Hannah Brown aurait refusé «la licence» non seulement à cause du salaire mais du contrat

Clare Crawley est officiellement notre star pour The Bachelorette. Cela pourrait être une triste nouvelle pour ceux qui recherchaient Hannah Brown pour obtenir une deuxième chance. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle aurait refusé en raison du salaire, mais ce ne serait pas la seule raison pour laquelle elle n’est pas revenue.

Clare Crawley sera la vedette de la saison 16 de «The Bachelorette»

Il y a eu une annonce surprenante que la star de la nouvelle saison ne sera pas un concurrent de la saison de Peter Weber. C’est Crawley, qui était dans The Bachelor avec la saison de Juan Pablo Galvais en 2014. Elle est ensuite apparue sur Bachelor in Paradise et Bachelor Winter Games.

Crawley a déclaré qu’elle venait de le découvrir quelques jours avant l’annonce. Mais elle a révélé sur Good Morning America ce qu’elle cherche chez un homme.

«Je cherche un homme qui ressemble à mon père. Fort, aimant, doux, compatissant et juste un homme vrai, authentique et gentil », a-t-elle déclaré. La coiffeuse a 38 ans et pense que son âge est un avantage.

“Pour moi, c’est juste plus d’années à mon actif, plus d’apprentissage et de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas”, a-t-elle expliqué.

Les fans espéraient que Hannah Brown jouerait à nouveau

Hannah Brown assiste à la série Build pour discuter de «The Bachelorette» | Jim Spellman / .

L’ancienne reine du concours a encore de nombreux supporters étant donné que l’homme qu’elle a choisi, Jed Wyatt, avait un grand secret. Il semblait que Chris Harrison était également ouvert à l’idée.

“Écoutez, tout est possible. Je ne suis pas contre “, a déclaré Harrison à Us Weekly en janvier. “Je pense que les choses qui nous font tant l’aimer – et je suis inclus dans cela et je l’adore – est qu’elle est si ouverte et honnête et juste, c’est une épave de train. Vous pouvez voir le bon, le mauvais et le laid chez Hannah et c’est une chose rare chez tout être humain. ”

Brown semblait également être ouvert à l’idée. “Je ne sais pas [if I’d be the bachelorette again]”, A déclaré Brown à Entertainment Tonight. Elle a ensuite parlé de son état d’esprit après le spectacle.

“En ce moment, j’essaie juste de saisir les opportunités que j’ai et je suis très confiante dans les choses auxquelles je dis oui”, a-t-elle expliqué. “Et aussi confiant dans les choses que je sais ne sont pas les meilleures pour moi en ce moment.”

Elle aurait refusé en raison du contrat

On dirait que nous étions sur le point d’avoir une autre saison avec Brown. Mais il y a deux choses qui l’ont amenée à refuser.

“ABC voulait qu’Hannah redevienne la bachelorette, lui demandant des mois”, a déclaré une source à Us Weekly. “Ils voulaient vraiment qu’elle le fasse, mais, évidemment, cela n’a finalement pas fonctionné.”

L’initié a continué de donner les raisons pour lesquelles cela n’a pas fonctionné. “Ce n’était pas seulement une question d’argent, il y avait aussi des choses spécifiques dans le contrat”, a expliqué la source. «Hannah a connu la plus grande saison et a été extrêmement populaire et il était donc logique pour eux de lui demander.»

Elle aurait «été sur le point de le faire à certains moments» et «finalement, l’accord n’avait pas de sens pour elle». Maintenant, la star de la réalité aurait progressé dans sa carrière.