Hannah Brown a-t-elle juste ombré Victoria Fuller?

Hannah Brown n’est peut-être plus la Bachelorette, mais la fille a toujours été un énorme sujet de discussion sur cette saison de The Bachelor. Au début de la saison, elle a écrasé le manoir Bachelor pour dire à Peter Weber qu’elle était toujours amoureuse de lui. Bien que Weber ait fini par poursuivre le baccalauréat, certains fans pensent que lui et Brown pourraient toujours se retrouver ensemble.

Hannah Brown | Eric McCandless via .

Maintenant, Weber a quatre femmes à gauche, Kelsey Weier, Madison Prewett, Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller. La relation entre Fuller et Weber a été la plus tumultueuse de toutes les femmes et si difficile à regarder que les fans espéraient qu’elle serait renvoyée à la maison. Apparemment, Fuller a également commencé à ennuyer certains bacheliers alors que Brown vient de jeter une ombre majeure sur le candidat.

La relation entre Hannah Brown et Peter Weber

Brown a rencontré Weber pour la première fois lors de sa saison de The Bachelorette. Elle l’a finalement renvoyé chez lui après les villes natales et a choisi Jed Wyatt à la place. Plus tard, elle a découvert que Wyatt avait une petite amie pendant toute la durée de son émission et a rompu leurs fiançailles.

Elle a alors écrasé la saison de Weber pour lui dire ses sentiments.

“Même si ce convo n’était pas prévu, il devait se produire et le plus dur pour moi était juste de lutter avec le fait que je savais que j’avais des femmes incroyables qui venaient de se présenter”, a déclaré Weber aux journalistes de sa conversation avec Brown lors du TCA d’ABC. présentation. «Je n’avais encore aucun sentiment pour personne. Il était trop tôt pour avoir vraiment un lien légitime. Donc c’était maladroit, c’était inconfortable, mais ça devait arriver. Et j’ai eu beaucoup de chance que les femmes comprennent. Donc, ça devait arriver. »

«C’était juste un vrai convo brut qui devait arriver avec nous et vraiment émouvant. Cela a ramené des sentiments et je ne pouvais pas les cacher. “

Les deux ont finalement décidé de ne pas recommencer et Weber a continué d’être le baccalauréat.

Le temps de Victoria Fuller sur The Bachelor ’

Fuller est une candidate controversée depuis le début de la saison pour ses actions sur et hors écran. Peu de temps après l’annonce de sa participation à la série, il a été révélé qu’elle avait auparavant modélisé pour une campagne «la vie en blanc», ce qui a irrité certains fans. De plus, depuis le début de la saison, Fuller s’est querellé avec Weber presque chaque fois qu’ils étaient ensemble.

Hannah Brown a-t-elle jeté de l’ombre sur Victoria Fuller?

Dans l’épisode de lundi soir, Fuller avait encore une autre panne. Elle a accusé Weber d’être toujours d’humeur quand deux étaient ensemble, mais c’était vraiment elle qui avait toujours une attitude.

À un moment de l’épisode, Fuller a déploré à quel point elle devait être ennuyeuse. Brown, qui s’est enregistrée en train de regarder l’émission, a partagé ces sentiments.

“Eh bien … tu l’as dit,” commenta-t-elle.

Les fans ont rapidement commenté l’ombre.

“Personnellement, j’adore qu’Hannah B ait jeté de l’ombre sur Victoria F !!” un fan a tweeté.

Mais tout le monde n’était pas fan de l’ombre.

“D’accord, j’aimais Hannah B mais peut-elle se remettre ???” une personne a écrit. «Ce n’est la faute de personne, mais la vôtre, que votre goût pour les hommes est un déchet. Ne vous méprenez pas, je déteste Victoria F mais fermez le f – k ???? Arrêtez d’ombrer les gens juste parce que vos idiots ont foiré! PÉRIODE.”