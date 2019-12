[Hands-On Preview] Le remake de «System Shock» a l'air bien, quand vous pouvez le voir

Wow, ça Choc du système refaire bien sûr est sombre!

Non, je ne veux pas dire par thème – bien que, conformément aux thèmes de l'original de 1994, les prochains FPS de science-fiction de Night Dive Studios aient des zombies spatiaux, des sociétés maléfiques et une IA dangereuse. Cette obscurité est cool; pas de soucis là-bas. Non, mon problème avec la démo pré-alpha que Night Dive a publiée la semaine dernière dans le cadre du Game Festival, un nouveau supplément interactif aux Game Awards, est qu'il était littéralement trop sombre pour voir où j'allais et sans aucune option pour modifier le gamma.

Ce remake, tout comme l'original, commence avec le pirate anonyme du joueur ouvrant un placard de stockage pour trouver un tuyau de plomb et un e-mail de la spécialiste de la lutte contre le terrorisme Rebecca Lansing. Il y a un medbay à proximité où vous pouvez battre un robot. Ensuite, après avoir marqué le mot de passe dans la pièce voisine (de façon sim immersive, c'est a) écrit en sang sur le mur et b) 451) vous frapperez à mort un mutant charnu et passerez à une partie beaucoup plus grande et moins linéaire de la Citadelle. J'ai rapidement mémorisé cette boucle initiale parce que l'éclairage de mauvaise qualité et l'absence de point de contrôle ou d'une fonction de sauvegarde rapide de la démo ont signifié que j'ai rejoué l'ouverture une demi-douzaine de fois.

L'éclairage est généralement le genre de chose que vous critiquez lorsque vous n'aimez pas déjà un jeu; une piqûre. Mais, dans le cas de cette démo, l'étendue de l'obscurité était vraiment prohibitive; assez sombre pour suggérer que j'avais besoin d'une lampe de poche pour faire des progrès, mais sans lampe de poche. En conséquence, j'ai été constamment pris en embuscade par des ennemis. Alors que je pouvais généralement les entendre approcher, il était difficile de dire de quel angle ils venaient. Il y avait un salaud de mutant avec un pistolet qui n'arrêtait pas de me tirer de l'obscurité.

J'aime les sims immersifs comme Choc du système quand il s'agit d'exploration et d'expérimentation; de découvrir l'histoire de ce qui s'est passé dans un endroit et de résoudre les problèmes de manière créative. Tout dans cette démo a repoussé ma capacité à en profiter de cette manière.

Heureusement, les problèmes semblent assez faciles à résoudre. L'enregistrement a été désactivé pour les besoins de la démo. Étant donné que toutes les démos du Gaming Festival n'étaient disponibles que du jeudi au samedi, il n'a pas été possible d'enregistrer les progrès. L'option est clairement intégrée au jeu, grisée temporairement dans le menu de cette version d'aperçu. La fixation de l'éclairage semble également simple, et j'espère que la version finale comprend l'option standard pour permettre aux joueurs d'ajuster la luminosité en fonction de leur configuration.

Structurellement, ce remake est incroyablement fidèle à l'original, ce qui est un soulagement après que le jeu ait rencontré des problèmes après que l'équipe ait tenté d'élargir la portée. Au lieu de cela, tout dans cette démo ressemble à une version moderne du plan d'origine. En termes de présentation, Choc du système ressemble à un point médian plutôt cool entre la fausse 3D des premiers tireurs et la vraie 3D d'aujourd'hui. À distance, chaque pièce ressemble à de l'art modélisé en 3D. Mais, de près, vous pouvez voir que les textures sont réellement pixélisées. C’est un choix intéressant et une façon plutôt cool d’évoquer les racines du début des années 90.

À l'avenir, j'aimerais pouvoir mieux le voir.

System Shock devrait sortir sur PC en 2020.