Hannah Ann Sluss reviendrait-elle avec Peter Weber si elle était Madison Prewett?

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24.] Nous aurions dû le voir venir, fans de Bachelor Nation. Tout au long de la saison de Peter Weber, le fandom a critiqué le célibataire de 28 ans pour son comportement indécis. Puis dans la finale de deux nuits les 9 et 10 mars, le pilote Pete a proposé à Hannah Ann Sluss après que Madison Prewett s’est auto-éliminée. Cependant, à la suite des événements, Weber a rompu l’engagement avec Hannah Ann et s’est retrouvé avec Madison. Mais si les tables étaient inversées, Hannah Ann reviendrait-elle avec Weber? Le mannequin a récemment partagé ce qu’elle aurait fait si elle avait été à la place de Madison.

Peter Weber a choisi Madison Prewett après s’être fiancé à Hannah Ann Sluss sur «The Bachelor»

Comme mentionné, Weber a été appelé pour son incapacité à prendre des décisions pendant The Bachelor Season 24. Puis en février 2020, le pilote de Delta a adressé les critiques après sa réunion avec Hannah Brown de The Bachelorette et tout ce qui s’est passé avec Alayah Benavidez a abouti à quelques contrecoups.

En parlant avec Access, Weber a dit aux fans qu’ils n’avaient “rien à craindre” quand il s’agissait “d’être indécis quant à certaines décisions”. Cependant, ces commentaires n’ont pas vraiment tenu le coup. Et lors de la finale de The Bachelor, tout le monde a vu les difficultés de Weber augmenter à nouveau alors qu’il choisissait entre ses deux derniers.

Après s’être fiancé et rompu les choses avec Hannah Ann, il semblait que Weber et Madison se remettraient ensemble – ou du moins travailleraient dans ce sens. Lors de l’enregistrement en direct de The Bachelor sur After the Final Rose, Weber et Madison ont révélé qu’ils étaient amoureux et voulaient réparer leur relation, en prenant les choses un jour à la fois.

Mais si les choses étaient différentes, Hannah Ann aurait-elle fait de même? Dans une interview avec Rachel Lindsay et Becca Kufrin sur le podcast Bachelor Happy Hour, Hannah Ann a révélé qu’elle aurait couru dans la direction opposée.

“Si vous regardez en arrière cette saison, vous voyez que le comportement de Peter est constamment indécis et confus, alors je courrais pour les collines”, a déclaré Hannah Ann. “Même s’il dit qu’il vous aime, regardez son comportement. La seule cohérence qu’il ait jamais eue est d’être confus, conflictuel et déchiré. »

“Sa cohérence est une incohérence”, a ajouté Lindsay. Alors le joueur de 23 ans a accepté. “Si vous voulez monter ces montagnes russes émotionnelles avec lui, allez-y”, a déclaré Hannah Ann. «Je viens de m’en sortir. Et c’est une course folle. “

Madison Prewett et Peter Weber ont rompu après «The Bachelor»

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu des amis, de la famille et de la nation bachelor au cours des derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Bien sûr, il est possible que Madison ait fait ce qu’Hannah aurait fini par faire. Deux jours après le partage, ils essaieraient d’avancer sur la finale du baccalauréat, Madison et Weber ont annoncé leur scission en deux déclarations distinctes.

“Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation”, a écrit Weber sur Instagram. “Croyez-moi, ce n’était pas facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’est ce qui est le plus logique pour nous deux.”

Pendant ce temps, Madison a écrit: «Comme Peter et moi avons décidé de nous séparer, je suis convaincu que nous allons tous les deux dans la direction de notre objectif et n’oublierons jamais que Dieu a un plan en toutes choses. Je l’aimerai et le respecterai toujours. Je suis convaincu que nos chemins devaient se croiser et nous sommes tous les deux meilleurs parce qu’ils l’ont fait. »

Hannah Ann Sluss pense-t-elle que Peter Weber voudrait se remettre après avoir rompu avec Madison Prewett?

Hannah Ann Sluss et Peter Weber dans «The Bachelor» | Eric McCandless via .

Compte tenu de l’histoire délirante de Weber avec le lâcher prise de ses ex, le célibataire envisagerait-il de revenir avec Hannah Ann? Toujours en train de parler avec Lindsay et Kufrin sur le Happy Hour Bachelor – qui a été enregistré quelques jours avant l’annonce de la rupture – Hannah Ann a admis qu’elle ne serait pas surprise si Weber voulait revenir vers elle au cas où les choses ne se passeraient pas avec Madison.

“Honnêtement, je ne mets rien au-delà de Peter Weber. Je ne!” Dit Hannah Ann. «Il est tellement partout. Il est tellement perdu. “

Mais compte tenu des remarques d’Hannah Ann à propos de «courir pour les collines», il est très peu probable que le modèle revienne réellement avec Weber. Donc, avec ça, il est temps de passer à autre chose. Au revoir, The Bachelor Season 24. Vous ne manquerez pas.

