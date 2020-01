Hannah Brown est-elle au-dessus de Peter Weber? L’ancienne Bachelorette lui donne son avis après la première

Les fans se sont effondrés lorsque Hannah Brown et Peter Weber se sont réunis pour The Bachelor – et pour une bonne raison. Ce qui devait être un moment de fermeture s’est transformé en une conversation émotionnelle imprégnée de sentiments non résolus. Mais finalement, les anciennes flammes ont décidé de se séparer, Brown participant à Dancing With the Stars et Weber retournant au Bachelor. Alors, que pense Brown de Weber maintenant que le tournage est terminé? Les récentes remarques de l’ancienne célibataire vous feront sérieusement repenser une théorie populaire des fans sur la finale.

Hannah Brown et Peter Weber disent au revoir à «The Bachelor»

Dans les deux premiers épisodes de The Bachelor Season 24, Brown a retrouvé Weber à deux reprises. La première fois a été courte et douce. Brown est arrivé le soir de la limousine et a rendu la broche des ailes du pilote de Weber.

Plus tard, Brown est apparu à une date de groupe, racontant la tristement célèbre histoire du moulin à vent aux concurrents de Weber. Mais après avoir demandé à tout le monde de se préparer à partager une expérience sexuelle devant un public, Brown a été retrouvée en train de pleurer.

Weber est venu et a réconforté son ex. Et puis les deux commencent à parler de leur relation. Les deux deviennent émotifs et expriment leurs pensées. Weber a appelé Brown pour demander à Tyler Cameron de sortir pendant After the Final Rose. Brown a expliqué qu’elle et Cameron parlaient déjà à l’époque et qu’elle pensait que Weber voulait devenir le prochain célibataire.

Hannah Brown | Phillip Faraone / WireImage

Néanmoins, Brown a également exprimé ses doutes quant au choix de Jed Wyatt plutôt que Weber. Finalement, Weber a demandé à Brown de rejoindre la maison et elle a suggéré qu’ils abandonnent le baccalauréat et s’envolent ensemble. Puis Weber et Brown se recroquevillèrent sur le canapé et pendant un instant, il sembla que la paire allait s’embrasser. Mais à la fin, Weber s’est éloigné et les deux ont rompu les choses.

“Je ne peux pas faire ça”, a déclaré Weber avant d’étreindre Brown et de lui dire au revoir. Dans un confessionnal, Weber a admis qu’il essayait toujours de comprendre les choses, d’autant plus que sa rupture avec Brown était toujours aussi crue.

“J’ai vraiment peur d’être là où je dois être en ce moment”, a déclaré Weber. “Je ne sais pas si j’ai besoin de ressentir cet amour avec quelqu’un d’autre pour passer à autre chose, je ne sais pas si je dois passer à autre chose pour ressentir cet amour avec quelqu’un d’autre.”

Peter Weber explique pourquoi il ne s’est pas enfui avec Hannah Brown

Après la première de The Bachelor Season 24 le 6 janvier, Weber a parlé avec E! Des nouvelles de sa conversation avec Brown et pourquoi cela s’est passé.

«Je suis entré parce qu’elle était très émotive. Je n’essayais pas de la rattraper », a déclaré Weber. «Elle pleurait comme une folle, alors je me suis approchée et je vois son mascara partout. J’essaie d’aller la réconforter et de lui parler, puis je deviens émotif. Les trucs me reviennent. »

Puis dans une interview avec Entertainment Tonight, Weber a admis qu’il s’est rendu compte qu’il était toujours amoureux de Brown quand ils se sont réunis pour The Bachelor. Weber a également partagé qu’il pensait mettre fin à son voyage de célibataire tout de suite.

“J’ai vraiment pensé [quitting the show] à ce moment-là », a déclaré Weber. “Je sais que cela semble complètement fou, mais … j’ai dit à tout le monde dès le début que j’allais être brutal, être moi-même et faire ce que je devais faire à ce moment-là.”

Weber a fait écho à sa déclaration sur le départ de la franchise The Bachelor pour Brown, selon ABC News le 20 janvier.

“J’ai envisagé de faire tout ce que je devais faire pour essayer de lui donner une autre chance, et c’était juste moi qui était dans l’instant”, a-t-il déclaré. “Appelez ça intelligent ou pas, mais c’est la vérité.”

Le joueur de 28 ans a ensuite expliqué pourquoi il avait choisi de rompre définitivement avec Brown.

“À ce moment-là, j’ai décidé OK, je dois mettre cela derrière moi juste par équité pour les femmes qui sont ici, qui ont tellement abandonné pour poursuivre quelque chose avec moi et voir s’il y a quelque chose là-bas”, a déclaré Weber. «J’en avais tellement besoin pour me sentir bien et me distraire de tout.»

Hannah Brown révèle ce qu’elle pense de Peter Weber maintenant

Après que Brown et Weber se soient séparés sur The Bachelor, les fans n’étaient pas convaincus, beaucoup prédisant que l’ancien bachelorette apparaîtra dans la finale de la saison “intacte”. Et même les anciens concurrents de la saison de Weber, comme Jasmine Nguyen, croient que Brown sera dans les trois derniers de Weber.

“Qui je pense que ses trois premiers sont Hannah Ann [Sluss], Madison [Prewett], et je vais remuer le pot et je vais le dire, Hannah Brown », a déclaré Nguyen au People le 22 janvier.« D’après tout ce que j’ai vu, je pense que c’est Hannah Brown. »

Elle a ajouté: «Il n’a pas été émotif sur quoi que ce soit à part Hannah Brown. De la nuit du soir à l’annulation de la date, il y a quelque chose qui ne se fait pas avec eux, et je pense qu’il tient toujours quelque chose. »

Puis dans une interview avec Entertainment Tonight, la publication a parlé à Brown de la théorie des fans très populaire.

“Sauvage”, a déclaré Brown. «Vous devez continuer à regarder. N’est-ce pas ce que nous avons à dire? “Et lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait à la saison de Weber, l’ancienne bachelorette a souri. «Je ne sais pas», a-t-elle dit.

Quoi qu’il en soit, Brown a toujours une place pour Weber dans son cœur. «Je vais toujours prendre soin de lui profondément», a-t-elle déclaré.

Mais cela ne signifie pas nécessairement quelque chose pour la relation de Weber et Brown. Et dans un récent Instagram Live, Brown a révélé qu’elle était actuellement célibataire.

«Suis-je avec quelqu’un? Non », a déclaré Brown.

Bien qu’il semble que Brown et Weber ne se soient pas remis ensemble à la fin de The Bachelor, il est bon de savoir que les deux anciennes flammes s’enracinent toujours. Mais pour l’instant, les fans devront simplement attendre et voir ce qui se passera ensuite.

Lire la suite: “The Bachelor”: la publication Instagram de Hannah Brown après la réunion de Peter Weber est la fermeture dont nous avons besoin