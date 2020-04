Hannah Ann Sluss révèle comment Peter Weber a changé son goût chez les hommes et le thé est chaud

Après avoir comparé la virilité de Peter Weber à un chou-fleur, Hannah Ann Sluss continue de jeter de l’ombre sur l’ancien célibataire après leur rupture. Le couple s’est fiancé et a mis fin à leur relation avant la fin de la saison. Puis Weber et Sluss se sont retrouvés dans la finale en direct, le mannequin a déchiré la femme de 28 ans pour l’avoir aveuglée et lui avoir enlevé son premier engagement. Depuis, Sluss a été brutalement honnête avec son ex. Et récemment, la jeune femme de 23 ans a expliqué comment Weber avait changé son goût chez les hommes tout en entraînant simultanément Pilot Pete.

Hannah Ann Sluss explique comment Peter Weber a influencé sa vie amoureuse

Lorsque Weber a été présenté pour la première fois à Bachelor Nation dans la saison de Hannah Brown de The Bachelorette, le pilote Delta était adoré. Le fandom s’est enraciné pour lui de trouver son match parfait. Mais lorsque The Bachelor Season 24 a été diffusé, les tables ont tourné. De nombreux fans ont été bouleversés par les actions de Weber envers ses concurrents et l’ont critiqué pour son indécision.

Puis, en parlant avec Bustle en avril 2020, Sluss a révélé qu’elle cherchait «quelqu’un pour me montrer comment ils vont, pas seulement me dire comment ils sont» quand il s’agit d’une relation amoureuse. Pendant ce temps, dans une interview avec Wells Adams et Brandi Cyrus sur le podcast Your Favorite Thing, elle a approfondi son type.

“Mon Dieu, mon type change après chaque gars qui m’intéresse”, a déclaré Sluss. “OK, le prochain gars que je cherche, je veux qu’il soit très costaud. Je veux qu’il soit très viril. Très viril, très décisif, très indépendant. »

Une fois que Sluss a donné sa réponse, Cyrus a suggéré que son nouveau goût chez les hommes est «l’opposé de Peter». Puis Sluss a répondu: “Oui, le contraire.”

Elle a poursuivi: «Je veux qu’il soit très viril. Et pas de déconner. Juste au point, décisif. Je veux qu’il soit chaud – super chaud et mec. “

Hannah Ann Sluss discute du parcours de Peter Weber sur «The Bachelor»

Malgré l’ombre, Sluss semble un peu compréhensif en ce qui concerne la situation de Weber dans The Bachelor. Toujours en train de parler avec Adams et Cyrus, Sluss a répondu à ce que Weber aurait pu faire mieux dans l’émission.

“Me mettre à sa place, ça doit être stressant de sortir avec tant de femmes différentes avec tellement d’opinions différentes”, a déclaré Sluss. “Tout d’abord, nous commençons à peine à nous connaître … Et il a en quelque sorte la chance de voir tous nos meilleurs côtés. Chaque fois que nous sommes avec lui, nous sommes excités, nous sommes heureux. Mais il ne voit pas ce qui se passe dans le manoir ou dans les coulisses – ou même hors caméra – et vraiment comment nous interagissons les uns avec les autres. »

Hannah Ann Sluss et Peter Weber dans «The Bachelor» | John Fleenor via .

Elle a poursuivi: «Donc, ce qu’il aurait pu faire différemment, peut-être envisagé cela davantage. Mais en même temps, je n’étais ni célibataire ni célibataire. Je ne peux donc pas imaginer à quel point cela a dû être difficile. “

Mais même ainsi, il est clair que Sluss va de l’avant. Et lorsqu’on lui a demandé si elle sortait avec quelqu’un, le mannequin a joué timidement et a noté que la pandémie de coronavirus (COVID-19) avait limité ses choix à une seule personne.

“Ma vie amoureuse vient d’être vraiment farfelue et ennuyeuse”, a déclaré Sluss. “Mais j’ai vu une personne, en particulier, parce que je ne peux en choisir qu’une, tu sais?”

Lire la suite: Est-ce que le casting «Listen to Your Heart» sera sur «Bachelor in Paradise», «The Bachelorette» ou «The Bachelor»?