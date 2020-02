Hannah Brown dit qu’elle ira bien, même si elle n’est pas encore la bachelorette

Hannah Brown était une force de la nature dans The Bachelorette Season 15. Jusqu’à la toute fin, la jeune femme de 25 ans était elle-même sans vergogne et a tracé sa propre voie pour trouver l’amour. Mais comme nous le savons, les choses n’ont pas vraiment fonctionné avec son choix final, Jed Wyatt. Maintenant, alors que la saison de Peter Weber de The Bachelor tire à sa fin, les fans veulent voir Brown comme The Bachelorette mener à nouveau pour la 16e saison. Néanmoins, la championne de Dancing With the Stars sait qu’elle ira bien, peu importe ce qui se profile à l’horizon.

Hannah Brown sera-t-elle à nouveau «The Bachelorette» en 2020?

Avant la première de la saison 24 de The Bachelor, Chris Harrison a taquiné que Brown pourrait être le prochain bachelorette… encore.

“Écoutez, tout est possible. Je ne suis pas contre “, a déclaré Harrison à Us Weekly. «Je pense que les choses qui nous font tant l’aimer – et je suis inclus dans cela et je l’adore – est qu’elle est si ouverte et honnête et juste, c’est une épave de train. Vous pouvez voir le bon, le mauvais et le laid chez Hannah et c’est une chose rare chez tout être humain. “

Mais même ainsi, l’hôte a confirmé que la réponse des fans de Bachelor Nation dira aux producteurs qui devrait être le prochain leader de la franchise.

«Les gens veulent-ils le revoir? Je ne sais pas », a déclaré Harrison. “Je suppose que nous verrons ce que pense Bachelor Nation.”

Puis dans une interview avec Entertainment Tonight, Brown a partagé ses réflexions sur la façon de devenir la bachelorette pour un deuxième tour. Et alors qu’elle appréciait son temps dans la franchise, Brown veut retrouver l’amour à ses propres conditions.

“Il y a ce genre, bizarre … un désir dans mon cœur de trouver quelqu’un”, a déclaré Brown. «Dois-je faire ça comme étant la bachelorette? Non. Mais je pense que quelque chose peut fonctionner et a fonctionné pour d’autres personnes. »

Elle a poursuivi: «Il y a aussi beaucoup de bien qui en ressort. Je ne voudrais jamais, comme, dénigrer complètement la franchise Bachelor. Je pense que ça a eu beaucoup de succès chez les gens qui sont ensemble très heureux ensemble. Alors, bien sûr, je veux ça, mais ça ne doit pas être comme le bachelorette. “

Hannah Brown explique pourquoi elle ira bien sans être à nouveau «The Bachelorette»

Le 13 février, Brown est apparu à Scrubbing In avec le concert de Becca Tilley et Tanya Rad à Los Angeles. Brown a approfondi la possibilité de redevenir la bachelorette. Au début, la gagnante du DWTS a fait écho à sa déclaration précédente lors de sa conversation avec Entertainment Tonight.

«Je pense qu’être célibataire est un moyen de trouver l’amour. Je ne pense pas que ce soit ma seule option, cependant », a déclaré Brown, laissant entendre qu’elle a encore de l’espoir pour un café sympa. Mais même ainsi, elle a confirmé “qu’il y avait beaucoup de bien” qui venait de la série de télé-réalité ABC.

Plus tard, Brown a expliqué pourquoi elle n’était pas sûre d’être la bachelorette pour la deuxième fois.

“Je ne sais pas si je le ferais maintenant. J’essaie vraiment de me concentrer sur ce que j’ai en ce moment – et cela crée une maison et d’autres opportunités », a-t-elle déclaré. «Je n’ai peut-être pas trouvé l’amour. Mais je me suis retrouvé. J’ai plus confiance en ce que je peux faire et j’y travaille. “

Hannah Brown | Taylor Hill / .

Brown a poursuivi: «J’ai eu une plate-forme étrange pour faire carrière comme je ne l’avais jamais pensé. Et pour pouvoir avoir une communauté si formidable, ça me soutient. Mes collaborateurs de l’équipe Hannah B sont les meilleurs et me soutiennent. Donc, je me concentre vraiment là-dessus. »

Malgré cela, Brown a reconnu son désir de trouver quelqu’un de spécial. Cependant, cela ne la dicte pas à chaque mouvement.

“Je n’ai pas besoin d’un homme. Je veux un homme. Et je pense que ça va », a-t-elle déclaré. “J’apprends juste à être patient et à trouver le bonheur là où j’en suis.”

Puis à la fin du podcast, Brown a révélé qu’elle était satisfaite de sa vie, qu’elle décide ou non de sortir avec la télévision.

“Je pense que je vais aller bien malgré tout”, a-t-elle déclaré.

