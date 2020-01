Hank Schrader revient dans la bande-annonce de Better Call Saul

Il reste très peu pour la première de la nouvelle saison de Better Call Saul, le spin-off Breaking Bad qui, sans avoir le même impact médiatique que la série originale, est une excellente histoire qui a réussi à garder les fans des deux séries accrochés. Pas en vain, plusieurs soutiennent que l’histoire de Better Call Saul, racontant les tentatives de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) pour redresser sa vie, jusqu’à supposer l’identité de l’avocat Tracala Saul Goodman, est plus solide que Breaking Bad. Comme ça Better Call Saul est un investissement dans l’histoire de Breaking Bad, qui a montré un homme bon devenir mauvais, montrant un sujet qui était toujours mauvais (Jimmy) essayant de devenir bon, quelque chose qui a ravi Guillermo del Toro lui-même.

La saison 5 était censée être la dernière, mais il a été annoncé que nous aurions une saison supplémentaire l’année prochaine. Pour susciter le battage médiatique parmi les adeptes de la série, AMC a publié une nouvelle bande-annonce qui, en tant que scène plus intéressante, montre l’arrivée à Saul de l’agent DEA Hank Schrader (Dean Norris).

Dans l’aperçu, nous voyons que d’autres personnages vus la saison dernière reviendront également, y compris Mike Ehrmantraut de plus en plus grossier (Jonathan Banks); Kim Wexler (Rhea Seehorn), l’intérêt romantique de Saul; Gus Fring (Giancarlo Esposito), qui continue d’augmenter sa puissance aux dépens de la famille Salamanque; Nacho (Michael Mando), qui impliquera apparemment plus Saul avec Gus Fring; Howard Hamlin (Patrick Fabian), l’avocat qui a fait contrepoids à Saul; Hector Salamanque (Mark Margolis), avec tout et sa petite cloche, qui aura pour allié Lalo Salamanque (joué par le mexicain Tony Dalton), qui a tout pour être l’héritier de la Salamanque sur le marché de la drogue.

C’est ainsi que Vince Gilligan, le créateur de Breking Bad and Better Call Saul, a expliqué ce que nous verrons cette saison:

Il semble que le premier geste de Jimmy soit d’essayer de profiter des contacts qu’il a dans le monde de la vente de téléphones jetables. (…) La question est de savoir comment il se fait une réputation non seulement en tant qu’avocat pénaliste, mais aussi en tant qu’avocat pénaliste, et qu’est-ce que cela signifie pour lui maintenant?

Le prochain 24 février le premier épisode de la cinquième saison de Better Call Saul, et nous pouvons le voir au Mexique depuis Netflix, qui publiera un nouveau chapitre par semaine.

