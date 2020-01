Hank Azaria se retire en tant que voix d’Apu

Les Simpsons: Hank Azaria démissionne alors que la voix d’Apu

Selon / Film, Hank Azaria, acteur doublé d’un Emmy Award (Ray Donovan, Brockmire) a officiellement confirmé qu’il ne ferait plus entendre le personnage d’Apu dans les prochains épisodes de la sitcom animée de longue date de Fox Les Simpsons après 30 saisons. Il a en outre expliqué que sa retraite en tant que voix d’Apu était une décision complètement mutuelle entre lui et les producteurs.

“Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur appel,” Dit Azaria. “C’est à eux de décider et ils ne l’ont pas encore réglé. Tout ce dont nous sommes convenus, c’est que je ne ferai plus la voix… Nous pensons tous que c’est la bonne chose et que c’est bien. »

Azaria a d’abord prêté sa voix au personnage d’immigrant indien préféré des fans dans l’épisode 1.08 intitulé “The Telltale Head” qui a été diffusé en février 1990. Pour son travail de voix dans la série, il a remporté quatre Emmy Awards pour une performance de voix-off exceptionnelle.

La controverse sur la performance vocale d’Azaria en tant qu’Apu est apparue en 2018 après la sortie du film documentaire de Hari Kondabolu intitulé Le problème avec Apu, qui avait examiné les acteurs blancs qui avaient joué des rôles sud-asiatiques comme stéréotypes. Lors d’une apparition au Late Show avec Stephen Colbert en 2018, Azaria a partagé sa réaction au documentaire, révélant que son point de vue sur la question avait changé en disant que “L’idée que quiconque, jeune ou vieux, passé ou présent, a été victime d’intimidation ou de taquinerie basée sur le personnage d’Apu, ça me rend vraiment triste.”

Créé par Matt Groening (Futurama, Désenchantement), Les Simpsons est diffusé depuis plus de 30 ans et est devenu un phénomène de la culture pop. Le casting de voix est composé de Dan Castellaneta comme Homer Simpson, Julie Kavner comme son épouse Marge, Nancy Cartwright comme Bart et Herman’s Head’s Yeardley Smith comme Lisa.

De nouveaux épisodes sont diffusés tous les dimanches soirs sur FOX.

