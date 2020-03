Hannah Ann Sluss a-t-elle ombré Peter Weber sur Instagram?

Fidèle à ses actions lors de la saison The Bachelor de Peter Weber, Hannah Ann Sluss a partagé une liste – intitulée «Finasco to Fabulous» – pour ses followers sur Instagram. Le mannequin de 23 ans a planifié 10 publications présentant différentes manières qui l’ont aidée à traverser “la période la plus sombre de sa vie”. Puis, le cinquième jour de la série, Sluss a exprimé ses réflexions sur le rétablissement de la confiance. Et très franchement, il est difficile d’imaginer comment la publication Instagram de Sluss n’est pas le résultat direct de ce qui s’est passé avec Weber dans la série de télé-réalité ABC.

Qu’est-il arrivé à Hannah Ann Sluss et Peter Weber dans «The Bachelor»?

Hannah Ann Sluss et Peter Weber dans «The Bachelor» | John Fleenor via .

Dans la finale de la saison 24 de Bachelor, Weber a proposé à Sluss et elle a accepté. Cependant, le couple joyeusement fiancé n’a pas duré longtemps. Après un mois, Weber a rompu les choses avec Sluss. Il a dit qu’il ne pouvait pas lui donner tout son cœur. Et bien qu’il ne l’ait pas mentionné à l’époque, Weber était toujours amoureux de son finaliste, Madison Prewett, qui s’est auto-éliminée à leur dernier rendez-vous.

Ensuite, lors de la partie After the Final Rose de la finale du baccalauréat, Sluss a parlé de leur rupture. Elle a exprimé ses frustrations avec Weber, car il l’a aveuglée parce qu’il n’était pas honnête au sujet de ses sentiments envers Prewett. Et à la suite des événements, Sluss a révélé que Weber avait également contacté Hannah Brown de The Bachelorette pour la fermeture.

Enfin, lorsque Sluss eut le dernier mot, elle donna à son ex un pointeur monumental. “Un conseil, si vous voulez être avec une femme, vous devez devenir un vrai homme”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, en parlant avec Becca Kufrin et Rachel Lindsay sur le podcast Bachelor Happy Hour, Sluss a expliqué ce qui s’est passé avec Weber, de la dernière semaine de tournage à leur séparation.

“Les derniers mots qu’il m’a dit à notre date de” dernière chance “étaient qu’il allait prendre la meilleure décision pour nous deux et lui faire confiance”, a déclaré Sluss. «Lorsque vous êtes avec quelqu’un, vous faites confiance à sa parole. Et c’est pourquoi je me suis présenté [to the proposal.] J’allais faire confiance à ses paroles et continuer. »

Puis, lors de leurs fiançailles, Sluss a noté que Weber parlait toujours de ses sentiments envers elle. «Il s’est toujours assuré de me rassurer que j’étais sa personne, que j’étais l’amour de sa vie et qu’il me choisirait toujours», a-t-elle déclaré. Donc, les téléspectateurs de rupture ont vu sur The Bachelor était une surprise.

“Quand je me suis présenté à la rupture, c’était la première fois que je l’entendais dire:” Je ne peux pas vous donner tout mon cœur “, a déclaré Sluss.

Pourquoi les fans pensent que Hannah Ann Sluss a appelé Peter Weber sur Instagram

Du point de vue de Sluss, Weber a continuellement demandé la confiance et l’a brisée de toute façon. Ainsi, lorsque le mannequin a commenté la confiance dans le jour 5 de la série “Finasco to Fabulous”, il n’est pas tout à fait surprenant que les fans aient pensé que Sluss faisait allusion à ce qui s’était passé avec Weber.

“La confiance est un must”, a écrit Sluss. «La confiance peut être très difficile, mais sans elle, la connectivité et les relations en souffrent. Pour ceux qui ont librement fait confiance et ont été abandonnés, je vous sens. Il faut du courage pour faire confiance une fois de plus, pour reconstruire le courage d’être vulnérable et transparent. »

Pendant ce temps, ce n’est pas la première fois que Sluss ombrage Weber sur Instagram. Après la finale de la saison 24 de Bachelor, la jeune femme de 23 ans a confirmé qu’elle était célibataire tout en faisant référence à l’occupation de Weber en tant que pilote.

“Flyin ‘solo … aucune turbulence acceptée. PÉRIODE », a écrit Sluss dans la légende.

Puis, en remerciant la franchise The Bachelor pour son voyage sur la saison de Weber, Sluss a complètement coupé Weber de la photo aux côtés de l’hôte Chris Harrison. Elle n’a pas non plus mentionné le pilote Pete. Sluss a écrit:

Je suis tellement reconnaissant à @abcnetwork et à toutes les personnes impliquées dans l’émission d’avoir fait de cette expérience difficile une expérience que j’ai pu endurer. Je me suis engagé à être cohérent, authentique et véridique tout au long de ce voyage et je suis resté ainsi jusqu’à la fin.

Se permettre d’aimer quelqu’un est un endroit vulnérable, mais je suis reconnaissant de m’être donné une chance de trouver l’amour quel que soit le résultat. J’encourage tous ceux qui recherchent l’amour à toujours rester fidèles à vous. N’acceptez rien de moins que 100% du cœur de quelqu’un – VOUS LE MÉRITEZ! Merci du fond du cœur pour l’amour et le soutien des anciens et des nouveaux amis en cours de route. Vos aimables paroles égayent ma journée! Xo

Tous les messages de Sluss sur Instagram prouvent qu’elle quitte Weber après la finale de The Bachelor. Et franchement, bon pour elle. Il y avait une charge de chagrin dans la saison de Pilot Pete. Voici donc l’avenir – pour toutes les personnes impliquées.

