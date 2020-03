Hannah Brown a donné un cri subtil mais percutant à Hannah Ann Sluss hier soir

La saison de Peter Weber de The Bachelor a commencé avec Hannah Brown. L’ancienne bachelorette a organisé une date de groupe pour le baccalauréat et un groupe de candidats. Au milieu de la date, cependant, Weber a trouvé Brown pleurant dans les coulisses. Les deux ont ressuscité leurs sentiments l’un pour l’autre mais, finalement, le pilote a choisi de poursuivre sa saison.

Hannah Brown | Vivien Killilea / . pour iHeartMedia

Hannah Ann Sluss met fin à ses fiançailles avec Peter Weber

Hier soir, pendant la deuxième partie de la finale en deux parties, un clip a été montré de Hannah Ann Sluss mettant fin à ses fiançailles avec Weber. Elle l’a fait après que le célibataire lui ait dit qu’il ne pouvait pas lui donner tout son cœur.

“Tout ce que j’ai demandé, c’est que quelqu’un me donne tout son cœur comme je lui donne le mien. Vous m’avez pris mon premier engagement. Vous m’avez enlevé ça. Parce que je te faisais confiance. Et c’est ce que vous avez continué à me demander de faire. Soyez patient avec moi, ayez confiance en moi, ayez confiance en moi », a déclaré Sluss.

Weber s’est excusé et Sluss a demandé, “pour quoi?” “Vous n’êtes pas assez homme pour donner suite à vos paroles?”

«Peter déchiré et en conflit. Pendant que je me tenais à tes côtés. Et vous avez pris le moment le plus précieux que je pouvais imaginer loin de moi. Parce que, égoïstement, vous ne vouliez tout simplement pas que je m’en aille ou me renvoie à la maison », a poursuivi Sluss.

Weber a essayé de s’excuser davantage, mais Sluss a fini.

«J’ai juste besoin de quelqu’un qui va être fidèle à ses paroles, pas être déchiré et en conflit 90% du temps. Cela a touché beaucoup de gens. Je n’ai besoin de rien de plus de ta part. Vous avez fait suffisamment de dégâts. J’ai fini. Voilà, voilà. Avaient fini. Et c’est ce que je veux dire », a-t-elle dit, en se levant et en s’éloignant.

Weber, encore une fois, a essayé de poursuivre leur conversation.

“Peter, je suis désolé mais je t’ai dit, tes mots, tu ne peux pas leur être fidèle. Alors pourquoi je t’écouterais plus? Je me sens suffisamment trahi. Tu m’as trahi et tu le sais. Droite?” demanda-t-elle pendant qu’il acquiesçait. “Voir? C’est tout ce que j’avais besoin d’entendre. Et je serai en mesure d’avancer en sachant que vous l’avez compris. Je vais remettre ma vie sur les rails maintenant. Où c’était à l’origine avant. Tu sais, je suis fort. J’ai été mon propre rock tout au long de ça. Vous n’avez pas à vous soucier de moi. “

Et avec cela, elle est entrée dans une banlieue noire et a été chassée.

Le tweet de Hannah Brown sur Hannah Ann Sluss

Étant une autre femme forte impliquée dans la saison de Weber, comment Brown ne pouvait-il pas commenter la sortie de Sluss? L’ancienne célibataire a donné un petit cri au modèle sur Twitter hier soir.

«Hannah est un grand nom et marée haute. #TheBachelorFinale », a-t-elle tweeté.

