – HITC

7Seeds est enfin revenu sur Netflix pour un deuxième lot d’épisodes, mais découvrons-nous enfin ce qui est arrivé à Hana?

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries télévisées américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, nous avons vu une énorme quantité de contenu nouveau et diversifié arriver.

Des véritables docuseries policières et émissions de télévision internationales aux émissions pour enfants et aux dessins animés, il y a certainement beaucoup de contenu à regarder en ce moment.

En ce qui concerne la dernière de ces catégories, l’anime, Netflix a fait un énorme pas en avant avec la quantité de séries sur son service de streaming récemment et aujourd’hui, le 26 mars, la deuxième saison (ou la partie 2 officiellement) de l’anime 7Seeds est arrivée après une attente de neuf mois.

La saison 1 s’est terminée en juin 2019 avec un cliffhanger angoissant pour les fans alors que le personnage préféré des fans, Hana, semblait avoir été tué.

Naturellement, les fans ont passé ces derniers mois à se demander si Hana avait survécu aux événements de la saison 1 et heureusement, le nouveau lot d’épisodes fournit la réponse.

7Seeds sur Netflix

7Seeds suit les aventures de cinq équipes de survivants dans un monde post-apocalyptique après qu’une frappe de météorite a anéanti la population humaine.

La saison 1, arrivée sur Netflix le 28 juin 2019, a suivi les équipes, printemps, étés A et B, automne et hiver, alors qu’elles cherchent à se construire une nouvelle vie dans ce monde nouveau et vide.

La plus grande question dans l’esprit des fans après la fin culminante de la saison 1 était de savoir si Hana, l’un des personnages principaux de Team Spring, avait survécu après qu’un dramatique cliffhanger ait semblé la tuer.

Pour répondre à cette question, les fans ont dû attendre la sortie de la saison 2 le 26 mars 2020.

La «mort» de Hana dans la saison 1

Le sort de Hana reste en suspens à la fin de la saison 1.

Plusieurs membres des différentes équipes se retrouvent dans un système de grottes souterraines et dans l’espoir de trouver de l’eau, Ryo de Team Fall demande l’aide de Hana.

Cependant, il essaie de la faire tuer en coupant la corde qu’elle grimpait.

Heureusement, cela ne la tue pas, mais quelques instants plus tard, elle est jetée dans une rivière souterraine par un Ango hors normes.

Malgré tous les efforts des autres personnages pour la sauver, Hana est emportée par le courant et on pense qu’elle est morte en conséquence.

Hana est-elle vraiment morte?

Heureusement, Hana n’a pas été tué à la fin de la saison 1.

Cependant, cela prend un certain temps avant de la revoir correctement dans la saison 2. Ce n’est pas avant le cinquième épisode de la partie 2, Vernal Equinox, que nous la voyons enfin.

Lorsque son petit ami, Arashi, se retrouve en difficulté, il l’appelle et quelque part au loin, Hana se réveille sur une plage déserte.

