Hank Azaria ne reverra plus jamais Apu dans ‘The Simpsons’

Hank Azaria dit au revoir à Apu, l’un des personnages les plus reconnaissables et controversés de ‘Les Simpsons’. L’acteur caméléon a officiellement annoncé dans une interview pour SlashFilm que Le personnage d’Apu Nahasapeemapetilon ne doublera plus après trente ans lui prêtant sa voix.

Hank Azaria cesse de donner la parole à Apu

“Je ne parlerai plus, à moins qu’il n’y ait un moyen de faire la transition ou quelque chose“Azaria dit dans l’interview.” Ils décideront ce qu’ils veulent faire avec le personnage. Cela dépend d’eux et ils ne l’ont toujours pas résolu. Tout ce que nous avons convenu, c’est que je ne le plierai plus. “

Les critiques du personnage d’Azaria se sont intensifiées après la sortie du documentaire en 2017 par le comique Hari Kondabolu “Le problème avec Apu”, qui a dénoncé le problème de grandir avec un personnage aussi stéréotypé que le propriétaire indien de Kwik-E-Mart comme le seul représentant à la télévision américaine. Et après la controverse, Azaria a déclaré qu’il était prêt à arrêter de jouer le personnage.

“Les Simpsons” ont abordé la controverse dans un épisode de 2018 dans lequel Lisa a déclaré: “Quelque chose qui a commencé il y a des décennies et qui a été applaudi et inoffensif est maintenant politiquement incorrect. Qu’est ce que tu peux faire?“Ensuite, le personnage a regardé une photographie encadrée d’Apu avec la phrase” Ne pas avoir de vache! “

Controverse de fossé?

Le créateur de la série, Matt Groening, a également parlé du sujet dans une interview dans laquelle il a affirmé être “très fier” de ce qu’ils font dans la série et qu’il pensait que la controverse était parce que nous vivons “un moment dans notre culture où les gens aiment faire semblant d’être offensés“.

“Je pense que la chose la plus importante est d’écouter les Indiens et leur expérience avec lui“a déclaré le créateur à l’époque.” Je veux vraiment voir des scénaristes indiens et sud-asiatiques dans la salle de rédaction … et avoir une opinion sur le doublage d’Apu. Je suis parfaitement disposé à me retirer. Je pense que c’est vrai. “

“L’idée que quelqu’un jeune ou vieux, passé ou présent, souffre de “ harcèlement ” à cause d’Apu me rend vraiment triste“il a continué.” Ce n’était pas mon intention. Je voulais remonter le moral et faire rire les gens. “

.