Hank Azaria cessera d’être la voix d’Apu dans The Simpsons

Hank Azaria C’est l’une des pièces fondamentales des Simpsons, au moins de sa version anglaise. Azaria est responsable de la diffusion de certains des personnages les plus importants de la série, y compris Moe, le chef Gorgory, le gars de la bande dessinée, Carl, le surintendant Chalmers, et probablement son personnage le plus célèbre, Apu Nahasapeemapetilon. Malheureusement pour lui, devra quitter le personnage et, apparemment, le donner à un nouvel acteur.

Les problèmes ont commencé en 2017, lorsque le comédien Hari Kondabalu a publié le documentaire The Problem with Apu, où de sévères critiques ont été formulées à l’encontre des stéréotypes promus par le personnage contre la communauté indienne. Par la suite, les fans de la série ont entamé un débat sur l’importance du personnage et sur la nécessité ou non de le faire disparaître de la série.

Bien que Matt Groening ait défendu Apu, Hank Azaria a reçu beaucoup de pression des médias, pour être un homme blanc qui exagère un accent étranger, moqueur, pour donner vie à Apu. Même l’année dernière, Azaria avait déclaré qu’il était disposé à “se retirer” si on lui demandait d’arrêter de jouer à Apu.

Maintenant, dans une interview avec SlashFilm, Azaria a confirmé qu’il avait cessé d’être Apu.

«Tout ce que nous savons, c’est que je ne ferai plus la voix (d’Apu), à moins qu’il n’y ait un moyen de faire une transition ou quelque chose. Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur décision. Cela dépend d’eux (les producteurs) et ils ne l’ont pas encore résolu. Tout ce que nous avons convenu, c’est que je ne parlerai plus. Nous prenons tous la décision ensemble. Nous sommes tous d’accord là-dessus. Nous avons tous estimé que c’était la bonne chose », a déclaré Azaria.

Apparemment, l’idée des producteurs des Simpsons est de montrer qu’ils sont empathiques avec leur public et, au lieu de disparaître du personnage, comme suggéré à un moment donné, de faire la transition de la voix d’Azaria à un acteur d’origine indienne.

